Krejčí (Motoristé): Školy mají děti vzdělávat, ne je převychovávat

15.08.2025 19:05 | Monitoring

Informace na veřejném facebookovém profilu strany k programu v resortu školství

Krejčí (Motoristé): Školy mají děti vzdělávat, ne je převychovávat
Foto: Repro: TN.cz
Popisek: Bývalý ředitel Cermatu a kandidát Motoristů na ministra školství Miroslav Krejčí v pořadu Napřímo

České školství dostává vysvědčení, na které nemůže být hrdé. Jedničky sbírá tam, kde by mělo spíše propadat: v nárůstu byrokracie, v plýtvání miliardami, v podsouvání transsexuální tématiky dětem, anebo v inkluzivním ničení budoucnosti nadaných žáků.

Zato v předmětech, na kterých záleží, má jen samé pětky: vzdělanost, rozvoj řemesel, kvalita výuky, čeština, matematika, fyzika, národní historie. Z kdysi respektovaného systému se stala drahá ideologická laboratoř.

Motoristé říkají: Naše školství propadá a s ním i naše budoucnost. Co chceme změnit?

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

80%
13%
7%
hlasovalo: 1618 lidí

  • Okamžitě ukončíme projekt inkluze.
  • Zlepšíme odměňování učitelů a dáme větší pravomoci ředitelům
  • Zrušíme zbytečnou byrokracii – učitel má učit, ne vyplňovat excelovské epiky.
  • Odstraníme politické vsuvky z učebnic, zakážeme vstup ideologickým neziskovkám do českých škol.
  • Zavřeme Cermat.
  • Zreformujeme financování vysokých škol – plně hrazené studium pouze v oborech, které stát reálně potřebuje (lékaři, technici, učitelé atp.). Konec vyhazování státních peněz za genderová studia, anebo „vědecké“ práce o ekofeminismu.

Děti nejsou pokusní králíci a učitelé nejsou nepřátelé. A škola by neměla být továrna na znuděné absolventy beze směru a bez uplatnění. Chcete školství, které má smysl? Přijďte k volbám a dejte svůj hlas Motoristům. Umíme vyřešit i složité věci!

Náš program si přečtěte ZDE.

Psali jsme:

Macinka (Motoristé): Časová osa is the new Losovačka
Motoristé: Chceme vyrovnaný státní rozpočet do čtyř let
Klempíř (Motoristé): Pověst, soudržnost a motivace filmařů bude na léta v tahu
Turek (Motoristé): Místo pokuty jsem přispěl 50 000 Kč Fondu pro oběti nehod

Zdroje:

https://motoristesobe.cz/program2025?fbclid=IwY2xjawMMLItleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR4742mSOJM7QONlWJhjZDYuJtV9tT8yquQSZ32DJa0_yOs1Kn4KZT4BUw9JmA_aem__vjZcxpL3M-k8M8BdamiRw#skolstvi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Krejčí , školství , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mění se české školství v drahou ideologickou laboratoř?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Dotace

Pane Zdechovský, opravdu myslíte, že nehospodárně s dotacemi nakládají jen na Slovensku, a že třeba ČR je v tomto svatá? Že se u nás nestaví z dotací spousta zbytečných a předražených projektů, viděla jsem třeba cyklostezku, co končí uprostřed pole nebo řadu dalších zbytečných projektů. A jsem přesv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěteKouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěte Rakovina slepého střeva je u mladších generací na vzestupuRakovina slepého střeva je u mladších generací na vzestupu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Seďa (SOCDEM): Sociální demokracie je zase stranou pracujících lidí

19:05 Seďa (SOCDEM): Sociální demokracie je zase stranou pracujících lidí

Zažil jsem jak úspěchy, tak neúspěchy naší nejstarší politické strany. Proto mohu hodnotit a z novod…