Kubisková (Výzva): Kolik lidí bude muset ještě umřít?

V roce 2024, před krajskými volbami se na naší předsedkyni Ing. Karolínu Kubiskovou obrátili záchranáři s žádostí o pomoc, kdy jsou dlouhodobě nuceni pracovat s poruchovými monitory a defibrilátory, které ohrožují životy pacientů. Ti, kteří na problém upozorňují, jsou navíc vystaveni nepřiměřenému tlaku za strany vedení ZZS. Předsedkyně strany VÝZVA 2025 se od té doby dlouhodobě zabývá tímto problémem a upozorňuje na riziko ohrožení života pacientů.
“Osobně jsem o tomto riziku hovořila veřejně na krajském zastupitelstvu 10. 9. 2024 a varovala před důsledky používání poruchových přístrojů. Vyzvala jsem a prosila přítomné krajské zastupitele, aby záležitost urychleně řešili,“ dodává Kubisková. Naposledy věc zmínila při svém rozhovoru pro DVTV před nynějšími parlamentními volbami.
“To, co se stalo, je velké neštěstí a je mi to velice líto. Upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. Bohužel nelze vyloučit že obdobné neštěstí se může kdykoliv opakovat,” hodnotí stav situace předsedkyně strany.
Ing. Karolína Kubisková
V září 2024 podala Kubisková trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a předala policii i písemné důkazy, které od záchranářů obdržela (záznamy o poruchách z výjezdů). Policie věc v první fázi odložila, aniž by předvolala kohokoliv z navrhovaných svědků z řad záchranářů, kteří byli ochotní vypovídat. Její postup navíc posvětil při stížnosti i státní zástupce.
Až 13. června 2025 nadřízené Brněnské krajské státní zastupitesltví shledalo stížnost Kubiskové naopak důvodnou, byl vydán pokyn ke zjednání nápravy a policie měla bezodkladně zahájit úkony trestního řízení. I přesto do tohoto dne nebyli vyslechnuti žádní navrhování svědci, a to ani poté, co byly do spisu přidány důkazy o úmrtí v Humpolci. Předsedkyně k tomu uvádí: “Nedokážu pochopit nečinnost policie, která má věc šetřit. Kolik lidí bude muset ještě umřít, než policie začne konečně konat?”
Dále k věci uvádí: “Rozhodla jsem se bojovat za šikanované záchranáře a za zdraví pacientů, protože je to ve veřejném zájmu. Nikdo z politiků nechce věc řešit. Nejvíc mě zaráží úloha pana doktora Běhounka (ČSSD), který ač lékař celou věc veřejně bagatelizuje a stojí proti vlastním lidem-záchranářům a zájmu pacientů.”
“Nenechám to spát a jsem rozhodnutá dotáhnout věc do konce. Zemřel tady člověk a to nelze přehlížet. Výměna přístrojů a řádné prošetření je v zájmu všech obyvatel Kraje Vysočina. Nikdo nevíme, kdy můžeme tyto služby potřebovat. Záchranářů si musíme za jejich práci vážit a zaslouží si spolehlivé vybavení i slušné zacházení,” uvádí Karolína Kubisková na závěr.
autor: PV