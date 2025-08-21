Ministr Válek: Svoboda a prosperita i pro budoucí generace

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolebním vizím.

Ministr Válek: Svoboda a prosperita i pro budoucí generace
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Svoboda a prosperita i pro budoucí generace! Tak se jmenuje programový manifest koalice Spolu, jíž je TOP 09 hrdou součástí! Jde o racionální recept pro naši krásnou zemi. Na rozdíl od některých jiných subjektů nejdeme cestou populistického pamfletu plného planých slibů, které by stály stovky miliard. Ostatně, nikdo vám nemůže dát tolik, kolik vám jsou toho populisté a extrémisté ochotni slíbit.

SPOLU nabízíme jinou cestu: cestu k prosperitě, odpovědnému hospodaření, ještě kvalitnějšímu zdravotnictví, dostupnému vzdělání a hlavně – k bezpečné budoucnosti v srdci Evropy.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
