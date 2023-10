Lang (ANO): Ani vaši vlastní voliči vám nevěří

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré dopoledne. Tak já jsem tady včera vydržel do dvou hodin do rána, nedošlo na mě, takže jsem rád, že dneska relativně v krátkém čase jsem se dostal ke slovu.

Vyslovení nedůvěry. „Vyslovení nedůvěry vládě je akt, který používá parlament k odstavení vlády od moci. Při kladném výsledku hlasování vláda podává demisi. Parlament tak může určit například kvůli nedostatečné akceschopnosti vlády nebo kvůli vládním korupčním aférám." Použil jsem zdroj Wikipedie. Tady se domnívám, že vlastně proč jsme tady dnes, tak to naplňuje oba dva tyto parametry. Nedostatečná akceschopnost vlády, to tady vidíme v přímém přenosu, a vláda je zatížená korupční aférou hnutí STAN.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5260 lidí

Položím takovou otázku - najde se tady opravdu ne devět, jak jsem zmiňoval při interpelacích, protože máme jednoho zrádce z našich řad, ale najde se deset statečných koaličních poslanců, kteří budou mít, jak říká paní Černochová, koule na to, aby se přidali k nám, k opozici a podpořili naši výzvu? Výzvu k vyslovení nedůvěry této vládě? Potřebujeme při hlasování hlasy 101 zákonodárců v Poslanecké sněmovně. Hnutí ANO 2011 silou 71 svých poslanců - jsme nejsilnějším klubem v této Poslanecké sněmovně - tedy plnou silou všech našich poslanců svého poslaneckého klubu dnes toto jednání iniciujeme a dnes to tady probíráme.

Já se během svého vystoupení zastavím u dvou věcí, zastavím se u pana premiéra Fialy a zastavím se potom u jeho prvního místopředsedy vlády, předsedy hnutí STAN pana Víta Rakušana, protože se pohybuju v oblasti bezpečnosti, a nebudu se vyjadřovat k dalším ministrům, nechám to na naše kolegy, kteří těmto jednotlivým tématům více rozumí.

Během dvou let vlády Petra Fialy se zde setkáváme bohužel již potřetí při pokusu o vyslovení nedůvěry této vládě. Již toto samo o sobě je z mého pohledu obrovskou ostudou a nepěknou vizitkou vlády Petra Fialy. Ano, tato vláda je vládou legální, ale již není vládou legitimní. Několikrát už jsme to tady zmiňovali. Za to, jakým způsobem vládne, co činí za kroky, by jí měla být vyslovena naše nedůvěra. Mělo by dojít tedy k pádu vlády a vypsání předčasných voleb, případně k silné a výrazné rekonstrukci této vlády a odchodu více neschopných, zcela nekompetentních či aférami často i za hranou kriminalizace dotčených ministrů.

Ministr vnitra Vít Rakušan, ministr zdravotnictví Válek, ministr financí Stanjura - tito jmenovaní ministři by již dávno neměli být v této vládě. K tomu musíme mít ve vládě ještě tři další ministry navíc, jež vygenerovala tato pětikoaliční vláda, a to paní ministryni Langšádlovou - věda, výzkum, inovace; pana ministra Dvořáka, ministra pro evropské záležitosti a pana ministra Šalomouna pro legislativu. Ti již nemají opodstatnění prakticky žádné. Jen z našeho úhlu pohledu stojí hodně peněz a výsledky jejich práce jsou opravdu více než sporné.

Takto se šetří v podání pětikoalice? To je ta nová, jiná, lepší politická kultura, kterou jste slibovali v rámci předvolebních slibů?

Projednáváme zde odvolání této vlády. Vlády, která ztratila z našeho úhlu pohledu již právo dále vládnout. Vlády, jež je zcela nekompetentní. Vlády, která jako celek již nemá důvěru drtivé části české veřejnosti. Vlády, jež se dostala k moci díky lžím, díky vyslovení zcela nereálných předvolebních slibů, jimiž obelhala občany a voliče, vědoma si toho, že je nikdy nemůže reálně naplnit.

Slibem nikoho nezarmoutíš, říká jedno hezké české a pravdivé české pořekadlo. A ještě dodám: nikdo ti nedá nikdy více či tolik, co já ti mohu slíbit. Slibem nezarmoutíš. Těmito pořekadly se řídí a v rámci předvolebních prezentací řídila bohužel pro občany a celou naši zemi současná vládní pětikoalice. Již se tedy dá pochopit jinak zcela pro mě nepochopitelný výrok pana ministra financí Stanjury z ODS, jak následně přiznal pan Stanjura, říká, volební hesla, prosím vás, to je dobré si zapamatovat: "Volební hesla na plakátech a billboardech? Jednalo se o mediální předvolební zkratku, kterou se následně nemusíme řídit." Jo? Opakuji. Takže jestliže bude probíhat nějaká další třeba volební kampaň příští rok do krajských voleb, tam budou nějaké plakáty ODS, tam budou kluci z plakátu, budou slibovat něco či ono. A potom, když to nesplní absolutně vůbec, tak řeknou, to byla jenom mediální zkratka, občané, nemusíme se tím řídit. Za mne - skandální výrok ministra financí. On pohrdá občany. Pohrdáte voliči. Je to hrozné vyjádření. Jinými slovy: Nám hoďte hlas, milí občané, a dál už nás nezajímáte. Sice jsme lhali, no, co? Splnilo to účel. Je to tedy něco, co je krásná ukázka důvěryhodné, nové, lepší, čisté politiky a tady v podání od protřelého a zkušeného politika ODS pana Stanjury.

Připomenu koaličním poslancům, co na podzim roku 2021 na začátku tohoto funkčního období přísahali. Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony, slibuji na svoji čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Víte, co to je, kolegové? Je to poslanecký slib, který jsme zde skládali všichni, kteří jsme byli zvoleni do Poslanecké sněmovny.

A jaká je současná realita? Budu o tom dále ve svém projevu hovořit, jak to již za dva roky ve vládních pozicích nyní vládní poslanci a vláda vede. Tedy 108 koaličních plus jeden zrádný poslanec, dezertující z našeho opozičního tábora.

Podívejme se tedy trochu podrobněji na pana premiéra této vlády, pana Petra Fialu. Dva roky vlády Petra Fialy, jeho výroky, citace a hodnocení. K výzkumům veřejného mínění pan premiér Fiala říká: "Byli bychom hloupí, kdybychom se nechali ovlivňovat průzkumy. Všichni víme, že ty, které byly zveřejňovány opakovaně před volbami, neodpovídají výsledkům. Víme, jak to dopadlo s průzkumy na Slovensku." Jeho trapné a nedůstojné, přímo ostudné vměšování se do suverenity Slovenska, nepokryté strašení naší veřejnosti, že pokud uskupení SMER pana Fica vyhraje na Slovensku volby, bude to znamenat odklon od Evropské unie a příklon k Ruské federaci. Takovéto výroky padaly ze strany pana premiéra a dalších čelných představitelů současné vládní pětikoalice.

Přesto pan Fico a jeho SMER k nelibosti našich vládních politiků a velké části jim spřízněných médií volby na Slovensku vyhrál. Demokratické volby na Slovensku vyhrál, podotýkám. To, že mu nedokázal pan premiér Fiala ani poděkovat a poblahopřát k vítězství, což se standardně dělá zejména mezi národy, kdy jsme léta byli společně a vždycky první návštěva každého premiéra nebo nově ustanoveného prezidenta vždycky byla Slovensko a zase zpátky, to je další obrovskou ostudou této vlády a osobně pana premiéra Fialy. Prý jsou volby na Slovensku varováním. Varováním před čím? Varováním před tím, že za dva roky třeba nemusí to dopadnout tak, jak vy si to malujete? "I pro budoucí volby u nás je to velké varování", říká pan premiér Fiala. Zajímavý názor, velice zajímavý názor z mého pohledu, pane premiére.

Fiala dále pokračuje: "Průzkumy bereme v rovině, v jaké je můžeme chápat." Tady tu větu já jsem vůbec nepochopil. Kdyby mi někdo dokázal tuto větu přeložit do češtiny? Je to možná nějaká sofistikovaná politologická věta. "Průzkumy bereme v rovině, v jaké je můžeme chápat. Neřiďme se těmito průzkumy. Nemám je ve zvyku vůbec komentovat, nijak mne netrápí." Takže premiéra této vlády vůbec netrápí, co si vlastně myslí občané, kteří ve své podstatě platí tuto vládu, platí náš výkon našich mandátů, že jsme sem byli zvoleni. "Nijak mne to netrápí." Já říkám, vytesat toto do kamene, toto moudro do kamene.

"Petr Fiala je výborný premiér," říká ministr vnitra Rakušan, první místopředseda jeho vlády. No, to tady vidíme.

Teď bych se zaměřil trošičku na to zase, proč my tady vyslovujeme nedůvěru této vládě. Jsou tady nějaké dlouhodobé volební průzkumy preferencí. My na rozdíl od pana premiéra Fialy, který říká, nějak mě to netrápí, vůbec mě to nezajímá. Tak samozřejmě je to jakýsi takový lakmusový papírek toho, jestli politiku děláte dobře nebo špatně, protože samozřejmě ty průzkumy veřejného výzkumu mají nějakou relevanci, může tam být nějaká odchylka, ale ukazují nějakou náladu ve společnosti. A prosím vás, politik musí přece jen na toto hledět, nemůže říkat, mě to nezajímá, jednou za čtyři roky mi to hoďte, já si o tom budu dělat úplně, co chci, a potom zase za ty čtyři roky něco připravím, něco lidem naslibuji, co tedy nesplním, jak říkají z odéesky, sice někde na plakátu něco bude napsané, ale mě to nezajímá, já tam prostě řeknu, poletíme na Mars, a pak na ten Mars nepoletíme a je mi to úplně fuk.

Dlouhodobé výzkumy volebních preferencí: 33,5 % hnutí ANO. My se vší pokorou přijímáme toto číslo. Víme, že dlouhodobě naše hnutí... pravděpodobně asi svoji práci děláme dobře a ukazuje to zároveň tedy, když takovéto volební výsledky nebo dlouhodobé výzkumy má opoziční hnutí, tak asi něco, pánové v koalici a pětikoalici, neděláte dobře. 12 % ODS, nejsilnější pravicová strana vládního pětislepence. 12 %. 9,5 % druhé opoziční hnutí SPD. Takže první opoziční hnutí 33,5 %, druhé opoziční hnutí 9,5 %. 8,5 % Piráti dlouhodobě. 7,5 % STAN. 5 % je topka, takže na hraně smrti už volitelnosti a nějaké chyby statistické. A pozor, dlouhodobě jedna ze stran vládní pětikoalice KDU-ČSL se dlouhodobě potácí už na 3,5 %. To znamená, ta i v rámci statistické chyby už by se samostatně do parlamentu vůbec nedostala.

