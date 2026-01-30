Laudát (KAN): Proč jsou lidé naštvaní na kapitalismus?

31.01.2026 8:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k fungování současné ekonomiky

Laudát (KAN): Proč jsou lidé naštvaní na kapitalismus?
Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Protože ho nemáme. Překvapí vás moje odpověď na úvodní otázku? Neměla by.

Možná by stálo za to začít se zamýšlet nad tím, proč ekonomika demokratických zemí a kapitalismus obecně přestává fungovat. Odpověď je nasnadě. Dva pilíře kapitalismu, trh a zisk, zbořil "cloudový kapitál". V posledních dvou desetiletích po privatizaci internetu byly zisk a trhy vytlačeny z centra ekonomického a sociálního systému na jeho okraj.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
2%
0%
1%
hlasovalo: 23418 lidí

Trhy nahradily digitální obchodní platformy, které vypadají jako trhy, ale nejsou jimi. A zisk vystřídalo cosi, jako novodobá renta. Za přístup k platformám všichni platíme jakousi cloudovou rentu. Důsledkem tohoto stavu je skutečnost, že moc nemají vlastníci tradičního kapitálu, ale velmi úzká skupina vlastníků cloudového kapitálu.

Dosud vše trvalé se mění v páru, žijeme z peněz vypůjčených z budoucnosti, jsou nám nabízeny "zaručené" produkty s falešným rozložením rizika, často nejsme schopni rozeznat osvoboditele od zotročovatele, politici nám nabízejí svobodu volby, ale stále častěji je to ve výsledku svoboda prohry.

Jsem zvědavý, zda se u Václava Moravce tohoto alespoň někdo dotkne.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Laudát (KAN): Trump není náhoda
Laudát (KAN): Sociální sítě více slouží k šíření lidské nenávisti, potírání pravdy
Laudát (KAN): Velká Amerika? Po Trumpovi bude malá
Laudát (KAN): Kolabující dopravní tepny Prahy. Za Kupky se nehnulo ani s okruhem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , KAN , kapitalismus , Laudát

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byly zisk a trhy vytlačeny z centra systému?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Vaši partneři

Zdálo se, že problém bude jen Turek, ale ukazuje se, že snad ještě větší problém je Macinka. Co říkáte na jeho SMS prezidentovi? Fakt s takovými lidmi chcete vládnout? Máte to zapotřebí? Nemyslíte, že Motoristé vás jako vládu jen poškozují, a to od začátku? Nebo spoléháte na to, že se zdiskreditují ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Laudát (KAN): Proč jsou lidé naštvaní na kapitalismus?

8:05 Laudát (KAN): Proč jsou lidé naštvaní na kapitalismus?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k fungování současné ekonomiky