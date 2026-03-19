Primátor Svoboda: Praha podpořila nákup potřebného vybavení pro Městskou policii

Jedná se o převod nevyčerpaných běžných výdajů Městské policie hl. m. Prahy z roku 2025 do roku 2026. Finanční prostředky budou využity například na dodávku výstrojního materiálu, střeliva, IT služby nebo na očkování zaměstnanců městské policie.
Bezpečnost obyvatel Prahy musí mít stabilní a předvídatelné financování. Převod nevyčerpaných prostředků Městské policii Praha umožní dokončit důležité investice a zajistit, aby městská policie měla odpovídající technické i provozní zázemí pro svou každodenní práci. Jde o odpovědný krok, který posiluje připravenost města i kvalitu služeb, na které Pražané spoléhají,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Finanční prostředky v celkové výši 18 250 000 Kč, o které požádala Městská policie hl. m. Prahy, jsou nezbytné pro realizaci dodávek vybavení a služeb. Veškeré akce jsou již zasmluvněny, nebo jsou zahájeny veřejné zakázky, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit v roce 2025. Jedná se tak o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2025 do roku 2026.
Za objednávky z roku 2025 na výstrojní materiál pro městskou policii, které byly vystaveny na základě uzavřených rámcových dohod, poputuje 1 177 200 Kč. Konkrétně se jedná například o dodávku taktické obuvi, zimních kalhot nebo letních kombinéz. Dalších 2 456 300 Kč je vyčleněno na dodávky balistických vest na 2 roky.
Na potřebné střelivo získá městská policie 3 833 300 Kč, další nezanedbatelné prostředky budou využity na zajištění podpory pro úložné a zálohovací technologie, na dodávku softwaru pro evidenci a řízení skladového hospodářství Městské policie hl. m. Prahy nebo mimo jiné na softwarovou podporu, včetně servisu a drobných úprav systému Pult centrální ochrany. V neposlední řadě získá městská policie potřebné finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč na očkování zaměstnanců proti Hepatitidě typu A a B.