Petr Fiala, když přebíral odéesku cca deset dvanáct let zpátky, měl 7,5 % preferencí. Stranu posunul, jak říkají politologové, je na to řada článků, na 12 %, tedy o 2,5 procentního bodu za deset let jeho účinkování v čele ODS. Nevím, jestli je to dobrý výsledek, nebo špatný výsledek. Politologové říkají, že ve své podstatě tvrdé jádro této strany přišlo o jednu polovičku svých voličů za dobu, kdy Petr Fiala je předsedou ODS. To říkám jenom pro takové dokreslení. Jo? Takže vlastně ani vaši vlastní voliči vám nevěří, vaši vlastní voliči ODS už dneska buď tedy říkají, že nepůjdou volit vůbec, nebo že možná udělali chybu a budou volit třeba nějaké jiné opoziční hnutí. Třeba naši hnutí, jo? Paradoxně mám ve svém okolí celou řadu lidí, kteří podnikají, nevolili nás z nějakého důvodu, prostě buď dostali nějakou masáž, nebo prostě dlouhodobě volili předtím odéesku, a najednou jsou dneska, zejména po tom daňovém balíčku, tak zklamáni, že buď nepůjdou volit vůbec, což je tragédie ovšem pro všechny politiky, protože my bychom měli udělat všechno pro to, aby lidi k volbám chodili, anebo prostě se přikloní třeba k našemu hnutí, což mě tedy osobně jako opozičnímu politikovi nevadí.

Varianta seskupení či koalic, protože my dneska musíme počítat i s tímto, protože dneska je takový trend tady, že máme strany, které se před volbami slepí, aby získaly vůbec nějaký výsledek a jejich čelní představitelé pronikli sem do Poslanecké sněmovny, aby získali pozice, a okamžitě po volbách se zase rozlepí, aby získali vlastní poslanecké kluby, vlastní výhody, vlastní prebendy, vlastní další asistenty, vlastní přednostní hlasy. Samozřejmě nám se to nemusí líbit, ale prostě Ústavní soud, pan Rychetský rozhodl, jak rozhodl, takže prostě takto to je. Jak říkám, jsou tady strany, které kdyby kandidovaly samostatně a měly v uvozovkách, opět použiju to slovo paní Černochové, koule na to, aby prostě přestoupily před své voliče samostatně, tak by tady dneska nebyly. A 3,5procentní strana KDU-ČSL by nás tady nemusela mistrovat prostřednictvím svých ministrů - stranu, která má 33,5 % hlasů.

Hnutí ANO opět pouze 33,5 %, hlasů, protože my se nepotřebujeme s nikým, jsme sebevědomé hnutí a máme své pevné voliče a voliče ještě získáváme. Koalice spolu, což je ódéeska, která si prostě na sebe navalila TOP 09, které je na hraně volitelnosti a průchodnosti a zcela pod hranou KDU-ČSL 19,5 %. Výsledky, které předtím ódéeska získávala sama, tak také o něčem to svědčí, když musí se tři strany spojit, aby získaly 19,5 % hlasů. SPD zůstává na svých 9,5, Piráti 8,5, STAN 7,5.

Proč to tady říkám? Protože tyto výsledky jasně ukazují, co si občané myslí o úspěších vlády Petra Fialy. Přestože pan premiér říká, že ho výsledky nezajímají, nedokážu si představit, proč to vůbec říká. Hesla pana premiéra Fialy: Dáme Česko do pořádku. Ano, to vidíme po těch dvou letech, jak je Česko dáno do pořádku. Heslo: Heslo restartujeme Česko, jsme na křižovatce. Někdo to tady glosoval, že jsme asi na kruhové křižovatce, neumíme z ní vyjet, že jo, my se pořád točíme v kruhu. Heslo další: Budeme to dělat lépe, lépe než v předchozí vlády. To také vidíme, jak to děláte lépe. Známe recepty na ozdravení Česka, já tedy nevidím žádné recepty na ozdravení Česka. Zatím co všechno tady je předkládáno, tak ve své podstatě to nevidím, že by to byly nějaké geniální nápady. Osm let, osm let byla ódéeska v opozici, osm let tady z tohoto pultíku opoziční poslanci říkali, máme recepty, máme odborníky, máme specialisty, pusťte nás na ně. Heslo Pirátů: Pusťte nás na ně! No, tak jste nás pustili na ty občany a dopadlo to z mého pohledu, jak to dopadlo.

Heslo: Proti hnutí ANO. Hnutí ANO během své vlády zcela zničilo a rozvrátilo veřejné finance. To je taky docela silné tvrzení, které, je to takový výstřel a myslím si, že se to zdaleka nezakládá na pravdě. Další heslo: Docházelo a došlo k zadlužování našich dětí a dokonce i našich vnoučat. Je to v souvislosti s důchodovou reformou nebo pseudodůchodovou reformou, kterou připravilo KDU-ČSL, kterou se tady snažíte tlačit se snížením valorizace penzí. Máme tady obrovské množství lidí, který se zabývají sociálem naší oblasti v čele s panem kolegou Juchelkou a další kolegové a kolegyně, kteří tomu opravdu rozumí. A ty narativy, které prostě jste zanesli sem do společnosti, když použiju to hnusné slovo, které jinak moc nepoužívám, o tom, že prostě staří lidé jsou jaksi nadbyteční a prostě by si pomalu ani nezasloužili ty svoje penze. My jsme se včera před druhou hodinou ráno tady s panem místopředsedou vlády Jurečkou utkali, kdy potom z toho vznikají takové další narativy, jako že třeba lidé nad 40, 50, 60 let už by neměli mít pomalu ani volební právo nebo volební právo šedesátníků a více by museli třeba tří penzisté mít stejný hlas jako jeden mileniál, protože ti mileniálové, ti jsou budoucnost tohoto národu a staří lidé, kteří jsou na konci své éry a vybudovali tuto společnost a měli bychom si jich vážit, měli bychom je podporovat, protože mají úplně jiný spotřební koš, ti senioři než klasická domácnost, která vydělává, tak prostě my se k nim takto chováme.

Pan Jurečka to vůbec nepochopil, začal tady na mě včera pokřikovat: Dokažte mi, dokažte mi, který z politiků KDU-ČSL toto řekl! Já jsem mu říkal: Pane ministře, když prostě dáte do té společnosti takovéto hlášky o tom, že postavíte mladé proti starým, tak potom z toho jsou generovány takovéto šílené články. Prosím vás, já nikdy nepřipustím, dokud tady budu, kdyby mě měli vynést nohama napřed, aby prostě lidé třeba nad 60, 65 let přicházeli o svoje volební právo, nebo aby prostě tři senioři mohli volit za jednoho mileniála. Vy chcete prostě volební právo pro šestnáctileté děti, které vlastně mají bordel v tom svém myšlení, ještě vůbec nevědí, nejsou vůbec zakotvení, ani morální, ani prostě nějak a chtěli byste to sebrat starým lidem? Až takhle jsme se, až takhle jsme se dopracovali? Až takhle 33 let po revoluci tady vedeme takovéto diskuse a jsme příjemci takovýchto článků ve společnosti? Je to obrovská ostuda! A je to ostuda vaše, protože do té doby, než jste se tady ujali vlády, tak vlastně tyto věci tady vůbec nebyly, vůbec jsme se o nich nebavili.

Chcete korespondenční volbu. Pan ministr vnitra Rakušan říká, korespondenční volba je zase jen náš majstrštyk, my se ho budeme snažit protlačit a podobně. Vy tady tlačíte prostě věci, které z mého pohledu by se vůbec tlačit nemusely. Jsou tady podstatnější věci, které tu nejsou řešeny, a my se tady zaobíráme prostě genderem, zaobíráme se tady Green Dealem, zaobíráme se tady prostě nějakou korespondenční volbou, byť pro někoho to může být zajímavé téma, ale prostě to je samostatná kapitola. Do toho jsem nechtěl zabřednout.

Heslo jako: Máme připravené odborníky, víme, jak na to. No to tedy vidíme ty odborníky. Vidíme ty odborníky. Vy jste prostě udělali další majstrštyk, zrušili jste vlastně odborné náměstky, lidi, kteří celý život rostli v rámci státní správy a dopracovali se na odborné náměstky na jednotlivých ministerstvech. Nahradili jste je politickými náměstky, to znamená kamarády, který si tam může ministr dosadit, může jich mít neomezený počet. Ten politický náměstek má samozřejmě k sobě veškerý ten catering, velice pěkný plat, auto, bla, bla, bla a za nic neodpovídá. A vrchní ředitel, který je těsně pod ním, má naloženo, že jo - zákon o státní správě, já nevím, lustrace, musí být odborníkem a tak dále, a tak dále. A nad ním je nějaký politický náměstek, často zejména z Pirátské strany jsou to trafikanti, bývalí neúspěšní poslanci předchozího volebního období Poslanecké sněmovny, kteří se prostě, v uvozovkách rozlezli na všechna ministerstva a, sosají tam, jak říká pan Okamura, sosají přisátí na cecík, nebo to říkal, tuším, kolega Brabec takový příměr tady používá také. Takže to je další věc. Máme připravené odborníky, víme, jak na to. To vidíme po těch dvou letech, ty vaše odborníky.

Po dvou letech vlády Petra Fialy vidíme ovšem tyto slibované výsledky v praxi. Je to tristní stav, kam až se dá pouze po dvou letech klesnout, kam až se dá po dvou letech klesnout? Prostě účinkování této pěti koaliční vlády. Petr Fiala se stal nejméně oblíbeným premiérem za poslední dekádu. Ono ho to nezajímá, já vím, jako kdybych věděl, že prostě někdo mi řekne, že jsem nejhorší premiér za posledních deset let, možná v celé historii České republiky, tak taky říká, mě to nezajímá. Dokonce se stal na určitý čas i nejméně oblíbeným premiérem v rámci celého světa. Je nějaká statistika, která prostě říká, který premiér na světě je nejhorší. Pan premiér v tom vítězil nějakou dobu, teď ho přeskočil nějaký bubácký stát, ale pan premiér je pořád, myslím, pořád je na bedně, pořád je druhý nebo třetí. Gratuluju, pane premiére, gratuluju vám k tomuto úspěchu aspoň v něčem jsme na špici. Gratuluji vám!

