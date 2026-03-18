Prokop (Stačilo!): Ti, co nerozdýchali porážku Fialovy asociální vlády

19.03.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k demonstraci na Letné.

Ti, co nerozdýchali porážku Fialovy asociální vlády budou mít slet na Letné. Prý jim jde o občanskou společnost a demokracii. Tak se na to podívejme:

Prosinec 2021: Hnutí STAN začaly na účty chodit milionové dary od schránkových firem na Kypru. Dodnes Rakušan nevysvětlil od koho byly. Milion chvilek pro demokracii spí.

Leden 2025: Média informují, že dva Fialovy poradci - pánové Netuka a Růžička prováděli v neslavné kampeličce podezřelé transakce. Milion chvilek pro demokracii spí.

Květen 2025: Začíná kauza bitcoin. Blažek mizí a na jeho místo nastupuje Eva Decroix, která slibuje transparentní audit - jenom aby později své sliby opakovaně porušila. Milion chvilek pro demokracii spí.

Září 2025: Začíná kauza IKEM - ODS se měla údajně pokusit lékařské středisko vytunelovat a z ukradených peněz financovat volební kampaň. Milion chvilek pro demokracii spí.

Leden 2026: Ministr zahraničí Macinka posílá vlivnému lobbistovy zbrojního průmyslu a neformálnímu poradce prezidenta Pavla několik ostřejších SMSek. Milion chvilek pro demokracii svolává demonstraci!

Mgr. Vítek Prokop

