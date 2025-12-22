Mohou rušit radary, stop. Trump přitvrdil boj proti „větrníkům“

22.12.2025 16:35 | Zprávy
autor: Karel Výborný

Administrativa prezidenta Donald Trump rozhodla s okamžitou platností pozastavit všechny nájemní smlouvy na výstavbu velkých offshore větrných elektráren na území Spojených států. Oznámilo to americké Ministerstvo vnitra.

Mohou rušit radary, stop. Trump přitvrdil boj proti „větrníkům“
Foto: Youtube
Popisek: Donald Trump

Podle ministerstva je důvodem rozhodnutí existence rizik pro národní bezpečnost, která byla identifikována v nedávno dokončených utajovaných zprávách Ministerstva války. Pozastavení má dát federálním úřadům čas analyzovat možná opatření, jež by tato rizika mohla zmírnit, a to ve spolupráci s provozovateli projektů i jednotlivými státy, informovala americká televize Fox News.

„Základní povinností vlády Spojených států je chránit americký lid,“ uvedl ministr vnitra Doug Burgum. Podle něj krok reaguje na nově se objevující bezpečnostní hrozby, včetně rychlého vývoje technologií potenciálních protivníků a zranitelnosti, kterou mohou rozsáhlé větrné parky představovat v blízkosti hustě osídleného východního pobřeží USA.

Ministerstvo vnitra konkrétně uvedlo pět projektů, jichž se opatření týká: Vineyard Wind 1, Revolution Wind, CVOW, Sunrise Wind a Empire Wind.

Úřady zároveň připomněly dřívější – tentokrát neklasifikované – vládní analýzy, podle nichž mohou masivní lopatky větrných turbín způsobovat rušení radarů. Tento jev může vést jak k vytváření falešných cílů, tak k zakrytí skutečných objektů. Zpráva ministerstva energetiky z roku 2024 navíc varovala, že zvýšení prahových hodnot radarů sice omezuje rušení, ale zároveň může způsobit, že systém nezachytí reálné hrozby.

„Dnešní rozhodnutí zajišťuje, že bezpečnostní rizika spojená s offshore větrnými projekty budou odpovídajícím způsobem řešena a že vláda USA si zachová schopnost účinně bránit své obyvatele,“ uvádí ministerstvo vnitra v závěru.

Rozhodnutí má však i soudní dohru

Pozastavení offshore větrných projektů přichází jen krátce poté, co federální soud v USA zrušil dřívější zákaz větrných projektů, který zavedla administrativa prezidenta Donald Trump na začátku roku. Jak informovala CNBC a následně i česká média, soud dospěl k závěru, že plošný zákaz nebyl dostatečně právně odůvodněn a překročil pravomoci exekutivy.

Podle soudu federální úřady neprokázaly, že by obecné pozastavení větrných projektů bylo opřeno o konkrétní zákonné zmocnění. Rozhodnutí tak znovu otevřelo cestu k povolování obnovitelných zdrojů, a to jak na pevnině, tak na moři.

Aktuální krok ministerstva vnitra, které nyní pozastavuje konkrétní offshore projekty s odvoláním na rizika pro národní bezpečnost, tak podle pozorovatelů může představovat novou, právně opatrnější strategii. Namísto plošného zákazu se vláda opírá o argumenty vycházející z obranných a zpravodajských analýz, jež se týkají zejména možného rušení radarových systémů a ochrany východního pobřeží USA.