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vládě důvěřuje nyní v poločase zápasu - dle terminologie pana premiéra, protože on je taky odborník na kopanou, to jsem nevěděl, trénuje, tuším, Liverpool, takový nějaký menší klub, kde to jako nestojí za moc ty výsledky a jsou tam nějaký, prostě nějaká druhá, třetí liga, ten Liverpool a on je trenérem nebo rád bych byl trenérem - rekordní minimum občanů. Úplné minimum občanů důvěřuje této vládě. Po dvou letech této vlády. A vy se divíte, proč my už potřetí vlastně za pouhé dva roky se tady pokoušíme vám vyslovit nedůvěru? My jenom prostě reagujeme na situaci ve společnosti, na tu zhoršující se situaci mezi lidmi, na ty nejistoty, které vnášíte mezi lidi. Prostě já neznám, neznám ve svém okolí člověka, který je spokojen. Možná paní Decroix, prostřednictvím paní předsedající, by mi ukázal nějakého penzistu z nějaký ty banky, že jo, jednou prodává v Austrálii auta, podruhé v Americe nějaké žvýkačky a je to ten správný penzista z té Vysočiny, který řekne, já nechci přidat penzi, nechci valorizovat svůj důchod, já jsem spokojený ve své podstatě, ještě bych to mohl třeba odevzdat, třeba na volební kampaň třeba zlevněného internetu za 42 milionů, co bude organizovat pan ministr vnitra Rakušan. K tomu se taky ještě dostanu.

Takže když to řeknu terminologicky, jsme tedy v tom fotbale, pan premiér je trenér toho Liverpoolu a je první poločas. Po prvním poločase se sejde jeho mančaft v kabině, pan premiér tam přijde jako trenér a říká: Po prvním poločase prohráváme 5:0. Máme uděleny dvě červené karty, takže už je nás na hřišti jenom devět. Dostali jsme i jednu žlutou kartu, to dostal pan ministr Blažek, který vlastně této pětikoalici sestavil vládu. Dosadil, díky panu ministrovi Blažkovi se pan bakalář Lipavský stal ministrem zahraničních věcí, člověk, který by prostě normálně na konzulátce nemohl dělat ani konzultanta, protože by vůbec na to nesplňoval kvalifikační předpoklad. A paradoxně nejmenší člen pětikoalice nyní okopává kotníky těm větším stranám a pan Blažek dostal žlutou kartu. Takže máme dvě červené karty, prohráváme 5:0 v poločase, máme jednu žlutou kartu, ale nic se neděje, hráči, všechno je super. Jsem s vaším výkonem v prvním poločase spokojený. Jdeme hrdě do druhého poločasu. Určitě vyhrajeme, tento zápas nemůžeme prohrát, sice prohráváme 5:0, je nás jenom devět na hřišti, ale my jsme dobří, my to dáme! My to dáme, my to dáme, pojďte ke mně, voliči. Inflace sice stoupá, ale já vás všechny zachráním. Rozevřu nad vámi deštník proti drahotě. Sice děravý jako ceník ale nevadí. Pojďte ke mně, voliči!

Prý jistě vyhrajeme, a to i další zápas. Pan premiér říká, myšleno sněmovní volby 2025. On předstoupí po dvou letech téhle tragédie před lidi, stoupne si někde, já nevím, kde to natáčeli, a říká: Všechno je to v pohodě, my vyhrajeme, vyhrajeme volby 2025! Sice nám důvěřuje, já nevím, osm procent občanů, ale my ty volby vyhrajeme.

My ten zápas také vyhrajeme, pokud použiju stejnou taktiku. Za mne zcela bludné vyjádření opírající se, opravdu nevím, o co. Bublina kolem pana premiéra je větší a silnější, více neproniknutelná, než jsme vůbec čekali, než jsme se domnívali. To je prostě bublina jako blázen! Pan premiér nejede někam, že by přijel k nám na venkov. Kdybych k nám přijel, tak nevím, možná by neodjel zdravý, ale prostě on přijede vždycky někam, kde na něj čeká nějaká klaka tleskajících, freneticky jásajících příznivců ODS nebo vybraných penzistů tadyhle od paní Decroix, kteří provolávají třikrát sláva, pane premiére. Ale kdyby přijel k nám na Plzeň-sever, kde nám jede jeden autobus ráno, jeden autobus v poledne, jeden autobus večer, zavřeli nám poštu, zavřeli nám samoobsluhu, tak nevím, jestli by se dočkal nějaké takovéto odezvy.

Nedovedu si to vysvětlit vůbec, proč pan premiér takto hovoří. Citace pana premiéra Fialy. To je úžasné. Moje vláda je úspěšnou vládu. V polovině funkčního období máme tak dobré výsledky, které jsem ani neočekával! (Smích a potlesk v řadách poslanců ANO 2011.) Já nevím jako! Dokážete mi to vysvětlit, kolegové? Vy se opravdu domníváte, vy žijete kde? Vy nežijete - vy žijete v nějaké jiné části společnosti? Už jsme se několikrát toho tady dotkli. Jste starostové, jste tady komunální politici, jedete tady jeden zákon za druhým, který prostě zdražuje lidem veškerý život! V pátek naposledy jste nás přejeli - úsporný balíček. Sedmdesát poslanců chtělo ještě vystoupit, chtělo hovořit. Komplexní balíček jste si udělali, my jsme se neměli vůbec možnost vyjádřit. Zdražujete úplně všechno lidem! Jediné, co já bych chtěl panu Stanjurovi říct, že víte, co se nezdražilo? Kolečko do košíku u sámošky! To je pořád za deset korun! (Smích a potlesk poslanců ANO 2011.) Takže doufám, že tedy nepojedu nakupovat, až se vrátím tady z toho maratonu, a nebude to za dvacku. A bude tam: děkujeme vám, odejděte. Neděkujte, zůstáváme. Takhle také jsme slyšeli takové heslo. Takže deset korun stojí kolečko do sámošky pořád zatím. Možná bude dvacka. Moje vláda je tedy velice úspěšná, v polovině funkčního období máme velice dobré výsledky. Máme na to uspět, ale vyhrajeme i další sněmovní volby.

Pak je taková zajímavá věc, které jsem si všiml. Začínají se objevovat plakáty, kde je pan Fiala; nevím, jestli to nevadí kolegům z ODS, ale už tam není vůbec logo ODS, je tam SPOLU. Takže pan Fiala prostě pravděpodobně prohodil odéesku a stal se lídrem nějakého imaginárního uskupení SPOLU. Nevím, co to je, protože - tak je ODS, je TOP 09 a je KDU-ČSL. To snad je. Máte tři kluby, máte tři předsedy klubů, máte habafuk přednostních hlasů, anebo jste SPOLU? Tak byste měli mít jednoho předsedu, jeden přednostní hlas, jedno auto, kterým by měl jezdit ten předseda sem, že ano, s tím benzínem, ale ne tři! Tak jak je to? A pan Fiala je co? Je tedy předseda ODS, nebo je předseda SPOLU? Já samozřejmě vím, jak to je, nebo jak to říkají politologové, které vy nesledujete, protože zaplaťpánbůh ještě existují nezávislá média, třeba XTV, zase polibek smrti pro pana Xavera. Prostě odéeska prostě nevím, jestli je dneska ještě autonomní, a pan premiér Fiala dobře ví, že když bude kandidovat možná jenom za ODS samostatně, že nebude premiérem, ale v tom SPOLU samozřejmě ti malí se k němu přidají, protože se chtějí znovu dostat. Je to tedy ODS, nebo je to SPOLU? Řekněte mi, vysvětlete mi to! Jste SPOLU, potom chci mít jednoho předsedu, jednoho místopředsedu, jeden přednostní hlas, anebo jste samostatně a potom kandidujte samostatně a nebudeme se tu muset trápit s KDU-ČSL, protože 3,5procentní strana tady nebude, a budeme mít pokoj, nebudeme se muset rozčilovat s panem Jurečkou. Bude jezdit traktorem někde, kde on bydlí, a bude pokoj.

Pan premiér tedy neříká pravdu. On přímo lže. Přímo lže! A bohužel ještě těmto lžím věří. Předsedovi signály jsou vysílány marně ovšem, různé signály. Já sám jsem tady asi před rokem a půl, protože jsem byl spojař na vojně, vyslal jasný signál panu premiérovi v Morseově abecedě, to bylo tuším při první nedůvěře vlády, kdy jsem ho vyzval pro zachování prostě, že ano, budoucnosti České republiky, jestli by nemohl odstoupit. Ty signály nikdo nepřijal. Asi na Úřadu vlády měli vypnutou zrovna tu příjmovou stanici. Někdy je to tedy v morseovce, někdy je to prostřednictvím průzkumů veřejného mínění. Čím také jiným by to mělo být? To on nebere, to ho nezajímá, protože on prostě, to je v pohodě, to jsme tady už probrali, ale pan Fiala je přece svým původním povoláním politolog, jestli se nepletu. On neposlouchá jiné politology? Už jsem se o tom také zmiňoval několikrát tady. On je politolog, takže asi by měl pravděpodobně vědět, že tedy ty průzkumy veřejného mají nějakou relevanci. Jeho to nezajímá, tak nevím, jestli chyběl zrovna na té hodině, kde se to probíralo.

A on pan Fiala je takový vůbec zvláštní člověk. On je vzdělaný, inteligentní, to mu nikdo nebere, on čte Kafku a přitom v obleku zároveň maluje. Tak já nevím tedy, představte si, že tady půjdete odsud ze Sněmovny, přijdu domů, potřeboval bych také vymalovat, a já řeknu mojí paní, hele, já se budu ani převlékat, protože jdeme malovat patro. Já si tam sednu, přečtu si tři lekce Kafky nebo tři kapitoly Kafky, potom udělám obývák, potom dočtu půlku knížky Kafky, udělám koupelnu, pak si dám sváču a dorazím to, že ano. Případně se ještě jednou převléknu. To prostě také není normální. To prostě je diagnóza. Diagnóza! Člověk, který si prostě hodí nožku přes nožku, čte Kafku a říká maluji. (Smích v řadách poslanců hnutí ANO 2011.)

