Senátorka Ludková: Zákaz mobilních telefonů pro děti ve školách. Jste pro, nebo proti?

30.11.2025 12:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mobilům ve školách.

Foto: Praha 8
Popisek: Vladimíra Ludková, členka Zastupitelstva MČ Praha 8

Diskutuje se plošný zákonem ukotvený zákaz mobilních telefonů pro děti ve školách. Byli byste pro, nebo proti?

Ta otázka má mnohá “ale“.

Na jedné straně stojí křehká dětská duše ve vývinu, která strádá, protože dítě netráví čas o přestávkách tím základním - rozhovorem s vrstevníky. Ten je pro něj nezbytný zdroj zpětné vazby o něm samotném a to i ve vztahu k druhým. Sociální učení, které tvaruje nejen nás ale i naši schopnost spolužití je nenahraditelné.

Chytrý mobil s sebou přináší spoustu negativních vlivů a jako klasická nelátková závislost narušuje schopnost vzniku nejen sociálních dovedností, ale i schopnost soustředit se a další.

Dítě není celý den jen ve škole. Když přijde domů a vidí, že poslední, co rodiče odkládají, a první, co berou do ruky, je chytrý telefon, lze předpokládat, že příklad v rodině bude mít velký vliv. Úplně stejně jako u stravovacích návyků, vztahu ke sportu, vzdělání nebo čtení knih.

Tahle problematika je silně apolitická. Protože se dlouhodobě věnuji duševnímu i fyzickému zdraví dětí, konzultuji i tuto věc s odborníky z různých oborů.

Zajímá mě i váš názor, jak byste rozhodli vy, kdybyste mohli rozhodnout?

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mobilům ve školách.