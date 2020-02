Laudát (KAN): Není nereálné, že na konci roku v peněžence penzistů nula od nuly pojde

reklama

Babišovu nákupu penzistů zvoní hrana: není to tak dávno, co Babiš odmítl penzijní reformu se slovy, že "není potřeba, on bude penzistům přidávat". Jen o pár pátků později už mluvil jinak a založil vlastní "penzijní komisi", když předtím znectil ve věci Maláčovou. Jak moc je nutná reforma penzí, jak moc je potřeba do systému dostat více peněz, nejen ad hoc přidáváním, ale systémově vázanými financemi, možná ukáže už letošní rok.

Babišovi a jeho nohsledům ekonomický budíček zazvonil poměrně brzo po novoročním veselí. Český statistický úřad přišel minulý týden se studenou sprchou. Lednová meziroční inflace je 3.6 %. Česká národní banka svojí fiskální politikou míří mimo inflační cíl 2 %. Už jsme na fenomén inflace asi zapomněli, když oněch 3.6 % je nejvíce za posledních 8 roků. Od nového roku dostali penzisté přidáno 900 korun (z toho 136 korun nad zákonnou valorizaci). Poslední oficiální číslo ČSÚ z loňského června říká, že tehdy byl průměrný důchod 13 408 korun. Po lednovém navýšení bylo spočítáno, že stoupne o 764 koruny na 14 172 koruny. A nyní už si můžeme shánět data a pohrávat si s výpočty, o kolik navíc reálně zůstane důchodcům na zlepšení života. Informace o nárůstech cen se výrazně týkají komodit, které jsou životně důležité, ať jste penzista, nebo student, ať jste dosáhli na průměrný důchod, nebo ne - potravin, bydlení, elektřiny a vody. Podle některých očekávání zdraží bydlení a nájem o 5 %, potraviny až o 8 % a tím to nekončí, ale začíná.

Není nereálný scénář, že na konci letošního roku v peněžence penzistů nula od nuly pojde, nebo dokonce budou chudší než na jeho začátku. A s ekonomickým růstem to taky nevypadá růžově. Postupně se snižují odhady růstu české ekonomiky, a to nikdo neví, jak moc a kolik černých labutí (neočekávaných událostí) a s jakou razancí nás může zasáhnout. Celých šest roků mělo ANO a ČSSD na to, aby například v penzijním systému nastartovali obě strany rovnice - příjmy do systému/ výdaje ze systému penzistům. Kromě nezodpovědných líbivých gest neudělali nic. Dokonce pokus o reformu z éry Nečasovy vlády zadupali do země bez alternativy. Podle řady náznaků se jeví, že možná už letos se "hostinský" chystá vystavit účet. A budeme platit všichni za vládu nezodpovědnosti. Tak už to bývá.

František Laudát (předseda KAN)

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