Takže tady bych chtěl ještě říci, že jak už tady řekne náš pan předseda, bájná lhavost. Já se domnívám, že pan předseda opravdu trpí bájnou lhavostí. Je to diagnóza, je to nemoc. Bájná lhavost se projevuje tak, že vlastně člověk lže a ještě tomu věří. Opravdu si pan premiér myslí, že to je tak, že je všechno v pořádku, že jsou lidé spokojení, že jsou lidé spokojení s vaší vládou, že všechno je tak, jak by to mělo být, a že to bude ještě lepší, že v tom druhém poločase to ještě vylepšíte? Kam se dostanete? Na dvě procenta nebo do nějakého minusu, že vám bude důvěřovat minus 30 % občanů, nebo já nevím, kam se dostat? Pokud ano a věříte tomu, tak je to nebezpečné. Začínám mít vážné obavy o zdraví pana premiéra, zcela vážně, ale mám i jakoby strach o celou naši zemi, pokud jí vládne někdo, kdo říká to, co říká, a ještě tomu věří. Je to nebezpečné. Pan premiér je silná figura a prostě může řadu věcí ovlivnit. Pan premiér náš tady, tedy pan předseda hnutí říkal, že to je bájná lhavost a že to je prostě opravdu diagnóza. Já se k tomu přikláním.

Tak k panu Fialovi. Je to opravdu marné, je to marné, je to marné! Prostě tam pravděpodobně on nás nevyslyšel a já jsem se opět v tom utvrdil, jestli to sledují občané a viděli vlastně včerejší vystoupení pana premiéra jako reakci na našeho pana předsedu, který předkládal, proč vlastně vůbec tu nedůvěru této vládě předkládáme, tak tam bylo nějakých 71 bodů úspěchů. Prostě já jsem vydržel asi 15 bodů, pak jsem to vypnul, protože bych rozbít televizi, která není moje. Je to služební televize v kanceláři. Tak proto náš třetí pokus o vyslovení nedůvěry této vládě, již pan Petr Fiala vede. Proto to tady říkáme, proto už jsme tady potřetí během dvou let. Prostě se to neustále zhoršuje a prostě nevidíme světlo na konci tunelu. My ho vidíme případně v předčasných volbách nebo v převzetí odpovědnosti nebo složení mandátu této vlády. Úplně nejlepší by bylo, kdyby pan Fiala odstoupil, tím by padla celá vláda. Buď by se udělala nějaká rekonstrukce vlády, nebo by se vyhlásili předčasné volby. Čeho se bojíte, kolegové na pravé straně spektra? Bojíte se odpovědnosti? Bojíte se přestoupit před své voliče a znovu vystavit mordu na billboardu a říct, já do toho jdu znovu? Bojíte se o svoje platy? Bojíte se o svoje hypotéky? Mě to tady nebaví sedět, nechat se přejíždět. Prostě já jsem nešel do politiky proto, abych měl velice pěkný plat a abych prostě tady seděl a jenom jsem tady říkal, to je hrozný... Včera, prosím vás, tady byl jeden ministr a tři poslanci ve dvě hodiny ráno. Jeden ministr, předsedající schůze, kterému padaly oči. Kdyby to šlo, tak si dá sirky do očí, aby neusnul, a tři poslanci. A nikdo jiný tu nebyl! To vám připadá důstojné? Připadá vám důstojné, že je tady jeden...Já opět jsem se trefil na pana Baxu. Zdravím ho, z Plzeňského kraje pana ministra, mám ho opět rád. Já mám buď za sebou pana Skopečka, často pana ministra, ten je v pohodě, ten mi nevadí, ale většinou tady nikdo není. Já bych třeba byl velice rád, aby tu dneska byl pan ministr Vít Rakušan, protože teď v té druhé části se budu věnovat Dozimetru, budu se věnovat Ministerstvu vnitra a opravdu to ještě uslyšíte, jestli to vydržíte.

Tak. Další z důvodů pro vyslovení nedůvěry vlády, podotýkám znovu a nechci, aby to tady zapadlo, aby to občané slyšeli, je to třetí pokus za pouhé dva roky. V minulém funkčním období byly předkládány tři nedůvěry vlády za čtyři roky. Měli jsme tady covid, měli jsme tady podstatně složitější situaci. Je to působení Víta Rakušana na pozici ministra vnitra. A teď začnou teprve ty pěkné bomby, ano? To je opravdu, to jsou majstrštyky. Takže předseda hnutí STAN Vít Rakušan jako první místopředseda této vlády Petra Fialy a zejména ministr vnitra. Určitý výčet kauz a takových divných věcí, pološera, co pan Rakušan jakoby za sebou má, i když on říká, že je absolutně čistý, prostě nejčistší, kdo může vůbec být, úplně clear, ano?

Kauza Dozimetr a šifrované telefony. Prosím vás, skupina podnikatelů a politiků, uživatelů speciálních... zase pro občany, to není telefon, jaký máte většinou v kapse vy nebo já, kdo nepoužíváme tyto aplikace, jsou to speciální drahé šifrované telefony. Uživatelů těchto speciálních drahých na koupi a provoz speciálních telefonů se šifrovanou komunikací... Tedy, řekněme si některá jména - Pan Redl, dneska hlava organizované skupiny, nepravomocně samozřejmě se to šetří, ale nesvéprávná osoba, podnikatel ze Zlínska, pan Hlubuček, přezdívaný slepičák, který rozkrádal fondy v Praze, kupoval si za to byty ve Španělsku, když se ho lidé ptali, jak to, že tam má ten čtvrtý apartmán a on říkal, já se snažím, já jsem podnikatel, to si může vydělat každý. No, já se snažím celý život a mám jednu hypotéku, takže jsem prostě asi nebyl tak šikovný jako slepičák... Pan Rastislav Michalik, který byl zakladatel hnutí STAN a bohužel i zemřel, takže tam prostě už se ničeho nedobereme, pan kolega Gazdík, u toho se také zastavím, Polčák, Půta a ministr Vít Rakušan.

Na aplikaci, kde stále pan Rakušan pořád tady opakuje, když ho tady prostě neustále masírujeme přes ten šifrovaný telefon, říká: "Co pořád jako máte? Já prostě jsem používal tu aplikaci, ale přece důležité je, s kým jsem volal a co jsem volal." No, to je dobré, ale když to máte v té zašifrované komunikaci, tak my se nikdy nedozvíme, pane ministře Rakušane, s kým jste volal, kolikrát jste volal a co jste volal, pakliže neposkytnete přístup na ten server, abychom se to dozvěděli. Tak jestliže chcete být čistý, clean... clear, tak prostě tady vystupte, předložte ten šifrový klíč. Tam se dozvíme, s kým jste volal, jak jste volal, co jste si tam říkali, předložte to NCOZ, ať se to doplní do toho spisu a budete čistý, budete očištěný, já se vám tady omluvím, pokloním se před vámi a řeknu - naše podezření bylo liché, omlouváme se vám. My se umíme omluvit, když to bude v pořádku. A já se domnívám, a ty indicie, které vám tady postupně počtu, jak to šlo chronologicky, že to v pořádku pravděpodobně není.

Na aplikaci, jak stále pan Rakušan dokola opakuje, není tedy problém v té aplikace, ale problém je ten samotný telefon, pane Rakušane, jež komunikuje pouze a výhradně s telefonem proti sobě. Kolega Sadovský prostřednictvím paní předsedající měl krásné video, možná jste to sledovali, to jsou takové ty kostičky. Jedna kostička komunikuje s druhou kostičkou, potom se někdo k nim přidá, tak tam se přidá třetí kostička, ta komunikuje s kostičkou jedna a dva, potom je čtvrtá kostička, ta komunikuje s kostičkou 1, 2, 3, pak je pátá kostička, ta komunikuje s těmi čtyřmi kostičkami okolo. Když bych se tam chtěl přidat já a zavolat si s Vítkem Rakušanem a jeho šifrovaným telefonem, pakliže se zrovna nebude válet mezi hračkami jeho dětí, tak já se s tím nespojím a anebo mi to bude dělat "blblbl" a dovolám se nikam, jo. (Pobavení v levé části sálu.)

Ale když to zvedne pan Gazdík nebo pan Redl, tak se domluvíme. Rozumíte, občané? Takto to je, není to zlehčováno. Každý máme nějakou aplikaci WhatsApp, uzavřené skupiny, podobně, ale to jsou čisté věci. Toto byly drahé telefony, drahé aplikace, já se k tomu ještě dostanu. Tak o to nám jde, vy to nechápete, tady na pravé straně spektra? Vždyť máte všichni vysokou školu, doprčic, vy to nechápete o co nám jde? Že není možné, aby někdo, kdo je první místopředseda vlády a kdo je ministr vnitra, který má pod sebou policii, který má pod sebou tajné služby, který má pod sebou rozvědku - o tom budu ještě také hovořit, prostě toto říkal... to, co říká a dělá z lidí blbce!

Takže za prvé panu Rakušanovi, za prvé, telefon jsem neměl. Když to potom novináři vyšťourali, tak telefon jsem vlastně měl, telefonem jsem nikdy nevolal. Telefonem jsem asi volal. (Pobavení v levé části sálu.) Kolikrát? No, asi dvakrát, nevím. Takže on si pořídí nebo je mu pořízen za 80 tisíc telefon, on s ním dvakrát volá, pak ho hodí mezi hračky dětí. Telefonem jsem si od nikoho nevyžadoval, takže za mnou ještě nikdo nepřišel tady, že by řekl - pane poslanče, dobrý den, tady před bránou, já vám tady nabízím telefon, nechcete? Nechcete ho? Já nevím, jako a budu to platit? Ne, nemusíte to platil. A co aktualizace? Já nevím. Tak děkuju, děkuju. A kdo mi ho dal? Já nevím, zastavil se tady nějaký pán, dal mi telefon. Dobré, ne? (Pobavení v levé části sálu.)

Tak, telefon si vyžádal, uvádí Polčák. Jo, to je taky zajímavé. Jak to tedy je? Já jsem absolutně nechápal změnu myšlení pana europoslance Polčáka, kterou teď on prošel. On prošel takovou katarzí, takovou změnou a najednou si vzpomněl. Vzpomíná si, jak to bylo. Možná si teď náhle vzpomněl, že když se dozvěděl, že za STAN se připravují eurovolby - docela dobrý flek, že jo, za půl míče měsíčně sedíte v europarlamentu, děláte Green dealy tam a další blbosti... Že za STAN jsou nominováni do nového parlamentu, tedy nadcházejících voleb, jako lídři. Jan Farský, přezdívaný Honzíkova cesta a neúspěšná kandidátka na hrad, kterou oslovil STAN, Drahuše Nerudová přezdívá tetuše Drahuše. (Smích v levé části sálu.) Na Polčáka tedy jaksi nedošlo, že ano. Máme nějaký omezený počet poslanců, teď sice máte ty výborné výsledky, do toho druhého poločasu prohráváte 5:0, takže kolik se dostane za ten STAN lidí? Drahuše tetuše se dostane, protože ta kdyby mohla dělat papeže, tak bude dělat i papeže, ona bere všechno, že jo. Honzík se také dostane, no, a Polčák ať si utře (Poslanec Lang si hvízdne a naznačí o čem hovoří.)... (Smích z levé části sálu.)

