Králíček (ANO): Končí éra ministra vnitra Rakušana

03.09.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru Rakušanovi.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Poslanec Robert Králíček (ANO) v podcastu Chuť moci od společnosti Datarun

Končí éra ministra vnitra Rakušana! Tu lze označit za éru nesplněných slibů! Jeho poslední „akce“, kdy k 1. červenci tohoto roku přidal všem policistům a hasičům 3 000,- do tzv. stabilizačního příplatku, protože ministryně Černochová prosadila navýšení platů vojákům, může mít pachuť dalšího nesplněného slibu. V pondělí byl představen rámcový rozpočet na příští rok, který zatím ukazuje, že navýšení platů pro policisty a hasiče v dalším roce nemusí tuto položku obsahovat! Vyvstává tak jednoduchá otázka: je v rozpočtu na rok 2026 zahrnut jak původní slib 5% navýšení tarifů, tak pokračování výplaty 3 000,- ve stabilizačním příplatku pro každého policistu a hasiče.

Robert Králíček

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

