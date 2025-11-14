Laudát (KAN): Kolabující dopravní tepny Prahy. Za Kupky se nehnulo ani s okruhem

15.11.2025 6:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopravě v Praze.

Laudát (KAN): Kolabující dopravní tepny Prahy. Za Kupky se nehnulo ani s okruhem
Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Už to bije do očí:
stále více kolabující dopravní tepny, i některé podružné silniční komunikace  v Praze, konečně po letech mlčení začínají být předmětem diskuze. Naplno vylézá na povrch skutečnost, že Praha od otevření metra z Dejvic do Motola a silničních tunelů Blanka na Městském okruhu od poloviny minulé dekády neotevřela žádnou významnou dopravní stavbu. S výstavbou Pražského okruhu v režii státu se do příchodu Martina Kupky na ministerstvo dopravy také ani o píď nehnulo. A co víc, s každým dalším zprovozněním nového úseku dálnice ve směru ku Praze se stále více zkracuje dojezdová vzdálenost do metropole, což paradoxně zřejmě přispívá k dalšímu vylidňování a úpadku stále více vzdálenějších regionů a s dopady na stále nedokončenou dopravní infrastrukturu hlavního města. O vizích se v Praze každodenně žvaní, tuny studií jsou tak akorát finanční dotací pro jejich pořizovatele, pro novináře, aby měli co psát, ale reálně skutek utek. Náměstek pirát Hřib si nedokázal představit, jak situaci, zejména v centru Prahy, řešit. Když ani netuší, měl by jít, což se stane. I na příkladu Prahy se ukazuje, že klíčové resorty mají vést odborníci s příslušným vzděláním, nebo alespoň politici, kteří jsou schopni s odborníky fungovat. V opačném případě - Praha. Za hloupost považuji i tvrzení, že je to stejné všude na světě. Někde ano, jinde nikoli. TOP 09 jsem v roce 2017 do Vize 2030 psal, že bychom měli naši zemi budovat jako městský stát. Je to ideál, ke kterému se blíží Švýcarsko. Tamní dopravní infrastruktura je špičková a lidem nabízí rychlé přesuny hromadnou dopravou.  A že se už do centra nic dalšího nevejde? Ve Švýcarsku si rady vědí - další patra infrastruktury v podzemí. Ale  co chcete ve městě, které ještě ani nepostavilo delší podjezd na Václavském náměstí před Národním muzeem a na Vinohradech těsně za ním? Snad minulý týden jsem někde zahlédl názor jednoho budoucího vládního koaličníka, že vysokorychlostní tratě (VRT) jsou jakýsi luxusní nadstandard, který si asi zatím nebudeme moci dovolit. Již před mnoha roky na konferenci k VRT v Pardubicích péčí poslance Martina Kolovratníka jsem slyšel slova přednášejícího, že do pražského příhraničí se do roku 2027 přistěhuje 300 tisíc nových obyvatel, pokud nepostavíme VRT. Nepostavíme, to už je dnes zřejmé. Tudíž, na stagnující Prahu bude "run" lidí pokračovat se stejnou nervozitou, jako je situace, když je "run" na burzu.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KAN , Laudát

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Byl Zdeněk Hřib na postu náměstka pro dopravu jeden velký politický omyl?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Politické neziskovky

Jak se pozná politická neziskovka? Kdo by to měl určovat? Protože podle mě je politicky orientovaná většina neziskovek.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Všechny muže přitahují ženy okolo dvacítkyVšechny muže přitahují ženy okolo dvacítky Kompletní průvodce erotogenními zónamiKompletní průvodce erotogenními zónami

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Laudát (KAN): Kolabující dopravní tepny Prahy. Za Kupky se nehnulo ani s okruhem

6:14 Laudát (KAN): Kolabující dopravní tepny Prahy. Za Kupky se nehnulo ani s okruhem

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopravě v Praze.