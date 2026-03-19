Danuše Nerudová se smála Turkovi. Nedopadlo to dobře

Sociální sítě žijí angličtinou poslance Filipa Turka (Motoristé), která v sestřihu pořízeném europoslankyní Danuší Nerudovou (STAN) nepůsobí právě excelentním dojmem. Politička se do Turka opřela: „O tohle tady jde. Vláda vytvořila funkci a dala úkoly, které pan Turek podle vlastních slov neplní. Turek pro Blesk: Půl roku jsem nemluvil anglicky. (19. 3. 2026) Zmocněnec má ‚zastupovat vládu při jednáních s orgány EU a neformálních mezinárodních konzultacích v oblasti klimatu‘. (14. 1. 2026) Jak ta mezinárodní jednání vypadají?“
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se přidal: „Chudák pan velvyslanec České republiky v Bruselu. Tohle si nezaslouží. Současná vláda dělá fakt neskutečnou ostudu! A vůbec tu nejde o angličtinu.“
Expolitik Michal Žantovský podotkl: „Do vztahů mezi europoslankyní Nerudovou a poslancem Turkem se nepletu, ale jeho angličtina je opravdu otřesná. Snad mi to Patrik Nacher uvěří. Jestli tak mluví doma, je jeho věc. Ale na Radě EU pro životní prostředí je to vizitka vládní koalice i ČR.“
Turek sám se ke svému vystoupení vyjádřil: „Do ‚nerudštiny‘ mám daleko, navíc kvalita jejího sdělení je hrozná, i když mluví česky! Úterý na radě byl obrovským úspěchem České republiky a automobilového průmyslu v celé EU! Opozice, která anglicky mluví doslova šíleně, se náš úspěch jen snaží zastínit problémem, který neexistuje.“
Ne každý dal kritikům Turkovy angličtiny za pravdu. „Ještě k videu o angličtině Filipa Turka z dílny europoslankyně Danuše Nerudové: Už jste přemýšleli nad tím, kolik času stráví politici a jejich týmy výlevy na sociálních sítích? Kolik zaplatíme za všechny ty fotografy, kameramany, střihače, copywritery?“ ptá se právník Tomáš Nielsen.
Už jste přemýšleli nad tím, kolik času stráví politici a jejich týmy výlevy na sociálních sítích? Kolik zaplatíme za všechny ty fotografy, kameramany, střihače, copywritery?
A dodává: „A proč? Aby dospělí i děti viděli, že je fajn vysmívat se druhým, že každé škobrtnutí, přeřeknutí a sebemenší omyl jsou skvělým nástrojem pro kyberšikanu? Není načase dát VŠEM politikům najevo, že chceme, aby se veřejně prezentovali JEN prací?“
Další lidé reagují tak, že přidávají záznamy angličtiny jiných českých politiků a veřejně známých osobností. Sociální sítě se baví tím, jak mluví anglicky prezidentova choť Eva Pavlová nebo exministryně obrany Jana Černochová (ODS).
„Danuše Nerudová si střihla roli jazykové policie a dopadlo to jako vždycky – průšvihem. A samozřejmě když je ostuda, nesmí u toho chybět ani Tomáš Zdechovský,“ napsala na síti X Jana Berkovcová, poslankyně a krajská zastupitelka Královéhradeckého kraje za hnutí ANO.
A zeptala se: „Jenže ruku na srdce, opravdu právě oni mají být ti, kdo budou rozdávat známky z angličtiny? Opravdu nás tak skvěle reprezentují?“
Záznamy vystoupení europoslankyně Danuše Nerudové se objevují často.
Publicistka Peťulína Markvartová video s Nerudovou okomentovala: „Jér aftr Jér.“
Pozornosti neunikl ani expremiér Petr Fiala (ODS). „Všem, kteří se smějí Turkovi kvůli angličtině a údajně se propadají hanbou, bych chtěl připomenout, že on je vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Jenže tohle! Tohle, dámy a pánové, tohle byl čtyři roky náš premiér,“ upozorňuje autor příspěvku.
Kritická píseň i obhajoba
K vystoupení Filipa Turka se vyjádřil i DJ Roxtar. „Díky inkluzi můžeme pomalejším studentům, jako je Filip Turek, nabídnout speciální program na zlepšení angličtiny. Dovolil jsem si složit jednoduchou výukovou písničku, která mu pomůže se základními slovíčky, která uplatní při holedbání třeba na chodbách Evropského parlamentu nebo na oficiální návštěvě Bílého domu, protože do Černého by určitě nešel,“ pustil se do politika na svém facebookovém profilu.
A přidal video, ve kterém zpívá novou píseň, začínající slovy: „Hello Filip, viděl jsem tu tvoji speech…“
Historik Petr Blažek na síti X napsal: „Filip Turek by jistě měl mluvit anglicky lépe, ale přečetl poměrně komplikovaný text relativně srozumitelně. Jsem si jistý, že na otřesný výkon první dámy, která ho v neschopnosti číst výrazně předčila, neboť nebyla schopná dát dohromady ani jednu větu, nikdo z dnešních kritiků tehdy nereagoval. A to reprezentovala také Českou republiku a placena je rovněž ze státního rozpočtu. Pojďme debatovat nad tím, co Turek vlastně říkal, to má podle mne větší smysl.“
Poslanec Patrik Nacher (ANO) se Turka zastal a řekl, že sestřihy jeho projevu jsou manipulativní.
„Myslím si, že v kuloárech se s takovou angličtinou ani nedomluví,“ mínil ve vysílání CNN Prima NEWS europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. „Ale prosím tě,“ odvětila nesouhlasně europoslankyně Klára Dostálová (ANO).
