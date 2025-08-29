Koudelka (Trikolora): Zajištění bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti nemá logiku

Vyšetřování daru Tomáše Jiřikovského, které dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, je mediálně sledovanou věcí.

Koudelka (Trikolora): Zajištění bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti nemá logiku
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se proslavilo zásahem na Úřadu vlády 2013. Položilo vládu, zajistilo zlato a vytvořilo dojem, že dělá velký korupční případ. Výsledkem bylo propírání manželského trojúhelníku premiéra Petra Nečase. Zlato se vrátilo majitelům a stát řešil náhradu škody. Velká korupční bublina splaskla. Činnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jsem hodnotil jako touho po mediální slávě doprovázenou slabým právním výkonem.

Již dříve jsem toto, a nejen toto státní zastupitelství kritizoval za to, že si neústavně vybíralo soudy pro nařízení odposlechů, rozhodnutí o vazbách a domovních prohlídkách. Nakonec tuto neústavní praxi státnímu zastupitelství zakázal Ústavní soud, ale ti, kteří ji prováděli či za ni jako vedoucí státní zástupci nesli odpovědnost, postiženi nebyli: dřívější nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jeho náměstek Igor Stříž a oba vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan.

Neočekávám tedy od olomouckého vrchního státního zastupitelství velkou odbornost. To mi potvrdilo i zajištění bitcoinů, které Tomáš Jiřikovský daroval státu. Při zajištění se očekává uložení trestu propadnutí majetku či věci.

Bohužel se v našem státě projevuje obrovský resortismus, kdy každá státní složka si hraje na svém písečku a má klapky na očích. I u represivních orgánů se často projevuje, že znají trestní předpisy, ale již nedomýšlí aplikaci zákonů z jiných oborů, především soukromého práva. Ovšem stát a jeho právní řád je jen jeden a rozhodování státních orgánů má být rozumné.

Podívejme se, jak je to s bitcoiny darované státu. Za stát zde jednalo Ministerstvo spravedlnosti. Bitcoiny byly zajištěny policií za dozoru Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Co se nimi stane, bude-li uloženo propadnutí majetku, propadnutí nebo zabrání věci?

Propadnuté či zabrané věci se stávají majetkem státu, ten je prodá a peníze užije ve státním rozpočtu. Takto se prodala i vila Radovana Krejčíře. Tedy státu (Ministerstvu spravedlnosti) byly zajištěny bitcoiny, které chtěl stát prodat, aby mohly propadnout státu a ten je mohl prodat. Má to logiku? A mohl bych ji vidět?

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  • Trikolora
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

