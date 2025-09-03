Králíček (ANO): Končí éra ministra vnitra Rakušana

Končí éra ministra vnitra Rakušana! Tu lze označit za éru nesplněných slibů! Jeho poslední „akce“, kdy k 1. červenci tohoto roku přidal všem policistům a hasičům 3 000,- do tzv. stabilizačního příplatku, protože ministryně Černochová prosadila navýšení platů vojákům, může mít pachuť dalšího nesplněného slibu. V pondělí byl představen rámcový rozpočet na příští rok, který zatím ukazuje, že navýšení platů pro policisty a hasiče v dalším roce nemusí tuto položku obsahovat! Vyvstává tak jednoduchá otázka: je v rozpočtu na rok 2026 zahrnut jak původní slib 5% navýšení tarifů, tak pokračování výplaty 3 000,- ve stabilizačním příplatku pro každého policistu a hasiče.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV