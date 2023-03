Laudát (KAN): Málem se přilepil ke kecpultu

reklama

Málem se přilepil ke kecpultu: jedním z vrcholů v sobotu skončených obstrukcí byl bezesporu výstup Andreje Babiše staršího. Zjevně už si osvojil pravidla "žvanírny", jak kdysi dolní komoru parlamentu nazval (před ním Lenin). I přes výzvy po překročení času chtěl dál a dál plácat ty svoje hámotiny. Fotografováním posedlá Alena Schillerová plna soustředění pořídila jedinečné foto "Božský Andy majitel v akci". Poté, co Babišovi předsedající vypla mikrofon, se rozrušení zaměstnanci Babišovy politické divize ANO, bude líp 2011 semkli v řečništi kolem majitele. Přece jen Babiš není Volný a k flákanci se neschylovalo ani verbálně. Zásadním výstupem babišovských obstrukcí je, že v případě prosazení nižší valorizace penzí povede Babiš populaci 65 plus do demonstrace za jejich práva.

Medium.seznam se podíval, jak si stojí Babiš s platy dělníků v porovnání s penzisty v podnicích Agrofertu. A tak v článku Apoleny Tůmové můžeme najít zajímavá čísla. Tak třeba v pekárnách United Bakeries nedávno zveřejněný inzerát lákal na dělnickou profesi za "lákavých" 17.900 Kč hrubého (asi cca 15.800 čistého) do trojsměnného provozu. K názoru, že peníze ničí charakter se zřejmě přiklánějí ve Vodňanském kuřeti. Tam za práci nabízejí 16.800 hrubého. Kdyby byl Středula k něčemu, okamžitě by musel zavětřit a do Vodňan se vypravit, neb vládou stanovená minimální mzda je aktuálně 17.300 Kč. Důchodci mají v současné ekonomické mizérii jedinou kliku - že nepracují v Babišově holdingu. To by si pohoršili, protože průměrná výše důchodů pomalu atakuje částku 20.000 Kč měsíčně. A penze, na rozdíl od sousedního Německa, nejsou zdaněny.

Po nevýdrži opozice při vlastních obstrukcích, které míru a formu obstrukce už překročily a staly se buranskou destrukcí, se na Hrad za generálem chce neprodleně po ustavení na stolec vypravit provařené duo Schillerová - Havlíček, aby hlavě státu vysvětlili, co se ve Sněmovně dělo. Jiskřičku jejich naděje zažehl "jako občan" Pavel, když "rozvážně lidu oznámil, že "se mu to taky nezdá".

Možná se mu to bude zdát po složení slibu prezidenta, protože snad i on ví, že kde nic není, ani čert nebere. Jenom jsem zvědavý, o kterou část společnosti se bude chtít opírat. Pokud dá na novelu zákona svůj palec, naštve destruktivní opozici v čele s AB. Pokud nedá, naštve velkou část svých voličů. Je jasné, že snaha vyhovět všem je nereálná a zasypávání příkopů se konat nebude. Na kompromis už není čas, protože koalice čekala po prezidentské volbě, nebo druhá možnost - až omezenou schopností stižený ministr práce etc etc. předloží novelu do sněmovny. Přitom ještě z podhradí stačilo říci: "vážení, se státní kasou nám teče voda do bot. Krizí zasažená společnost se musí uskromnit, abychom časy, kdy se budete mít lépe, jsme nepromrhali splácením dluhů. Asi ani vy nechcete, aby na vás vaše vnoučata v bludných kruzích veřejných dluhů vzpomínala ve zlém. Mnozí sami víte, jak se lehce zadlužíte, ale těžko se z dluhů dostáváte. Proto prosím, žádám a apeluji". Prezident by se neměl nechat zatahovat do politických válek, ale skrze obecné hodnoty hlásat směr, a tím veřejnosti ukazovat, kdo je v politice padouch a kdo hrdina, i když jsme jedna, čím dál více rozhádaná, rodina. A už jsme zase u významu praxí prověřených etických hodnot.

Autor je předsedou Klubu angažovaných nestraníků

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

