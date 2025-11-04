Ženíšek (TOP 09): Největší hrozbu Babiš a jeho spojenci naprosto ignorují

04.11.2025 15:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k programovému prohlášení nové vlády

Ženíšek (TOP 09): Největší hrozbu Babiš a jeho spojenci naprosto ignorují
Foto: ČT24
Popisek: Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek

Myslel bych si, že jde o vtip, ale bohužel, to prohlášení vlády je skutečné. Největší hrozbu, kterou dnes představuje Putinův režim, Babiš a jeho spojenci naprosto ignorují. A jako někdo, kdo je na sankčním seznamu Kremlu, o tom opravdu nehodlám mlčet.

Babiš prioritně řeší vlastní zájmy, únik před spravedlností a dotace a jeho voličům to zjevně nevadí. Ale bezpečnost této země je věcí každého občana. Nastupující vláda nesmí dávat naši zemi všanc.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • ministr pro vědu a výzkum a inovace