A teď začal ten vnitřní boj a Polčák si najednou vzpomněl a říká: "Kurňa, oni mě tam nedali. Tetuše drahouše mě přeskočila, tak já toho Vítka natřu." A začal říkat: "Vždyť já vlastně jsem ten telefon, ten Vítek ten telefon měl. A já jsem ho vlastně tomu Vítkovi nabídl. No jo, ale co teď s tím Vítek, že jo? Vítek napřed telefon neměl, pak ho měl a teď je v tom bordel, že jo. Teď je v tom galimatyáš."

Jo, takže jako víte co, když ten politik začne říkat třeba, to je úplně z jiného ranku, jo: "Pane poslanče, vy máte vysokou školu? V Plzni? Práva? Magisterické studium, pane, budu říkat, že jo, předsedo poslaneckého klubu... No, mám, mám. A máte diplom? No, nemám. Jsem se stěhoval, tak jsem ho asi ztratil. (Smích z levé části sálu.) Máte index? No, já nevím, nemám. A jak jste to dostudoval během tří měsíců? To je nějak rychlokurs? Jako já jsem také z Plzně a chodil jsem jako blbec pět let do školy..." (Pobavení v levé části sálu.)

Když někdo za mnou přijde, ukážu mu dva červené diplomy, ukážu mu dva indexy, ukážu mu dvě diplomové práce. Když ten politik začne takto lavírovat, říkat - tu diplomku jsem asi ztratil... Tak na co jste to psal? Já nevím, jako něco... Tak je tam něco špatně, že jo. Čím více začne přicházet takových různých článků, dotazů a samozřejmě ten Dozimetr už bzučí nějakou dobu, já potom přesně řeknu od kdy do kdy bzučí a přesně nám to do toho zapadá... No, tak ten politik jednou řekne tomu novináři něco, pan Rakušan je exponová (exponovaná?) osoba, takže on pořád vystupuje někde v televizi a jednou řekne to, jednou řekne to a jednou řekne to, už zapomene, co vlastně řekl a ono to z těch jeho vyjádření potom jasně ukáže, že si vlastně vymýšlí. Prostě nesedí to, nesedí to, nesedí to. A já vám hned ukážou, na čem to nesedí.

Co tady říká k věci pan Rakušan? Telefon jsme používali na podzim roku 2021, to znamená po volbách do Poslanecké sněmovny, pro komunikaci s tehdejšími mými místopředsedy hnutí, panem Polčákem a Gazdíkem. Jaký byl důvod používání toho telefonu?, se ptala redaktorka a my jsme se ptali i v rámci interpelací. Měli jsme podezření z odposlouchávání našich domluv o sestavování budoucí vlády. No, tam bych u toho chtěl být jako malá muška někde na stropě. (Pobavení z levé části sálu.) Jak tam sedí nesvéprávný Redl (Poslanec Lang vydává zvuky a poslanci z levé části sálu se smějí.) s Gazdíkem, Polčákem a říkají tedy, kdo co bude dělat. To bych tedy fakt chtěl vidět. Ale pozor, abychom se dostali tam, kde jsme celou dobu, a to mi chybělo úplně tady v tom projevu - podezření z odposlechů našich domluv o sestavování (Nesrozumitelné. Je myšleno vlády?) pravděpodobně bylo ze strany bezpečnostní divize Agrofertu. (Smích z levé části sálu.)

Tak zase, opět je na scéně pan Babiš, všeobjímající předseda našeho hnutí, který se vznáší jako prostě úplně nějaký chimérický tvor nad Českou republikou a on odposlouchával pana Rakušana, jak se prostě dohadovali, kdo bude ministr vnitra, jo... Naše kanceláře nebyly bezpečné. Ale, a redaktorka říká: "Máte pro to důkaz, pane Rakušane? To nemám, žádný důkaz nemám."

A máte na to důkazy? Nemám, to nevadí! Žádný odposlech se nepotvrdil, občané, žádný odposlech jsem nepotvrdil, žádné odposlechové zařízení se nenašlo. Nikde. Ani u pana Rakušana, ani já nevím kde... Ona také NCOZ není úplně hloupá a když ten odposlech tam dát, tak je to šikovně schované. Takže Pohádky ovčí babičky pana Rakušana, můžete to říkat dětem před spaním, máte tři děti, ale prostě neříkejte nám to tady jako dospělým lidem. Ale už to bylo vyřčeno, už je to ve veřejném prostoru, oni ti mlží. Říkají - tam byl ten Babiš a ten Babiš tedy jako...

Nezlobte se na mě, ale já už jsem byl tady ve Sněmovně, měli jsme tu sílu, kdyby náš pan předseda chtěl, tak s tím, jak to měl, jak to bylo, tak mohl klidně sestavit první vládu. Mohlo se to natahovat jako guma v trenkách a my jsme prostě řekli ano, sice jsme jako skoro vyhráli, prostě o pár desetin procenta a vy říkáte jak jste monstrózně vyhráli.

Jako velký kulový z mého pohledu, ale prostě dali jsme vám to. Budete to dělat lépe, radostněji než my. No tak to vidíme, že jo? Takže my jsme mohli klidně tu vládu zkusit sestavovat, jo? Že jsme vám to dali, ale vy se chováte, jak se chováte vůči nám. A jak jste to dopracovali, to je věc absolutně druhá.

Tak. Rakušan říká, a to je zase zajímavý, jo? Já bych chtěl trošičku tady obhájit naši stínovou ministryni paní Janu Mračkovou Vildumetzovou, která dostává šílenou čočku, protože samozřejmě pana Rakušana logicky nemá ráda, protože je stínová ministryně, takže se do něj obouvá, do jeho chyb a podobně. Tady ti hlídací psi pana Rakušana se do ní naváží, spřátelení novináři jí dávají prostě strašnou sodu. To je na těžký nevydržení, že jo? Já se k tomu ještě taky trošičku dostanu.

Pan Rakušan říká, co je divné..., mně to říkal osobně na interpelacích, protože já se snažím prostě, kde mám jedinou možnost s ním hovořit, protože jinak se dostanu často do rozpravy. Pane poslanče, co je divného na tom, říká pan Rakušan, že jsme měli šifrované telefony a že jsme komunikovali v roce, jo? Tam je důležité datum. 2021 podzim se svými tehdejšími místopředsedy Polčákem a Gazdíkem, to je absolutně v pořádku. Tak prosím vás, přátelé. Poslanci z opozice se stále ptají. Byla to naše vnitřní komunikace, když Dozimetr byl přece odhalen až na jaře 2022. NCOZ začal kauzu Dozimetr šetřit v roce 2020. Přišly první nějaké indicie, rozběhlo se řízení. Tady ty útvary pracují tak, že třeba, já nevím, tři čtyři roky vás sledují, poslouchají na uších, no, a potom vás loví, jo? Vy si myslíte jako slepičák, jak vám to frčí. No, ale už dávno jste zralý prostě na osm plus, jo, třeba.

Takže 2020 NCOZ začal kauzu Dozimetr monitorovat, začal to sledovat. Ta organizovaná skupina pana Redla, která měla dlouhé prsty, měla zainteresované určité policisty, kteří jsou dneska taky trestně stíhaní. Samozřejmě mezi policajty asi taky občas něco prosákne, že jo, nikdo není úplně čistý kromě pana Rakušana. Ten je nejčistší na celém světě. A prostě oni začali kolem roku 2020, získali první informace o tom, že okolo té jejich skupiny se něco děje. A v té době si pořídili ty šifrované telefony, plus minus, jo? Pan ministr vnitra Vít Rakušan v roce 2019 se stal předsedou STANu. On říká, já se k tomu tedy dostanu, abych si to jako nerozhodil, jo? Měli jsme několik šifrovaných telefonů, z některých proběhla omezená komunikace v roce 2021. Poslanci z opozice se na to stále dokola ptají. No bodejť by ne, protože nás to zajímá. Pan Rakušan ovšem zapomněl jaksi na to, že organizovaná skupina měla indicie o tom, že je pravděpodobně monitorována, již v roce 2020. A to z těch spisů taky jako... i na bezpečnostním výboru jsme se toho trošku dotkli, byť je to živá kauza, tak nemůžeme mít informace. Až to potom jednou vyhřezne, půjde to k soudu, tak se možná dozvíme ještě věci. Možná už bude po funkčním období této vlády, jo? Možná to dá zapravdu, možná ne, ale samozřejmě je to dlouhá doba.

A my to chceme řešit teď, protože máme tady ministra vnitra, že jo, prostě, který to klidně, proč ne, já to řeknu, může zkusit zahrát pod koberec. NCOZ řeší Dozimetr již od roku 2020. Dva roky byly na tuto organizovanou skupinu nasazeny odposlechy. Je to velice důležité, to datum. Tím, že se Rakušan probojoval mezitím z těch nižších pater STANu do čela STANu, získal od otců zakladatelů důvěru, byl tedy vybaven šifrovaným telefonem. To, co tady včera kolega říkal, já nemám žádný takový speciální šifrovaný telefon. Jasně, když jste jako v tom nižším patře, tak máte prdlajs. Když se dostanete mezi tu topku stanu, kam vás vzali, mezi Polčáka, Gazdíka, Hlubučka, mezi Michalíka. Tak se tam Rakušan probojoval. Jestli sledujete trošku tady ten vývoj, tak pan Rakušan původně nebyl kandidát ani nějaký top lídr na předsedu STANu. On tam najednou vyplaval, měl na to prostě asi nějaké prostředky, sílu, nebo si ho ta skupina vybrala. Řekla, hele, ty budeš náš nominant... To tady fabuluju, jo? Já můžu fabulovat, co chci, protože se dozvídám věci. My si tě vybereme, uděláme z tebe ministra vnitra. Ty nám to tam obačuješ a my budeme dál krásně krást v rámci té Prahy, protože je bezvadný byznys, který nám frčí. Jo? Může to tak být, nemusí top tak být. Nevím.

Takže otcové zakladatelé STANu jsou označováni pan Gazdík, pan Polčák a pan Michalík. Rostislav Michalík. A pikantní na tom je, že nejspíše do všeho velice hodně mluvil nesvéprávný podnikatel ze Zlínska, pan Redl. (Nesrozumitelné.) my tu máme STAN, prvního místopředsedu vlády, ministra vnitra, který šéfuje do dneška, běhá po Zlíně, jak tady kolegové ze Zlínska říkají, prostě nesvéprávný podnikatel pan Redl. Ten řídí vlastně tuto organizaci nebo ji řídil... který je označován i NCOZtem za vůdčí osobnost této organizované skupiny. Nesvéprávný podnikatel napojený prostě na další mafiány řídí vládní stranu, která má ministra vnitra? Připadá vám to normální? Mně to tedy normální nepřipadá.

