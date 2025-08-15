Krejčí (Motoristé): Školy mají děti vzdělávat, ne je převychovávat

České školství dostává vysvědčení, na které nemůže být hrdé. Jedničky sbírá tam, kde by mělo spíše propadat: v nárůstu byrokracie, v plýtvání miliardami, v podsouvání transsexuální tématiky dětem, anebo v inkluzivním ničení budoucnosti nadaných žáků.
Zato v předmětech, na kterých záleží, má jen samé pětky: vzdělanost, rozvoj řemesel, kvalita výuky, čeština, matematika, fyzika, národní historie. Z kdysi respektovaného systému se stala drahá ideologická laboratoř.
Motoristé říkají: Naše školství propadá a s ním i naše budoucnost. Co chceme změnit?
- Okamžitě ukončíme projekt inkluze.
- Zlepšíme odměňování učitelů a dáme větší pravomoci ředitelům
- Zrušíme zbytečnou byrokracii – učitel má učit, ne vyplňovat excelovské epiky.
- Odstraníme politické vsuvky z učebnic, zakážeme vstup ideologickým neziskovkám do českých škol.
- Zavřeme Cermat.
- Zreformujeme financování vysokých škol – plně hrazené studium pouze v oborech, které stát reálně potřebuje (lékaři, technici, učitelé atp.). Konec vyhazování státních peněz za genderová studia, anebo „vědecké“ práce o ekofeminismu.
Děti nejsou pokusní králíci a učitelé nejsou nepřátelé. A škola by neměla být továrna na znuděné absolventy beze směru a bez uplatnění. Chcete školství, které má smysl? Přijďte k volbám a dejte svůj hlas Motoristům. Umíme vyřešit i složité věci!
autor: PV