Primátor Svoboda: Praha podpořila nákup potřebného vybavení pro Městskou policii

19.03.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání schválila úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2026 v celkové výši 18 250 000 Kč.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Primátor Bohuslav Svoboda

Jedná se o převod nevyčerpaných běžných výdajů Městské policie hl. m. Prahy z roku 2025 do roku 2026. Finanční prostředky budou využity například na dodávku výstrojního materiálu, střeliva, IT služby nebo na očkování zaměstnanců městské policie.

Bezpečnost obyvatel Prahy musí mít stabilní a předvídatelné financování. Převod nevyčerpaných prostředků Městské policii Praha umožní dokončit důležité investice a zajistit, aby městská policie měla odpovídající technické i provozní zázemí pro svou každodenní práci. Jde o odpovědný krok, který posiluje připravenost města i kvalitu služeb, na které Pražané spoléhají,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Finanční prostředky v celkové výši 18 250 000 Kč, o které požádala Městská policie hl. m. Prahy, jsou nezbytné pro realizaci dodávek vybavení a služeb. Veškeré akce jsou již zasmluvněny, nebo jsou zahájeny veřejné zakázky, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit v roce 2025. Jedná se tak o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2025 do roku 2026.

Za objednávky z roku 2025 na výstrojní materiál pro městskou policii, které byly vystaveny na základě uzavřených rámcových dohod, poputuje 1 177 200 Kč. Konkrétně se jedná například o dodávku taktické obuvi, zimních kalhot nebo letních kombinéz.  Dalších      2 456 300 Kč je vyčleněno na dodávky balistických vest na 2 roky.

Na potřebné střelivo získá městská policie 3 833 300 Kč, další nezanedbatelné prostředky budou využity na zajištění podpory pro úložné a zálohovací technologie, na dodávku softwaru pro evidenci a řízení skladového hospodářství Městské policie hl. m. Prahy nebo mimo jiné na softwarovou podporu, včetně servisu a drobných úprav systému Pult centrální ochrany. V neposlední řadě získá městská policie potřebné finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč na očkování zaměstnanců proti Hepatitidě typu A a B.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

  • ODS
  • primátor
Psali jsme:

„My nejsme kolonie.“ Babišovy plány ohledně summitu NATO
7 dní do devadesátky. Milion chvilek vytáhne na Letné znovu Svěráka
„Vyznělo to jinak, než jsem chtěl.“ Hlavatý ze STAN žehlí „hnědé uhlí“
Kraj na prodej? Co se děje na Liberecku

Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

8 + 2

Můžete mi sdělit něco víc o tom vašem plánu 8 + 2? To jako někteří by končili osmičkou, jiní devítkou? Navíc nechápu to, že spíš nepodporujete vzdělání a chcete ,,hnát“ mladé do práce už v 16. Otázkou taky je, kdo o ně bude stát? Máte to nějak zjištěno? Podle mě, kdo nechce studovat, tak skončí deví...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

