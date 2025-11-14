Laudát (KAN): Kolabující dopravní tepny Prahy. Za Kupky se nehnulo ani s okruhem

Už to bije do očí:
stále více kolabující dopravní tepny, i některé podružné silniční komunikace v Praze, konečně po letech mlčení začínají být předmětem diskuze. Naplno vylézá na povrch skutečnost, že Praha od otevření metra z Dejvic do Motola a silničních tunelů Blanka na Městském okruhu od poloviny minulé dekády neotevřela žádnou významnou dopravní stavbu. S výstavbou Pražského okruhu v režii státu se do příchodu Martina Kupky na ministerstvo dopravy také ani o píď nehnulo. A co víc, s každým dalším zprovozněním nového úseku dálnice ve směru ku Praze se stále více zkracuje dojezdová vzdálenost do metropole, což paradoxně zřejmě přispívá k dalšímu vylidňování a úpadku stále více vzdálenějších regionů a s dopady na stále nedokončenou dopravní infrastrukturu hlavního města. O vizích se v Praze každodenně žvaní, tuny studií jsou tak akorát finanční dotací pro jejich pořizovatele, pro novináře, aby měli co psát, ale reálně skutek utek. Náměstek pirát Hřib si nedokázal představit, jak situaci, zejména v centru Prahy, řešit. Když ani netuší, měl by jít, což se stane. I na příkladu Prahy se ukazuje, že klíčové resorty mají vést odborníci s příslušným vzděláním, nebo alespoň politici, kteří jsou schopni s odborníky fungovat. V opačném případě - Praha. Za hloupost považuji i tvrzení, že je to stejné všude na světě. Někde ano, jinde nikoli. TOP 09 jsem v roce 2017 do Vize 2030 psal, že bychom měli naši zemi budovat jako městský stát. Je to ideál, ke kterému se blíží Švýcarsko. Tamní dopravní infrastruktura je špičková a lidem nabízí rychlé přesuny hromadnou dopravou. A že se už do centra nic dalšího nevejde? Ve Švýcarsku si rady vědí - další patra infrastruktury v podzemí. Ale co chcete ve městě, které ještě ani nepostavilo delší podjezd na Václavském náměstí před Národním muzeem a na Vinohradech těsně za ním? Snad minulý týden jsem někde zahlédl názor jednoho budoucího vládního koaličníka, že vysokorychlostní tratě (VRT) jsou jakýsi luxusní nadstandard, který si asi zatím nebudeme moci dovolit. Již před mnoha roky na konferenci k VRT v Pardubicích péčí poslance Martina Kolovratníka jsem slyšel slova přednášejícího, že do pražského příhraničí se do roku 2027 přistěhuje 300 tisíc nových obyvatel, pokud nepostavíme VRT. Nepostavíme, to už je dnes zřejmé. Tudíž, na stagnující Prahu bude "run" lidí pokračovat se stejnou nervozitou, jako je situace, když je "run" na burzu.
Ing. František Laudát
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV