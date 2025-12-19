Premiér Babiš: ČR za půjčku Ukrajině ručit nebude

Lídři se shodli na finanční půjčce Ukrajině do výše 90 miliard eur na roky 2026 a 2027, na kterou si EU vypůjčí na finančních trzích. ČR ale nebude ručit za poskytnuté úvěry, uvedl po jednání premiér Andrej Babiš. Důležitými tématy jednání byly také víceletý finanční rámec na roky 2028-2034, rozšíření EU či konkurenceschopnost a geoekonomika. Předseda vlády se sešel i s lídry států, které prosazují zpřísnění migrační politiky EU. Ve středu 17. prosince se premiér zúčastnil summitu zemí EU se zeměmi západního Balkánu. Setkal se také se zástupci frakce Patrioti pro Evropu.
Předseda vlády se před Evropskou radou zúčastnil neformálního setkání 14 lídrů států, které prosazují zpřísnění migrační politiky EU. „Soustředíme se hlavně na navrácení nelegálních migrantů například do Sýrie. Připravuje se rovněž iniciativa ohledně konceptu bezpečných třetích zemí. Jsem rád, že schůzka potvrdila, co říkáme už dlouho – že EU musí razantně urychlit reformu své migrační a azylové politiky. Potřebujeme mít plnou kontrolu nad tím, kdo může v Evropě žít. V této skupině budeme dál aktivní a budeme usilovat o zastavení nelegální migrace do EU,“ uvedl premiér.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Hlavním tématem jednání Evropské rady byla otázka financování Ukrajiny v letech 2026 a 2027. „Evropská rada odsouhlasila dvě alternativy, některé státy trvají na použití zmrazených ruských aktiv. Shodli jsme se, že EU poskytne Ukrajině půjčku do výše 90 miliard eur na tyto dva roky, na kterou si vypůjčí na finančních trzích. Česká republika ale neručí v žádném případě ani za jednu, ani za druhou půjčku, pokud by nastaly. Česko má tak jinou pozici než Maďarsko a Slovensko, které závěry Rady de facto odmítly tak, jak byly navrženy. My jsme je odsouhlasili, ale s podmínkou, že neručíme za ty úvěry,“ dodal předseda vlády. Podpořil rovněž probíhající mírová jednání pod vedením prezidenta Trumpa, s tím, že je v zájmu EU, aby bylo co nejdříve dosaženo trvalého míru.
Lídři se na jednání také poprvé bavili o budoucí podobě rozpočtu EU pro roky 2028 - 2034. Evropská komise navrhla rozpočet ve výši téměř 2 biliony euro. Rozpočet na stávající období je zhruba 1,2 bilionu euro a byl doplněn fondem obnovy ve výši 750 miliard euro. Prioritou rozpočtu musí být hlavně posílení konkurenceschopnosti Evropy.
Více v závěrech Evropské rady ZDE.
Ve středu 17. prosince se premiér zúčastnil summitu EU se zeměmi západního Balkánu. Lídři se shodli, že budoucnost západního Balkánu je v EU a rozšíření je realistickou možností. Výsledky debaty k tomuto tématu rezonovaly také na jednání Evropské rady. „Česká republika podporuje, aby se země západního Balkánu staly členy Evropské unie. Je těžké pochopit, proč přístupový proces trvá tak dlouho. Například Severní Makedonie požádala o členství už před více než 20 lety. Čekali 16 let, než začala přístupová jednání. Tento region je přitom důležitý z hlediska bezpečnosti a ochrany vnější hranice proti nelegální migraci,“ řekl premiér.
Více informací najdete v závěrech summitu EU-západní Balkán ZDE.
Ing. Andrej Babiš
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.