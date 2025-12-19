Trikolora: Zločinné vymývání mozků mladé generaci

Trikolora považuje akci v pražském Kongresovém centru, dříve komunistickém Paláci kultury, na kterou byly svezeny školní děti a kde jim byla promítána válečnická agitka Velký vlastenecký výlet, za skandální porušení veškerých pravidel našeho školství.
Nazývejme věci pravými jmény. Jde o zločinné vymývání mozků mladé generaci. Naprosto skandální je rovněž přítomnost problematických osob z militaristického spolku Skupina D, jehož činnost právě v těchto dnech prověřuje Policie ČR.
Jestliže se této akce, jak vystřižené z časů nejhlubší totality, aktivně zúčastnil také prezident republiky Petr Pavel, jen tím stvrzuje, že jeho zvolení hlavou státu je fatálním historickým omylem.
Člověk takového mentálního ustrojení, navíc lhář s minulostí komunistického rozvědčíka, nemá na Pražském hradě co pohledávat. Již včera bylo na jeho rezignaci pozdě.