Nejsou tedy dodnes věrohodně zodpovězeny následující otázky. Kdo šifrovaný speciální telefon pro Rakušana platil? My jsme se ptali, říkáme, pane Rakušane, ukažte účtenku, že jste si telefon koupil, ukažte nám účtenku na aktualizace, tady to předložte, my se vám omluvíme, a je to v pořádku. Když si něco takového drahého koupím za 90 000, tak asi si odložím na dva roky účtenku, že jo?Jestli zaplatím, já nevím, osmdesát sto tisíc za roční aktualizaci, tak to přece taky není kačka, že jo? Nebo dvoukoruna. Kdo mu tedy vlastně předal ten telefon? Vyžádal si jej Rakušan sám, nebo mu jej ta organizovaná skupina předala v tom okamžiku, kdy věděli, že bude nominantem na post ministra vnitra? On, když se potom stal ministrem vnitra, tak ze zákona samozřejmě dostane šifrovaný telefon státní. To je úplně jiná kapitola, pan ministr vnitra to motá hrušky a švestky dohromady. Ale když se bavíme o šifrovaném telefonu organizované skupiny pana Redla, který měl přibližně do toho podzimu a listopadu 2021. Potom on říká, že ho hodil mezi hračky svých dětí. K tomu se taky ještě dostanu.

Finální vysvětlení od pana Rakušana je více než úsměvné. Telefonem jsem prakticky nemluvil, telefon skončil jako hračka u mých malých dětí. Tak já nevím, jaké vy máte hračky? To jako vážně, pane ministře, vážně? To myslíte vážně, to, co tady říkáte? Já jsem ten telefon za 90 000 vzal a hodil jsem ho jako hračku svým dětem? Vzpomeňme si na pana Gazdíka, kterému pan ministr vnitra doporučoval, aby svůj telefon vzal a rozšlapal, místo aby ho předal na NCOZ jako důkazní materiál. A víte, co tehdy pan Gazdík říkal v souvislosti s Redlem? Redla neznám, nevím vůbec, kdo to je. Pak najednou, my jsme byli dovolené, byli jsme tam náhodou. Pak jsme se setkávali pravidelně. Jako prostě to je to normální, toto? Potom pan Gazdík říkal, já jsem vlastně v tom telefonu měl pouze jedno číslo, a to bylo na pana Redla. Tak on jako si neumí to číslo přepsat někam jinam? Opravdu? A měl jsem to někde v šuplíku mezi ponožkami, jo, když to bylo (Nesrozumitelné.) dva tři roky. Pak jsem jednou mastil někde mezi ložnicí a obývákem a ono mi to zazvonilo. Nezlobte se na mě, to jako fakt, jo, to fakt zazvonilo, vzal to pan Redl, jo? Nějaká dobrá baterka asi, nějaký malý lepší oddíl. Tak. Je to, prosím vás, opravdu nedůstojné. Je to nedůstojné a je to hlavně nedůvěryhodné. To je odpověď předsedy vládní strany, prvního místopředsedy této vlády a ministra vnitra České republiky, se ptám? To je... (Poslankyně Schillerová iniciuje potlesk poslanců hnutí ANO.)

Já, když jsem byl malý, tady na galerii jsou studenti. Poslouchejte to studenti, protože my tady bojujeme i za vaši budoucnost. Vy také jednou skončíte nějakou střední nebo vysokou školu a budete chtít mít první hypotéku. A až vypadnete z mamatata hotelu a pořídíte si první hypošku za 6,3, za šest mega, třicetimetrový byt v Praze, kde roztáhnete ruce a jste na konci bytu, budete to splácet 30 let, tak si vzpomeňte, kdo za vás bojoval a kdo za vás nebojoval. Jo, prostě těžká doba je. Já vám závidím akorát vaše mládí. Ale prostě ta situace, která dneska se děje, ta je prostě tragická pro mladé lidi. Nestaví se byty. Vláda slibovala, uděláme 100 000 bytů. Tady pirát hlavní, jo, ani byt nepostavil.

Když jsem byl malý, měl jsem Igráčka, to byli Igráčci... Byli Igráčci vojáček, Igráček, policista. Proto jsem se pak stal policistou, (Nesrozumitelné.) že toho Igráčka mi rodiče sehnali a předali mi ho v osmdesátých letech. Byl Igráček pošťák, byl Igráček řemeslník. A já jsem se posledně na interpelacích ptal pana ministra, jestli opravdu myslí vážně ten šifrovaný telefon. Říkám, pane ministře, když jsem byl malý, měl jsem Igráčka. Vaše děti mají šifráčka. Pan ministr říkal, že vždycky prostě jako tady si s ním laškuji, ale víte co? Kdyby to nebylo smutné, je to takhle, já to tady trošku zlehčuji, ale je to smutné konstatování stavu prvního místopředsedy vlády, jak se vyjadřuje a jak zdůvodňuje vlastně svůj šifrovaný telefon.

Tak dál. Neprůhledné financování volební kampaně hnutí STAN. Firmy z Kypru. To do dneška není vůbec vysvětleno. Tady chodilo obrovské množství peněz na konta manželek a podobně. Ať vám řekne žena... Jako kdyby moje paní řekla: Hele, podívej se, ty máš nějaký pohyb na účtu? Tobě tam přistálo 80 milionů? A ona by řekla, já jsem si nějak nevšimla. (Pitvoří se při řeči, není mu dobře rozumět.) Když se mi pohybuje kreditka, že moje paní vyrazí někam na šopování, tak já to samozřejmě poznám, že jo?

A tady prostě přiletělo 80 mega, zase odletělo někam, je to neprůhledný, nebylo to vůbec vysvětlený, to je prostě další taková věc, jo? Tak kdo to financoval? Vy jste vznikli jako STAN, udělali jste obrovskou kampaň, to něco stojí, nějakou kačku a tady se dozvídáme, že ve své podstatě vy jste byli financováni z peněz z organizovaného zločinu, z rozkrádání prostě veřejných financí v Praze a ve středních Čechách. To vám není hanba, není vám to hanba? Nechcete vysvětlení? Nebo ostatní koaliční partneři nechcete vysvětlení od hnutí STAN? Já se k tomu ještě dostanu.

Pět set pro Gazďu. Myšleno poslance Gazdíka, ministra školství, který na základě potom té aféry musel odstoupit. Jsou podány podněty, prosím vás, na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Pikantní na tom je, že tento podnět vzešel od Pirátů, od pana Michálka z Pirátské strany vůči svému předvolebnímu a i současnému koaličnímu partneru hnutí STAN, to byl ten PirSTAN, si vzpomeneme všichni, jak prostě už pan předseda Pirátů se viděl jako premiér, jezdil do Bruselu a říkal: Budeme tady, ten indián bude premiér, že jo. A teď se úplně hrozil. Potom to dopadlo jak to dopadlo. Pan Michálek veřejně přiznal - už to tady někteří kolegové říkali, opět to nesmí zapadnout, my se na to budeme ptát a musíme se na to ptát. Pirátská strana věděla, věděla o tom, že minimálně v Praze v roce 2021 před volbami byla část či případně celá finanční jakoby volební kampaň hnutí STAN financovaná z peněz z trestné činnosti od toho Slepičáka, od toho Hlubučka a spol. To je velice zajímavé sdělení od zhrzeného partnera, jehož kandidáti do Poslanecké sněmovny byli překroužkováni, protože jejich domluva zněla jinak.

Byla domluva jasná. Půjdeme spolu, bla, bla, bla, potom vystupovali, pan ministr Rakušan, dejte kolečko mojí asistence, že jo, paní (nesrozumitelné). Pak je tady paní Urbanová. A Piráti, kteří byli na druhém, třetím místě protáhli obličej a museli se zachránit na ta jednotlivá ministerstva, že jo. Protože každý vlastně druhý Pirát je dneska nasosaný na nějakém úřadu, jo? Takže sám tady pan Michálek, který tady má plná ústa demokracie, transparentnosti Pirátské strany, neustále se do nás obouvá, tak toto řekne, tak ať řekne i to b. Ať vyzve svého koaličního partnera, ať to doloží. To zase ne, že jo. Protože ono mít ve čtyřech poslancích tři ministry, kdo to má, že jo. Silového ministra zahraničí. Předseda poslaneckého klubu ve čtyřech, to se to dělá, že jo. Naše paní předsedkyně, když má 71, to byste viděli, jakou to dá práci nás tam prostě ukočírovat. Ale ve čtyřech to je dobrý, že jo? To je super. Zahrají si tam mariáš, tam si to řeknou a mají to vyřešený.

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny mají. Krása. A víte, co se stane, to já nejsem žádný Human, ale říká se úplně veřejně, že příští rok, na letošním rozpočtu ještě ne, ale příští rok se Piráti trhnou. Protože tady ta stoosmička je nepotřebuje. A oni, aby si zachovali svoji autenticitu a znova přesvědčili nějaké určité množství svých voličů, že oni jsou vlastně tou správnou stranou, tak se nejspíš podle mě - a to se vsadím klidně tady - se šprcnou na rozpočtu 2025. Opustí tuto koalici, odejdou středem, ale už tři roky se nasosali, že jo. A budou říkat v předvolební kampani: My jsme jim to říkali celou dobu, oni nás neposlouchali. Neposlouchali nás, jo. Ale my tady chceme být znovu, protože budeme opět ta transparentní strana. Tak já vyzývám tady veřejně pana Michálka, ať tedy v tom koná. Podá trestní oznámení, když tedy má tyto věci, má tyto informace. Tak.

Dojení Pražských dopravních podniků, Hlubuček, Slepičák. Odposlechy. O parcelování zakázek, dělení peněz, dosazování do vlivných pozic, kokainové večírky, prosím vás, to je taky novinka, to tady taky nebylo ještě. Vtírání kokainu do různých zadních částí těla. Objednávání luxusních společnic do bytu organizované skupiny. Tam se sjeli a říkali si, že jsme machři, jedeme to dobře, to jsme borci, to nám to vychází, jo. Sponzorování černých peněz z volební kampaně STAN či i jen dávání úplatku přímo některých čelním politikům hnutí STAN. Tady se opět, je to takový otazník, jo. Ono se říkalo pět set pro Gazďu. Já nevím, co s tím Gazďa dělal. Jestli to šoupl do kapsy nebo z toho udělal nějaké billboardy, nebo kam to předával. Když to jsou černý peníze, tak nemáte nic, že jo. Někdo za mnou přijde, strčí mi igelitku a Ratha za to zavřeli, že měl krabici od vína. Já nevím.

