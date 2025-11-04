Ženíšek (TOP 09): Největší hrozbu Babiš a jeho spojenci naprosto ignorují

Myslel bych si, že jde o vtip, ale bohužel, to prohlášení vlády je skutečné. Největší hrozbu, kterou dnes představuje Putinův režim, Babiš a jeho spojenci naprosto ignorují. A jako někdo, kdo je na sankčním seznamu Kremlu, o tom opravdu nehodlám mlčet.
Babiš prioritně řeší vlastní zájmy, únik před spravedlností a dotace a jeho voličům to zjevně nevadí. Ale bezpečnost této země je věcí každého občana. Nastupující vláda nesmí dávat naši zemi všanc.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV