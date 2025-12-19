České dráhy: Předprodej nové výhodné skupinové slevy

Od nového roku menší skupiny cestujících od dvou do pěti osob díky ní ušetří 25 % z ceny každé konkrétní jízdenky pro všechny cestující ve skupině. Už nyní můžete slevu využít při nákupu jízdenek na cesty od 1. ledna 2026 prostřednictvím e-shopu ZDE nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.
„Chceme, aby cestování vlakem bylo atraktivní pro co nejvíce lidí. Proto spouštíme novou slevovou akci ČD DNY 25. Je to úplně nová nabídka, kterou chceme oslovit také zákazníky, kteří nyní využívají osobní automobilovou dopravu. Představuje ideální nabídku například pro partu přátel, kteří jedou o víkendu na výlet, páry, které jedou do kina nebo divadla, nebo pro rodiny,“ říká k nové akční nabídce Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Sleva bude platit pro vnitrostátní cestování při nákupu jízdenek ČD on-line. V první etapě bude sleva platná pro cesty od ledna do konce března. Je dostupná při současném nákupu jízdenek do 1. nebo 2. třídy pro všechny cestující, navíc ji lze kombinovat s dalšími dostupnými slevami a zvýhodněným jízdným, tedy např. s In Kartami nebo slevami pro děti, studenty a seniory. Cestující tak mohou maximálně ušetřit.
Příklad slevy ČD DNY 25
Trasa Pardubice – Praha Skupina 5 osob, cestující mají nárok na různé adresné jednorázové jízdenky:
- 1 osoba s Flexi zvýhodněnou jízdenkou, standardní cena 189 Kč, v rámci akce ČD DNY 142 Kč,
- 2 osoby s Flexi zvýhodněnou a s IN25, standardní cena 142 Kč za osobu, v rámci akce ČD DNY 107 Kč za osobu,
- 2 děti s Flexi zvýhodněnou dítě do 18 let, standardní cena 94 Kč, v rámci akce ČD DNY 71 Kč za osobu.
- Celková cena bez slevy 661 Kč, cena ve skupině se slevou ČD DNY 25 bude 498 Kč.
- Úspora proti ceně bez slevy ČD DNY 25 je 163 Kč.
V jízdním řádu 2026 mají České dráhy zavedeno celkem 8 723 různých vlaků. S přihlédnutím na omezení v jejich jízdě, např. některé spoje jezdí jen v pracovní dny, některé spoje o víkendech nebo v určitém časovém období, je denní průměr nabízených spojů 6 552. Vlaky Českých drah ujedou během platnosti jízdního řádu zhruba 119 milionů kilometrů. Přibližně dvě třetiny z tohoto výkonu připadá na regionální spoje (osobní a spěšné vlaky) a třetina na dálkové vlaky.
