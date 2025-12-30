Polský vízový skandál. Tisíce migrantů vpustili do EU

Polské úřady oznámily, že mezi lety 2019 až 2022 se do Polska nelegálně dostaly tisíce migrantů, kteří následně pokračovali dál do Německa. Německý nejčtenější deník Bild píše, že Polsko v inkriminovaných letech zaplavily tisíce falešných žádostí o práci. Na jejich základě pak byly migrantům vydány tisíce víz. Víz, která nikdy neměla být vydána.
„Jedenácti členům skupiny, kteří údajně organizovali nelegální překračování hranic mezi lety 2019 a 2022, hrozí až osm let vězení,“ napsaly úřady na facebooku. „Vyšetřování vede pohraniční stráž jménem státního zastupitelství v Bydhošti,“ upozornil server nejčtenějšího německého listu.
Podle dostupných informací síť registrovala nové společnosti prostřednictvím internetového portálu a poté žádaly úřady o povolení k zaměstnávání zahraničních pracovníků. Vymýšlely si adresy hotelů, farem a restaurací, které měly údajně zájem o zaměstnávání zahraničních pracovníků. Navíc dokonce poskytovaly vymyšlené informace o konkrétních pracovních místech a hodinových mzdách.
Poté prý obžalovaní podali žádosti úřadům práce a dalším úřadům o „legalizaci“ zaměstnávání cizinců, přičemž použili data od legitimních společností, které o tom však neměly ani tušení.
Podle pohraniční stráže polské úřady obdržely celkem 12 445 žádostí a prohlášení obsahujících nepravdivé informace. Na jejich základě bylo vydáno 7 069 víz pro vstup do Polska. „Tisíce cizinců získaly víza nelegálně a použily je ke vstupu do Polska a EU,“ uvedla pro zpravodajský portál tvp-info.pl mluvčí státního zastupitelství v Bydhošti.
