Koudelka (Trikolora): Zajištění bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti nemá logiku

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se proslavilo zásahem na Úřadu vlády 2013. Položilo vládu, zajistilo zlato a vytvořilo dojem, že dělá velký korupční případ. Výsledkem bylo propírání manželského trojúhelníku premiéra Petra Nečase. Zlato se vrátilo majitelům a stát řešil náhradu škody. Velká korupční bublina splaskla. Činnost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jsem hodnotil jako touho po mediální slávě doprovázenou slabým právním výkonem.
Již dříve jsem toto, a nejen toto státní zastupitelství kritizoval za to, že si neústavně vybíralo soudy pro nařízení odposlechů, rozhodnutí o vazbách a domovních prohlídkách. Nakonec tuto neústavní praxi státnímu zastupitelství zakázal Ústavní soud, ale ti, kteří ji prováděli či za ni jako vedoucí státní zástupci nesli odpovědnost, postiženi nebyli: dřívější nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jeho náměstek Igor Stříž a oba vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Neočekávám tedy od olomouckého vrchního státního zastupitelství velkou odbornost. To mi potvrdilo i zajištění bitcoinů, které Tomáš Jiřikovský daroval státu. Při zajištění se očekává uložení trestu propadnutí majetku či věci.
Bohužel se v našem státě projevuje obrovský resortismus, kdy každá státní složka si hraje na svém písečku a má klapky na očích. I u represivních orgánů se často projevuje, že znají trestní předpisy, ale již nedomýšlí aplikaci zákonů z jiných oborů, především soukromého práva. Ovšem stát a jeho právní řád je jen jeden a rozhodování státních orgánů má být rozumné.
Podívejme se, jak je to s bitcoiny darované státu. Za stát zde jednalo Ministerstvo spravedlnosti. Bitcoiny byly zajištěny policií za dozoru Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Co se nimi stane, bude-li uloženo propadnutí majetku, propadnutí nebo zabrání věci?
Propadnuté či zabrané věci se stávají majetkem státu, ten je prodá a peníze užije ve státním rozpočtu. Takto se prodala i vila Radovana Krejčíře. Tedy státu (Ministerstvu spravedlnosti) byly zajištěny bitcoiny, které chtěl stát prodat, aby mohly propadnout státu a ten je mohl prodat. Má to logiku? A mohl bych ji vidět?
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV