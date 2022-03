Kovářová (STAN): Nelíbí se mi účelové chování páté kolony Ruské federace

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte,

abych reagovala na některá vystoupení a poznámky, které zde zazněly.

Co se týče pana kolegy Polčáka v roli advokáta a co se týče odměny. Jasně zde zaznělo, že se té odměny vzdal. (Šum v sále zleva.) Dal také prohlášení, kde konstatuje, že po dohodě s obcemi byl tedy v uvozovkách zbaven mlčenlivosti, a dal ve svém prohlášení také odpovědi na některé otázky, které zde zazněly, a po souhlasu starostů dotčených obcí některé informace o právních službách poskytl, a ty jsou následující.

Pan poslanec uvádí, že práce advokáta spolu s jeho kolegy pro obce zahrnuje tři základní oblasti právních služeb, právního poradenství ve věci náhrady škody a odškodnění, zadostiučení, v důsledku výbuchu areálu muničních skladů, dále potom administraci veřejných zakázek v souvislosti s užitím prostředků vyplacených obcím a za třetí právní poradenství občanům, kteří na odškodnění nedosáhnou z důvodu vymezení zákonných podmínek kritérií nároku. Tento rozsah byl vymezen ve smlouvách, které byly většinou obcí schváleny. V žádném případě, konstatuje Stanislav Polčák, nejde o provizi za prosazení zákona, jak je z uvedeného zřejmé a tak jak to uvedl seznamzpravy.cz. V současné době stále vyřizuje pan Stanislav Polčák a jeho kolegové žádosti desítek občanů, kteří se obracejí s žádostí o pomoc, neboť na ně zákon nepamatuje. Obce jim již v minulosti rozeslaly informace, u koho jim uhradily právní zastoupení. Stanislav Polčák také vyvodil, jak zde zaznělo, politickou odpovědnost a rezignoval na funkci místopředsedy hnutí. Toliko několik informací z prohlášení Stanislava Polčáka.

Musím konstatovat, že se mi nelíbí zde účelové chování páté kolony Ruské federace, která útočí zde ze Sněmovny na Stanislava Polčáka, na člověka, který se zastal obcí, které byly postiženy útokem ze strany Ruské federace - a to je doloženo. Také znovu, znovu opakuji - výbuch byl v roce 2014, zákon byl schválen až v roce 2021, tedy po sedmi letech. Celých šest let se vládní vládní koalice o obce nezajímala. Proto požádaly advokáta Stanislava Polčáka, aby jim pomohl s odškodněním, a teprve poté došlo k tomu, že se začalo pracovat na zákoně. A to byl výsledek mnoha stovek hodin jednání a práce advokáta.

Dále musím konstatovat a jasně se ohradit proti tomu, co zde neustále opakuje pan předseda Okamura, prostřednictvím pana předsedajícího. Pořád opakuje něco o darech STANu. A já znovu opakuji - dary STANu byly podle zákona, můžeme to doložit, protože Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran konstatoval, že jsou v pořádku, že jsou podle zákona. To znamená, že firmy, které poskytly dary, měly české IČO, měly sídlo v České republice a platily daně v České republice. Dále jsme šli ještě nad rámec zákona a ve smlouvách bylo uvedeno, že žádný z dárců nemůže očekávat žádné protiplnění. To by mě zajímalo, zda něco podobného má SPD či jiné strany v takových darovacích smlouvách. Kromě jiného jsme se domluvili a schválili usnesení, že nebudeme přijímat dary od právnických osob. Pan předseda Okamura, prostřednictvím pana předsedajícího, také pořád opakuje případ pana Farského. Pan Farský se vzdal svého poslaneckého mandátu. Tečka. Nemusíte to tady pořád omílat. Promiňte mi tento výrok. A za třetí pan Michalík, ten se také vzdal - a nebyl nominován - vzdal se kandidatury na post ministra průmyslu.

Dále zde zaznělo několik krátkých konstatování, které zde pan předseda Okamura zmínil, a to že vláda se nezabývá zdražováním, že nepřijímá plošná opatření jako např. v Polsku, jako např. snížení DPH. Tak jenom pane předsedo, pokud vnímáte, tak v Polsku vzhledem k nízké ceně je už benzín na příděl. Chcete, abychom dopadli taky takovýmto způsobem? Vláda bude dělat chytrá opatření a ta si zaslouží čas.

Kromě jiného jste zde poznamenal, že SPD je hnutí čisté jako lilie. Zmínil jste pokuty, které vám byly uděleny. Ano, vám byla udělena, hnutí SPD byla udělena Úřadem pro kontrolu hospodaření politických stran nejvyšší pokuta ze všech, a to 500 tisíc. A nebylo to jenom za to, že jste špatně pověsili plakát. Byly tam nějaké nesrovnalosti v účetnictví. Takže prosím nazývejte věci pravým jménem.

Také bych chtěla reagovat na to, že jste zde zmínil, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím pana předsedajícího, že STAN nebo pan Polčák obchoduje se zákony. A že chcete vidět smlouvy, které byly uzavřeny. Víte, co je to Registr smluv, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím pana předsedajícího? Byl jste možná u jeho schválení. Takže pokud se chcete podívat, jaké smlouvy uzavřela advokátní kancelář, máte možnost, za veřejné peníze, máte možnost se podívat do Registru smluv, pokud s ním umíte pracovat. A dále musím odmítnou konstatování pana předsedy Fialy, prostřednictvím pana předsedajícího, jeho výroky o tom, že se dějí hrátky na Ministerstvu vnitra. Vy pro to máte nějaké důkazy? To, že jste byli označeni nebo budete označeni - nevím, jak to vlastně je - extrémistickou stranou, tak to asi vás neoznačil pan ministr. (Poslanec Okamura z místa: Budeme označeni, vy to víte předem.) Vy to víte předem, ano. No, já myslím, že to ví hodně lidí, o jakou stranu jde, o jaké hnutí jde ve vašem případě.

Takže bych na závěr sdělila následující: Pokud chcete něco vědět o hnutí STAN a financování, máme transparentní účet, můžete se podívat. Děkuji za pozornost a věřím, že některé výroky si příště ušetříte, až se podíváte do Registru smluv a na náš transparentní účet.

Děkuji.

