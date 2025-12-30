Polský vízový skandál. Tisíce migrantů vpustili do EU

30.12.2025 12:01 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V Polsku řeší rozsáhlý skandál s migranty. Jeho důsledky pociťují až v Německu.

Polský vízový skandál. Tisíce migrantů vpustili do EU
Foto: Archiv
Popisek: Polsko

Polské úřady oznámily, že mezi lety 2019 až 2022 se do Polska nelegálně dostaly tisíce migrantů, kteří následně pokračovali dál do Německa. Německý nejčtenější deník Bild píše, že Polsko v inkriminovaných letech zaplavily tisíce falešných žádostí o práci. Na jejich základě pak byly migrantům vydány tisíce víz. Víz, která nikdy neměla být vydána.

„Jedenácti členům skupiny, kteří údajně organizovali nelegální překračování hranic mezi lety 2019 a 2022, hrozí až osm let vězení,“ napsaly úřady na facebooku. „Vyšetřování vede pohraniční stráž jménem státního zastupitelství v Bydhošti,“ upozornil server nejčtenějšího německého listu.

Podle dostupných informací síť registrovala nové společnosti prostřednictvím internetového portálu a poté žádaly úřady o povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků. Vymýšlely si adresy hotelů, farem a restaurací, které měly údajně zájem o zaměstnávání zahraničních pracovníků. Navíc dokonce poskytovaly vymyšlené informace o konkrétních pracovních místech a hodinových mzdách.

Poté prý obžalovaní podali žádosti úřadům práce a dalším úřadům o „legalizaci“ zaměstnávání cizinců, přičemž použili data od legitimních společností, které o tom však neměly ani tušení.

Podle pohraniční stráže polské úřady obdržely celkem 12 445 žádostí a prohlášení obsahujících nepravdivé informace. Na jejich základě bylo vydáno 7 069 víz pro vstup do Polska. „Tisíce cizinců získaly víza nelegálně a použily je ke vstupu do Polska a EU,“ uvedla pro zpravodajský portál tvp-info.pl mluvčí státního zastupitelství v Bydhošti.

