Laudát (KAN): Proč jsou lidé naštvaní na kapitalismus?

Možná by stálo za to začít se zamýšlet nad tím, proč ekonomika demokratických zemí a kapitalismus obecně přestává fungovat. Odpověď je nasnadě. Dva pilíře kapitalismu, trh a zisk, zbořil "cloudový kapitál". V posledních dvou desetiletích po privatizaci internetu byly zisk a trhy vytlačeny z centra ekonomického a sociálního systému na jeho okraj.
Kdo je vinen současnou situací?
Trhy nahradily digitální obchodní platformy, které vypadají jako trhy, ale nejsou jimi. A zisk vystřídalo cosi, jako novodobá renta. Za přístup k platformám všichni platíme jakousi cloudovou rentu. Důsledkem tohoto stavu je skutečnost, že moc nemají vlastníci tradičního kapitálu, ale velmi úzká skupina vlastníků cloudového kapitálu.
Dosud vše trvalé se mění v páru, žijeme z peněz vypůjčených z budoucnosti, jsou nám nabízeny "zaručené" produkty s falešným rozložením rizika, často nejsme schopni rozeznat osvoboditele od zotročovatele, politici nám nabízejí svobodu volby, ale stále častěji je to ve výsledku svoboda prohry.
