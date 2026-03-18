VZP: U domácí péče roste počet pracovišť, zájem klientů i náklady

Aktuálně jich je 547, tzn. o stovku víc než v roce 2020 (447). Díky tomu mohlo vloni domácí péči využít skoro 120 tisíc klientů, za niž VZP zaplatila skoro 4 miliardy korun. Celkem se v minulém roce uskutečnilo skoro 5,7 milionu návštěv zdravotních sester v domácnosti.
Domácí péče je odborná zdravotní péče poskytovaná kvalifikovanými sestrami v domácím prostředí pacienta, umožňující zkrátit hospitalizaci nebo se jí zcela vyhnout. Zahrnuje ošetřovatelské úkony (převazy ran, aplikace injekcí, péče o stomie), rehabilitaci (nácvik chůze) nebo paliativní péči a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou na doporučení lékaře. Cílem je zvýšit kvalitu života, podpořit psychickou pohodu a umožnit pacientům zůstat co nejdéle v důvěrně známém prostředí. Předepsat ji může nejen praktický lékař nebo pediatr, ale také specialista či lékař pohotovostní služby, který pacienta ošetřoval apod. Podrobnostem se věnuje Otázka týdne.
„Domácí péče hraje zásadní roli zejména u imobilních pacientů, kteří jsou po operaci, po úraze, trpí chronickým onemocněním nebo jsou v paliativní péči a potřebují pravidelnou zdravotní péči, kterou však lze poskytnout v domácím prostředí. Zdravotní pojišťovny ji plně hradí v?případech, kdy je indikována ošetřujícím lékařem, a umožňují tak pacientům kvalitní a bezpečnou zdravotní péči bez nutnosti hospitalizace,“ říká Miroslav Jankůj, pověřený náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, a dodává: „Pacienti tak mohou profitovat z pobytu ve svém přirozeném, známém prostředí, což může přispět i k rychlejšímu uzdravení nebo ke klidnému závěru života v případě paliativní péče.“
„Domácí péče má jednoznačně pozitivní dopad. Bylo dokázáno, že psychický stav má velký podíl na vývoj onemocnění. Pacient se v domácím prostředí cítí bezpečněji, je mu věnována individuální péče, není odříznut od rodiny a blízkých včetně domácích mazlíčků, nehrozí nebezpečí nozokomiálních nákaz,“ říká Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče ČR, a dodává: „O domácí péči je stále vyšší zájem i kvůli potřebě nemocnic pacienty dříve propouštět po zákrocích domů a přispívá k němu i větší informovanost o fungování domácí zdravotní péče.“
Od roku 2020, kdy měla VZP nasmlouváno 447 pracovišť, jejich počet vzrostl na loňských 547 poskytovatelů. Rostou také náklady na poskytování domácí péče. Od roku 2020 o více než 1,8 miliardy korun na loňských 3,74 miliardy korun. V roce 2020 se uskutečnilo skoro 4,3 milionu návštěv a vloni už to bylo o skoro 1,5 milionu více. Od roku 2020 se jednalo o více než 29 milionů návštěv v rámci poskytování domácí péče.
Domácí péče hrazená klientům VZP
|
|
Počet pracovišť
|
Počet návštěv
|
Náklady v mld. Kč
|
2020
|
447
|
4 251 161
|
1,93
|
2021
|
469
|
4 541 902
|
2,24
|
2022
|
491
|
4 568 913
|
2,54
|
2023
|
503
|
4 867 051
|
2,95
|
2024
|
512
|
5 273 722
|
3.40
|
2025
|
547
|
5 698 902
|
3,74
Co zahrnuje domácí péče:
- Ošetřování: aplikace léků (injekce, infuze, inzulin), převazy ran, péče o stomie, prevence proleženin, měření fyziologických funkcí;
- Rehabilitace: nácvik chůze a soběstačnosti v domácím prostředí;
- Paliativní péči: zajištění důstojného konce života pro nevyléčitelně nemocné;
- Další služby: může zahrnovat i umělou plicní ventilaci nebo dialýzu.
Domácí péče
Domácí zdravotní péče (tzv. home care) poskytuje odbornou ošetřovatelskou péči v domácím prostředí pacienta. Jejím účelem je především zkrácení, event. předcházení hospitalizace pacienta
v lůžkovém zařízení. Péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře, zajišťují ji zpravidla kvalifikované zdravotní sestry a je hrazena z?veřejného zdravotního pojištění. Nejčastěji je domácí péče využívána u pacientů, kteří jsou imobilní a nejsou schopni pravidelně docházet do zdravotnických zařízení.
Zdravotní pojišťovna může v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. hradit pouze takovou domácí zdravotní péči, která je indikována smluvním lékařem a sleduje léčebné účely. To znamená, že hradí výkony, které mají charakter zdravotní péče. Kdo má nárok na zdravotní péči, najdete v Otázce týdne.
Nelze ji zaměňovat se sociální službou. To jsou především běžné činnosti, jako nákupy a donáška jídel, úklid domácnosti, doprovod, asistence a další služby sociálního charakteru. Tyto služby si klient hradí sám, případně může požádat o příspěvek na péči nebo jiné sociální dávky. Informace o možnostech této podpory poskytuje např. sociální odbor místního úřadu.
