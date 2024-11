Kubisková (Přísaha): Sundejte si saka, navlečte montérky, vy reformátoři ze Spolu

Přísaha je proti snižování důchodů, prodlužování věku odchodu do penze nad 65 let i proti restrikcím, které se týkají předčasných penzí. Tento mix chaotických opatření, kterým vznosně říkají důchodová reforma, už vláda třikrát měnila. Nejdřív to byl pozměňovací návrh na zvyšování věku odchodu do důchodu tzv. do nekonečna, bez omezení. Když jsme se proti tomu ohradili, přišli s tím, že věk poroste do 67 let a do třetice všeho chaosu? Vládní poslanci Marek Benda (ODS) a Jan Jakob (TOP09) chtějí vyloučit z nároku na předčasný důchod bez krácení celou třetí kategorii náročných profesí.

Tedy víc jak 100 tisíc lidí, kteří pracují v náročných podmínkách jako je hluk, teplo, chlad nebo vibrace.

Nově by tedy možnost odejít do předčasné penze bez krácení mělo jenom zhruba 12 tisíc lidí pracujících v nejtěžší 4. kategorii, místo původních 120 tisíc. S tím rozhodně nesouhlasíme!

Napadlo vůbec pány Bendu a Jakoba, že ti lidé vzhledem k rizikovým povoláním, budou stejně končit na Úřadech práce, nemocenské, nebo v invalidních důchodech? Zjevně NE!

Přísaha chce aby:

nárok na předčasný odchod do penze bez krácení měli všichni lidé ze čtvrté kategorie a alespoň část třetí kategorie, kde to určí lékaři.

nárok na předčasný odchod do penze bez krácení (dnes se krátí 1,5 procenta ze zásluhové složky) měli všichni lidé, kteří odpracovali alespoň 45 let, bez ohledu na to, zda dosáhli důchodového věku.

se zrušila dvojí penalizace lidí, kteří odchází do předčasného důchodu. Pokud je chce vláda trestat krácením penze za to, že šli dříve do důchodu, měla by jim alespoň valorizovat zásluhovou část důchodu.

Pro vládu a pány Jakoba a Bendu máme jednu radu. Sundejte si saka, navlečte montérky a zkuste jít dělat některou z náročných profesí v třetí kategorii, které chcete bránit jít dřív do důchodu. Speciálně Vy, pane Bendo.

Šetřete! Ale nejdřív na svých vlastních platech a provozu státu! Když si v dnešní těžké době troufáte drze zvýšit vlastní platy o desítky tisíc, nemáte právo sahat na platy ani penze poctivě pracujících. Osekejte zbytné výdaje na přebujelý úřednický aparát, zrušte nová zbytečná ministerstva, stopněte předražené zakázky, hlídejte dotační podvody i daňové úniky (kam ročně utíkají stovky miliard), zaměřte se na transferové ceny, odliv dividend a šedou ekonomiku (kde každoročně přicházíme podle ekonoma Jiřího Halbrštáta o 300 miliard a dalších víc jak 10 miliard na exekucích) a spravedlivě zdaňte nadměrné zisky.

K tomu podpořte prorodinnou politiku, aby se zastavil propad porodnosti a měl kdo v budoucnu vydělávat na důchody. Jedině osekáním výdajů, podporou porodnosti a získáním dodatečných příjmů, které jsou zde uvedeny, můžeme stabilizovat náš důchodový systém.

Ing. Karolína Kubisková PŘÍSAHA Roberta Šlachty