Tak. V Dozimetru bzučí i europoslanec z TOP 09 pan Pospíšil. Velice se namočil zejména jeho poradce pan Freml. On ho odkopl jakoby nic. Pan Pospíšil je takový opravdu dobrý politik, on je od nás z Plzeňského kraje. Po něm všechno steče, voda, jo? Ten přežije absolutně všechno. Ale prosím vás, tady nás mistruje paní empétrojka a její poslanec v tom jede taky. Ale docela zásadně. Něco jiného je nějaké auto na volební kampaň, nebo já nevím co. Někde na svatbě x let zpátky, když prostě se vůbec nevědělo... já se někdy s někým potkám a prostě oni ho za pět let zavřou a oni mi to potom budou vyčítat, že zrovna jsem v politice (?), bla, bla, bla. Ale tady to prostě bzučí, tady to je slyšet, pane Benda, prostřednictvím paní předsedající. Vaši koaliční partneři v tom jsou až po uši, až po uši. STAN, TOP 09.

Problém se tedy týká více stran a není to jen tak. Jedna paní povídala. I jména z Dozimetru zazněla zcela jasně. A já si myslím, že to je hrozně nebezpečný, protože my tady máme nějakou politickou soutěž, každý máme nějaký peníze na politickou kampaň a když prostě někdo jaksi má tu výhodu, protože prostě má pět set pro Gazďu, tak jestli to bylo 500 000 na nějaké billboardy, no tak má výhodu, že jo. Vy to nechápete, Piráti? Že ti "stanaři" vás přejeli? Vy jste to nepochopili? Že z vás udělali úplné pitomce jako jo. To všechno se začalo klubat na světlo již v době, kdy byl otci zakladateli vybrán a do funkce ustanoven do vedení hnutí STAN Vít Rakušan. Ještě pouze jako potenciální kandidát a horký nominant na funkci ministra vnitra. Pan ministr vnitra současný byl v předchozím bezpečnostním výboru jako opoziční poslanec, připravoval se na funkci ministra vnitra... já tady vidím kolegu Brázdila, prostřednictvím pana předsedajícího, mi to určitě potvrdí, já jsem tu nebyl v té době, ale sledoval jsem politiku, takže jsem věděl, že někdo takový se připravuje. Tak. A o to se jedná ve své podstatě.

Teď se ptám. Věděl o tom pan ministr vnitra či nevěděl? Co se jakoby děje, jo? Jako nový předseda hnutí, co se kolem něho vlastně děje? Pokud si připustíme, jenom na šťopíček si připustíme, co zatím nevíme, protože kauza je živá, máme jenom nějaké úniky nebo prostě jedna paní povídala, ale na každým šplochu je pravdy trochu, že ano, tak je to obrovský politický skandál, a je to mega problém. Je to mega problém pro celou politiku prostě jo. Jestliže nám proroste organizovaný zločin do politiky, jestli jsou financovány černými penězi strany, tak proč potom tady máme prostě nějaký úřad, který dohlíží nad tím, kolik dáváme na finanční kampaň. Můžeme ho zrušit, tak je to jedno, jo. Nejen pro hnutí STAN je to obrovský problém a je to problém pro celý politický systém. A 33 let po revoluci my bychom o tom měli hovořil. Toto bychom neměli dopustit. Úplně jedno, z jaké strany jsme, to je prostě špatně.

Pokud nic nevěděl, je pan Čistý, jak on neustále říká, a jak to zatím prezentuje a nejsme mu schopni prokázat s kým volal, jak volal, co volal, protože do toho šifrovaného telefonu se nedostaneme, když nám nedá klíč. A tady tím vyzývám pana ministra vnitra, ať tedy umožní přístup do jeho šifrovaného telefonu v rámci vyjasnění těchto věcí. Pane ministře vnitra Rakušane, vyzývám vás, umožněte přístup do serveru prostě, kde jsou zaznamenány ty hovory. Pakliže tam bude hovor s panem Gazdíkem, s panem Polčákem, bude tam řečeno: Hele, nabídli mi místo ministra vnitra, já to asi vezmu. Oni říkali: Ber to, to bude dobrý jako jo, tak se mu omluvím. Jestli tam bude něco jiného, no tak uvidíme. Takže pokud nic nevěděl a je pan Čistý, jak se často prezentuje, jaký je to tedy předseda? Když se mu toto děje přímo za jeho zády? Kdy jeho vlastní hnutí, resp. přímo za jeho zády. A jak může tedy tak neznalý, nevědomý a naivní člověk, který neví, co se mu děje v jeho vlastním hnutí, být ministrem vnitra České republiky? To se potom obávám o vnitřní bezpečnost naší země.

Protože když nevím, co se mu děje v jeho vlastním hnutí, jak potom můžu efektivně řídit Ministerstvo vnitra jako silový rezort, na to se ptám. (Slabý potlesk poslanců hnutí ANO.) Žijeme v složité době, máme migrační krizi, máme útok na Blízkém východě, můžou se nám radikalizovat Muslimové vlastně po těch útocích vlastně vzájemným odstřelováním v tom Pásmu Gazy. A já prostě nechci, aby ministr vnitra České republiky byl někdo, kdo vlastně neví, neví, co se mu děje za jeho zády v jeho vlastním hnutí.

Co následuje dál? Vítek Rakušan se na sklonku roku 2021 stává ministrem vnitra, vystoupá na nejvyšší patro STAN a získává šifrovaný telefon, na tu chviličku alespoň. Potom dostane asi nějaký státní, tak ho odkládá. Po tom roce 2021 už se nehovoří o tom - zatím tedy z informací, které unikly - že by komunikace dál probíhala. Já nevím, jestli probíhala, nebo neprobíhala. Vždyť v tom nemáme jasno.

Přichází na Letnou na takzvanou Kachlíkárnu - to je takový symbol moci, každý to vnitro chce a když tam přijde, tak si prostě najednou myslí, že je mistr světa amoleta - a snaží se dosadit do čela rozvědky pana Mlejnka. Takže prostě mně to zase zapadá do toho, domnívám se, že organizovaná skupina v roce 2020 nebo 21 zjistila přes nějaké svoje úniky, že kolem hnutí STAN se prostě začíná dít něco, co je může pravděpodobně sejmout. Začali spolu komunikovat šifrovanými telefony a dělali nějaká protiopatření. Řekli, hele, když ten Vítek Rakušan bude na Ministerstvu vnitra, byť jakoby do toho nemůže formálně zasahovat, ale samozřejmě ten ministr má, když to řeknu... Chceš povýšit, Langu? Já tě ještě nepovýším letos, prostě jako nevidím to úplně, nebo tě povýším, že jo.

Rozvědka jako orgán, který má síly a prostředky, aby prostě s tím něco dělal, byť samozřejmě vnitřní bezpečnost hlídá BIS, tak tam navrhuje na bezpečnostní výboru pana Mlejnka. My se potom dozvíme, že pan Mlejnek zachránil lidi z Afghánistánu a další věci. Pak se dozvíme najednou, že pan Mlejnek je přímo zainteresovaný s panem Redlem, že jeho manželka působila v nějakých firmách a pan ministr ho drží do poslední chvíle. Až když potom zjistí, že je to opravdu politicky absolutně neúnosné, tak vlastně pan Mlejnek odchází.

Takže mi to zapadá, jo? Obsadíme si Ministerstvo vnitra, obsadíme si rozvědku, přikryjeme si nějaké čachry machry naší organizované skupiny. Já nevím, jenom se ptám tady a snad to tady mohu říct. Protože to není vyjasněno, takže vznáším tyto otázky. Bylo to tak, nebylo to tak? Opravdu budu rád, až se jednou dostane Dozimetr k soudu a ukážou se všechny ty věci. Možná že se budete kolegové divit. Teď třeba obhajujete neobhajitelné.

Ministr školství Gazdík, jež silně mlžil a je zachycen v odposleších NCOZ - ten v tom absolutně lítá - končí jako ministr školství. Vyvodil politickou zodpovědnost, řekl nám pan ministr vnitra Rakušan. Ale pan Gazdík je také poslancem této Poslanecké sněmovny. Je to náš kolega. Ptám se. Není to málo, že odstoupil jako ministr školství? Neměl by pan Gazdík do vyjasnění této věci složit poslanecký mandát? Nikdo ho k tomu nemůže přinutit, že? Ale poslancem zůstává a snižuje to dle mého v očích veřejnosti důvěryhodnost nás ostatních poslanců Poslanecké sněmovny. Už takhle nemáme valnou pověst a toto nám prostě určitě nepřidá.

Jak to asi působí na veřejnost, pane Rakušane? Připomínám opět "500 pro Gazďu". Nevím, co to je "500 pro Gazďu". Pokud pan Gazdík odstoupil z pozice Ministerstva školství, proč jste vy, pane ministře vnitra Rakušane, nevyvodil stejnou politickou zodpovědnost. Nevidím rozdíl mezi jedním ministrem a druhým ministrem. Proč jste neodstoupil z pozice prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra? Proč jste třeba neopustil rezort Ministerstva vnitra a nešel jste na školství, když jste původem učitel? Možná že by vám to tam slušelo více.

O to nám jde, proto tady vystupujeme. Nejedná se o pověstný Nacherovo dvojí metr náhodou? Není to dvojí metr, že Gazdík prostě jde a vy nejdete? Vy jste výš postavený, jste předsedou celého hnutí, tak nesete nějakou politickou zodpovědnost za to hnutí. Jste první místopředseda vlády a hlavně jste ministr vnitra. Vy jste ministr vnitra, který má pod sebou silový rezort, který disponuje prostředky, abyste to mohl případně nějak zamést, kdybyste chtěl. A věřte mi, že to jde. Když se chce, všechno jde, akorát malé děti se musí nosit, říká se. Působí to na mě velice nedůvěryhodně a nevěrohodně. Ministr vnitra má pod sebou policii jako takovou a vyvolává to řadu skutečně vážných podezření a otazníků, dohadů a spekulací.

Další kauzy kolem ministra vnitra. Jeho schůzka, ještě jako nominanta na ministra vnitra, takže vůbec nevěděl, jak to dopadne. Jak jsem říkal, klidně mohlo sestavovat vládu hnutí ANO. Tehdejší pan prezident Zeman by pověřil našeho předsedu, kdyby pan Babiš řekl, ano, zkusím to, byť věděl, že by to prostě pouze natahoval a nebylo by to v pořádku. Potřebovali jsme udělat rozpočet a přišly další věci. Takže my jsme se zachovali státotvorně tím, že jsme vám to předali. Možná to byla naše chyba.

