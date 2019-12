Krkoška (ANO): Bude potřeba hodně peněz na transformaci uhelných regionů

Moravskoslezský kraj s dalšími 13 uhelnými regiony v Evropě podepsal Görlitzkou deklaraci. Společně v ní apelují na Evropskou komisi, aby zajistila dodatečné zdroje pro jejich dekarbonizaci v novém programovém období po roce 2020. Deklarace byla podepsána na Výročním politickém dialogu uhelných regionů v německém Görlitzu.

„Aktivně se těží uhlí v jednačtyřiceti regionech Evropské unie. Jeho produkce i spotřeba však dlouhodobě klesají. Uzavírání uhelných dolů a závazek řady členských států k postupnému ukončení využívání uhlí k výrobě energie tento trend zřejmě ještě urychlí. A bude potřeba hodně peněz na transformaci uhelných regionů, na život po uhlí,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Evropská komise proto na konci roku 2017 iniciovala vznik Platformy pro uhelné regiony v transformaci, která pomáhá členským státům a regionům při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

„Cílem uhelných regionů je ovlivnit podobu nově vznikajícího Transformačního fondu a výši jeho alokace, který by pro regiony představoval dodatečný zdroj financí. Nový fond by měl být určen 41 uhelným regionům a dalším přibližně 10 regionům ve Finsku a Irsku, které splňují kritéria nastavená Evropskou komisí. Dodatečné zdroje by měla přerozdělovat centrální vláda,“ řekl zmocněnec hejtmana pro Program RE:START a Uhelnou platformu Zdeněk Karásek.

Moravskoslezský kraj v Görlitzu představil svou vizi transformace pohornické krajiny Karvinska a souvisejícího integrovaného projektu LIFE. „Na konferenci jsme se bavili o možné spolupráci s Velkopolským regionem, který jako jediný v Polsku uspěl se žádostí v programu LIFE. Jejich zkušenosti chceme využít při přípravě plné verze našeho projektu,“ řekl zmocněnec s tím, že v lednu do Moravskoslezského kraje na pozvání hejtmana přijede maršálek Slezského vojvodství a další aktéři, kteří by se mohli do budoucna do projektu zapojit. Na konci ledna jsou naopak zástupci Moravskoslezského kraje pozváni do Katovic na konferenci týkající se zelené ekonomiky. Počítá se i se spoluprací s německými partnery.

