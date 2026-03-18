MŽP: Dva lvi a puma americká z nelegálního chovu zamířili do záchranných center CITES

Zvířata propadla do majetku státu na základě rozhodnutí Městského úřadu Rokycany. Důvodem odebrání je nelegální chov zvířat bez povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči. Zvířata našla nový domov v záchranných centrech CITES. Lvice jsou umístěny společně v novém centru pro lvy v Zoo a zámku Zlín-Lešná a samec pumy americké v záchranném centru pro chladnomilné šelmy v Zoo Tábor. Zabavená zvířata jsou chráněná podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).
„Záchranná centra poskytnou zvířatům skvělé podmínky reflektující přirozené životní prostředí a odbornou péči, kterou nelze v tomto soukromém chovu zajistit. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje budování a provoz záchranných center CITES a záchranných stanic pro handicapované živočichy. Centra poskytují péči šelmám z nelegálních chovů nebo těm, které jsou předmětem nelegálního obchodování, zatímco záchranné stanice pečují o poraněné nebo handicapované chráněné druhy volně žijících šelem, jako je vlk nebo rys. Jen v posledních letech jsme podpořili 11 záchranných stanic a center částkou ve výši 126,5 milionu korun,“ říká Jiří Mach z odboru druhové ochrany MŽP.
Obě lvice byly převezeny do záchranného centra CITES pro lvy v Zoo Zlín, které se otevřelo v září 2025 a vzniklo i s finanční podporou Ministerstva životního prostředí.
„Příchodem odebraných lvic se tak naplňuje hlavní poslání nového záchranného a chovného centra lvů, které jsme otevřeli v září 2025. Centrum poskytlo domov naší skupině lvů konžských, nyní zde skvělé chovatelské podmínky a odbornou péči najdou i dvě odebrané lvice. Transport a přesun do centra zvládly bez jakýchkoliv problémů, teď na ně bude čekat adaptační období. Nejprve zůstanou ve vnitřních ubikacích v chovatelském zázemí centra. Postupně si budou zvykat na nové prostředí, na chovatele, na naše tři samice lva konžského. Každé zvíře potřebuje čas a individuální přístup. Naším cílem je zajistit oběma lvicím maximální klid a bezpečí, aby si na nové prostředí zvykly bez stresu,“ uvádí ředitel zlínské zoo Roman Horský.
Puma americká byla umístěna v Záchranném centru CITES pro chladnomilné šelmy v Zoo Tábor.
„Jde o další zachráněnou šelmu, která najde dočasný domov v našem záchranném centru. Po vlcích a jejich křížencích odebraných z nevhodných podmínek, kterým se už podařilo nalézt nový vhodný domov, se nyní budeme starat o samce pumy americké. Dostane se mu nejlepší možné veterinární péče i kvalitní stravy. Jsme rádi, že se na záchraně můžeme podílet, protože tím naplňujeme poslání naší zoologické zahrady, což je ochrana ohrožených druhů zvířat,“ komentuje ředitel Zoo Tábor Evžen Korec.
Podpora nových záchranných center CITES
V roce 2025 MŽP vypsalo dvě výzvy na vytvoření podmínek pro péči o velké šelmy za 115 milionů korun. Prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí je k dispozici 80 milionů korun, které směřují na modernizaci a rozšíření center CITES. Dalších 35 milionů korun je uvolněno ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí a jsou určeny na vytvoření nebo zlepšení podmínek pro péči o velké šelmy v záchranných stanicích. Podpora zahrnuje i projektové přípravy komplexních renovací, zejména v případech, kdy dochází k přesunu stanice nebo její části do jiné lokality. Podporu resort poskytuje formou dotace až do výše 80 % způsobilých nákladů projektu. Výzvy jsou otevřeny do konce února a března 2026.
Ideální stav je minimálně pět záchranných center CITES, která by již poskytla dostatečné kapacity pro umístění velkých šelem chovaných nebo držených v rozporu se zákony.
Co je Úmluva CITES?
Nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin může přispět k vyhubení těchto druhů v přírodě. Účelem mezinárodní Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úmluvy CITES) je proto ochrana ohrožených druhů pomocí regulace obchodu s nimi. Zvířata a rostliny chráněné Úmluvou CITES nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení.
CITES se vztahuje na více než 40 000 druhů živočichů a rostlin a chrání nejen živé organismy, ale i jejich části a produkty z nich vyrobené. Exemplářem CITES tak může být například kabelka z krokodýlí kůže, boty z kůže krajty, vycpanina, soška ze slonoviny nebo vzácného dřeva, úlomek korálu či tradiční čínská medicína obsahující části chráněných živočichů nebo rostlin.
