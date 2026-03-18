Nadace ČEZ: Labutě z Pasíček se vrátily do přírody

Labutím se během zimy stala domovem nově vybudovaná velká rehabilitační voliéra s vodní plochou, která byla dokončena v rámci modernizace celého areálu. „Každý rok zachráníme téměř 3 tisíce zvířat a stanici navštíví více než 10 tisíc lidí. Počty pacientů i návštěvníků stále rostou, a s tím i náklady na provoz. Podpora Nadace ČEZ je pro nás naprosto klíčová,“ říká Josef Cach ze Záchranné stanice Pasíčka.
Stanice připravuje ještě další etapu modernizace, ta spočívá ve výstavbě tří multifunkčních výběhů, které budou určeny především pro léčbu větších druhů savců. Výběhy budou navazovat na stávající areál záchranné stanice a jejich výstavba je plánována na přelom roku 2026 a 2027.
Záchranná stanice volně žijících živočichů Pasíčka, která funguje od roku 1998 v obci Bor u Skutče, dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější zařízení svého druhu v regionu. Díky příspěvku 1 milion korun od Nadace ČEZ prošel areál Záchranné stanice Pasíčka v posledních dvou letech zásadní modernizací. Vznikl nový multifunkční komplex voliér určený pro léčbu a rehabilitaci ptáků i savců, který umožňuje flexibilní úpravu velikosti jednotlivých prostor podle potřeb konkrétních pacientů. Současně byly vybudovány nové rehabilitační voliéry pro čápy a brodivé ptáky a přibyly také dvě specializované voliéry pro drobné ptačí druhy.
Ročně projde stanicí přibližně 3 000 zraněných zvířat, z nichž se více než 65 % podaří úspěšně vrátit zpět do přírody.
Podpora ochrany velkých šelem
Nadace ČEZ přispěla také 100 tisíci korun na projekt mezinárodní spolupráce zaměřené na ochranu rysů ostrovidů a vlků obecných. Projekt probíhá ve spolupráci se slovenským Lesoochranárskym zoskupením VLK a podporuje monitoring, ochranu a osvětu v oblasti.
Záchrannou stanici Pasíčka provozuje Český svaz ochránců přírody. Kromě léčby poraněných zvířat se věnuje i terénním zásahům – přemisťování mláďat,odchytům ptáků v halách či řešení spadlých hnízd. Silnou součástí její činnosti je rovněž ekologická výchova. Ekovýchovné programy každoročně absolvuje přes 8 000 dětí i dospělých, a celkem stanici navštíví více než 10 tisíc zájemců.
Nadace ČEZ byla založena v roce 2002 a patří k největším firemním nadacím v České republice. Podporuje sociální, kulturní, sportovní a ekologické projekty prostřednictvím několika grantových programů a dlouhodobě spolupracuje s regiony po celé republice.