Setkávali se tak ředitel České pošty, který potom odchází neodchází. Důvěryhodní policejní prezident Jan Švejdar, který měl úctu ve sboru, nebyl s nikým propojen, po setkání s nominantem na ministra vnitra oznamuje, že končí, přestože měl pětiletý mandát a ještě mu zcela nevypršel. Do dneška ve své podstatě odešel, vzal si výsluhu, odešel ze státní služby, pracuje někde jako soukromník, nechce se vůbec k tomu vyjadřovat. Velice zvláštní. Člověk, který více jak 33 let pracoval ve sboru. Tito lidé se potom většinou používají v diplomatických službách a podobně. Nabízí se jim nějaké posty, protože prostě mají nějaké know how. Velice zvláštní.

Krizový intervenční tým. Na ministerstvu vzniká KRYT. 33 let po revoluci se vracíme do doby, kdy máme nějaké cenzory, narativy, putinohlad, možnost jaderné války - vystrašit lidi prostě. To je sama o sobě kategorie. Začíná nálepkování lidí, kteří mají jiný názor. Prosím vás, já si nepřeji 33 nebo 34 let po revoluci, aby tady lidé, kteří tady vysloví v demokratickém státě - doufám, že jsme ještě demokratický stát - svůj názor, který je trošku odlišný od těch vašich oficiálních správných názorů... Co je správný a co je nesprávný názor? Kdy už můžeme mluvit, kdy už nemůžeme mluvit? To teď tady všechno pořád lítá.

(Poslanec Benda vznáší námitku, že už mluví dlouhou dobu.) Už jsme mluvili dost, už 70 lidí nemůže mluvit, jo, pane Benda? Je to pravda a nekoukejte na mě. (Poslanec Benda pokřikuje na řečníka.) Poprosil bych pana předsedajícího, aby na mě pan Benda nepokřikoval.

Dobře, děkuji, pane předsedající. Chtěl bych oslovit pana Bendu, prostřednictvím pana předsedajícího. Pane předsedo kubu ODS, kdybyste nás pouštěli do rozpravy... Měli jsme několik mimořádných schůzí, kde jsme chtěli hovořit a nedostali jsme příležitost. Když byl daňový balíček - v říkáte úsporný balíček - bylo nás připraveno 70 ve třetím čtení ještě vystoupit. Omezili jste nám naše řečnické právo. Řekněte mi, kdy já jako řadový poslanec mohu hovořit. Já mohu hovořit na interpelacích, kde mám na to dvě minuty, abych řekl svůj názor a do dvou minut to tam vložit je silné kafe. Potom mohu hovořit v rámci rozpravy k nějakému otevřenému zákonu, anebo mohu hovořit tady, kdy je vyslovována ta nedůvěra. Nemám jinou příležitost, proto tady hovořím. Můžu tady hovořit půl dne, nemám s tím vůbec žádný problém. Určitě bychom našli témata, kdybychom vzali migrační krizi, vzali bychom další věci. Je tisíc a jedno témat, které tady můžeme rozebírat, milý pane předsedo poslaneckého klubu ODS, prostřednictvím pana předsedajícího.

Pytel na mrtvoly na budově Ministerstva vnitra, performance, 70 tisíc korun. Hlídala to policie 14 dní, 24 hodin denně. Česká vlajka, ruská vlajka, mezitím Putin v pytli na mrtvoly. Také výborná věc od pana ministra vnitra. Nikomu to nevadí, už je to jakoby promlčeno.

Zasahování do soudního procesu s Andrejem Babišem. Pamatujeme si ještě pana ministra vnitra Rakušana, jak ze střechu Ministerstva vnitra říká - Andreji, už je čas. Drží kalendář, kde bylo to rozhodnutí nezávislého soudu a on tam předjímá nějakou věc jako ministr vnitra, místopředseda vlády a člen kabinetu, který má pod sebou silový rezort? Prosím vás, co to je? Andreji už je čas. Co se stalo? Soud rozhodl, jak rozhodl. Přišla nějaká omluva nebo něco? Nic nepřišlo. Andreji, už je čas. Nezlobte se na mě, ale to byla jedna z velkých ubohostí pana ministra vnitra Rakušana.

Česká pošta - o tom tady budou hovořit další lidé. Tam, kde byly tři pobočky, je jedna pobočka. Lidé tam stojí fronty, nedoručují se balíky. Ty pošťačky, které tam za mrzký peníz měly místní znalost, chodily po těch vsích, byla to taková poslední možná komunikační linka na těch vsích pro ty babičky a pro ty lidi, o které se tam alespoň někdo staral. To je všechno špatně, jo.

Jak tady už říkali naši kolegové, tuším kolega Okleštěk, prostřednictvím pana předsedajícího. Je zajímavé, že jakmile se zavřely ty pobočky, tak už Jindřišská ulice, lukrativní hlavní pobočka a další pobočky už se prodávají prostě, jo? To je také zvláštní, že? Sotva jsme to zavřeli, vyhodili jsme ty lidi, tak už se ty budovy prodávají.

Slibovaná stabilizace Policie České republiky, platy pro rok 2024. Tady asi před půlrokem pan ministr říkal: Budu chtít 120 % průměrné hrubé mzdy pro platy policistů. Dneska jsme kde? Policisté opět, jak déjà vu. Já jsem v roce 2010 sám ještě aktivně sloužil a když jsem tehdy dostal rozhodnutí, taky od pravicového kabinetu, že se mi snížil plat funkční o 4,5 tisíce korun, měl jsem syna na střední škole, hypotéku. (Zvýšeným hlasem.) Ten policista si nemůže přivydělat nebo hasič nebo celník nebo vězeňský dozorce! Ti lidé jsou vázáni na plat od státu, mají na to postavené hypotéky, dneska máme obrovskou inflaci, refinancování hypoték - (zvýšeným hlasem) a co ty lidé mají dělat, řekněte mi? Takhle se chováme k bezpečnostním složkám? Něco slíbíme a pak to porušíme za dva měsíce, za čtvrt roku? Propouštíme občanské zaměstnance policie, budou to dělat aktivní policajti nebo je převádíme do tabulek, které máme, ty policejní? To je samo o sobě kapitola, o které bych mohl tady hovořit, (důrazně) o nekompetentnosti pana ministra vnitra v této personální politice. A je to těžká problematika. Musíme s těmi personáliemi u státní správy a zejména u ozbrojených složek velice opravdu vyvažovat.

Vízový migrační pakt - pardon, povinný migrační pakt. Kapitola sama pro sebe. Nebudu už tady zdržovat, protože nechci tady hovořit dlouho. To je další majstrštyk pana ministra vnitra Rakušana. To je obrovský problém, který nemá jednoduché řešení a musíme se o něm bavit. Jaké jsou ty úžasné výsledky v oblasti bezpečnosti v rámci našeho předsednictví, v rámci předsednictví EU? Nevidím tam prakticky nic.

Současná migrační krize. Stacionární hraniční kontroly na německé a ode dneška na rakouské státní hranici. To znamená, (zvýšeným hlasem) pevné stanoviště na prvních 10 dnů, pak to budou prodlužovat! Takhle jsme to dopracovali. My dneska hlídáme česko-slovenskou hranici selektivně. Když je do 24 hodin chytíme, ty migranty, vracíme je na Slovensko, teď se nám na Slovensku hromadí. To samé se stane přesně teď na česko-německé hranici. Němci tam nasadí síly a prostředky, protože lidi mají, lidi si nepropustili, útvary si zachovali. Oni to tam zavřou, Sasko, Bavorsko a dole Rakousko, a do 24 hodin nám ty Syřany budou vracet. A my budeme mít (zvýšeným hlasem) obrovský problém v celém západním pásmu příhraničí, protože to je neřešitelný problém. Musíme se na to připravit! Nemáme na to síly, nemáme na to prostředky, nemáme na to ani v rozpočtu na příští rok prostředky!

Jsou omezovány i prostředky na (nesrozumitelné) azylové a migrační politiky. Máme tři záchyty, (pro?) kterých máme pár míst. Nemáme liniovou službu cizinecké policie, na kterou jsem několikrát tady upozorňoval, že by bylo dobré ji opět zřídit, abychom čelili těmto výzvám. Migrační krize prostě bude. (Důrazně.) Bude! To bude obrovský problém, který do Evropy teď dopadne! To ukrajinská krize na vízum dočasné ochrany, to je slabý odvar proti tomu, co se stane teď v rámci migrace, která je připravená v Africe a která sem přijde do Evropy. Upozorňujeme na to neustále, trošku se občas potkáme - tam zase, abych úplně křivdil panu ministrovi vnitra - ale máme určitá připravená řešení, na která zatím pan ministr nechce slyšet, viz třeba liniová služba cizinecké policie.

Je toho opravdu mnoho. Je toho opravdu mnoho, kde bych mohl tady pokračovat. Z toho a z řady jiných důvodů nemá tato vláda vedená Petrem Fialou moji důvěru, stejně jako v předchozích dvou vyslovováních nedůvěry. (Důrazně.) Já nemohu zvednout a nikdy nezvednu ruku pro vyslovení jakoby pro podporu této vlády. Budu hlasovat opět tedy pro vyslovení nedůvěry, pokud možno pádu celé této vlády a nejlepší by bylo, aby byly vypsány předčasné parlamentní volby. Nebo, aby případně byla silná rekonstrukce této vlády a ti ministři, které se tady jmenoval, jako je (důrazně) toxický pan ministr vnitra Rakušan, zcela nekompetentní ministr Válek, zcela nekompetentní z mého pohledu ministr financí pan Stanjura, aby odstoupili a byli nahrazeni panem premiérem kompetentními lidmi z vašeho portfolia lidí, jak jste měli připravený ten zásobník specialistů. Dejte tam lidi, kteří tomu rozumí, a můžeme se o tom dále pobavit. Naše země si zaslouží lepší a kompetentnější vládu a i lepší budoucnost a naději pro své občany. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Psali jsme: Lang (ANO): Pakliže takhle hystericky reagujete, nepřipadá mi to úplně normální Lang (ANO): Kdybyste se narodil o 20 let dříve, určitě byste to dotáhl daleko Lang (ANO): Pan Michálek by měl svůj mladý život dožít pod dohledem zdatného ošetřovatele Lang (ANO): Obrovský byznys pro určité lidi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama