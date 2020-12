Kubík (ANO): Pražské letiště musíme rozvíjet

reklama

My koaliční poslanci často slýcháme od opozice, že u našich sousedů se vše dělá lépe, ať se tam podíváme. Tak se tedy podívejme. Německo otevřelo zcela nové letiště v Berlíně, investice proudí i do Mnichova. Rakousko investuje a rozvíjí letiště ve Vídni. To roste téměř nejvíce v Evropě. U Varšavy vzniká úplně nové, velké, moderní letiště. Rozvíjí se i Budapešť. Jen u nás vedení Prahy říká, že letiště nepotřebujeme, že se dá jezdit vlakem a pokud má létat více letadel, tak mohou létat do Pardubic, Ostravy, vlastně kamkoliv jinam.

Zde je pár bodů, které mne zaráží nejvíce:

Praha tvrdí, že turisty už nechce, že jich má dost, ať létají na ostatní letiště – rád bych řekl, že i ten turista, který přistane v Pardubicích, se bude chtít jet podívat do Prahy. Je to hlavní město, má ve světě největší zvuk a má ho i proto, že na tom historicky pracovala celá země. Není to zásluha současných pražských radních. Jejich zásluha by byla, pokud by se rozhodli investovat do významných projektů mimo centrum Prahy a nabídli tak turistům další alternativy.

Praha tvrdí, že nová ranvej znamená masivní nárůst letů, hluku, atd. – opět to není pravda. Letiště se právně zavázalo ve stanovisku EIA, že maximum odbavených cestujících bude 21,2 milionu ročně. Do teď to bylo cca 18 milionů. Pokud by to mělo být více, tak by bylo zapotřebí aktualizovat stanovisko EIA, to se ale zřejmě nestane dříve, než bude hotova železnice na letiště a vyřešená doprava v jeho okolí. Nová ranvej naopak znamená, že letadla budou moci plynuleji vzlétat i přistávat, že se sice rozšíří kapacita v těch nejžádanějších časech, ale protože se vše zvládne odbavit dříve, tak se bude moci zavřít v noci.

Závěrem bych chtěl říct, že pokud se postaví nová ranvej, tak to neznamená, že budou tři místo dvou. Jedna se zavře. Stále budou dvě. Pokud se nepostaví, tak se svět také nezboří. Letiště může na tu kapacitu 21 milionů cestujících dojít i za současného stavu. Jen budou vznikat kolony letadel jak na zemi, tak ve vzduchu a hlavně, nezavře se stávající dráha mířící na hustě osídlené části Prahy. Letadla budou mít častější zpoždění a letecké společnosti skutečně přesměrují svůj zájem jinam, ale ne do Pardubic, ale do Polska. Nedopusťme to…

