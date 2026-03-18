Prohráli jsme, kde je změna? Nespokojenost v ODS

Neví část sněmovní opozice kudy dál? Na jedné straně politické subjekty bývalé koalice SPOLU v čele s ODS jako by zmizely ze scény a vyklidily pole konkurenčním opozičním Pirátům a hnutí STAN, jejichž reprezentanti viditelně a hlasitě ostřelují vládní koalici ze sněmovním lavic, zatímco Milion chvilek pro demokracii de facto stejnou rétorikou Babišův kabinet napadá z médií a hlavně sociálních sítí.
Podle zjištění serveru ParlamentníListy.cz se mnozí členové ODS ptají, proč jejich vedení není vidět, zda a proč ustoupilo do pozadí, anebo jen neví, jak nalézt vlastní opoziční cestu. Jde hlavně o novopečeného předsedu strany Martina Kupku, který byl součástí Fialovy vlády. V čele strany však dle řady jeho spolustraníků jako by byl jen na papíře.
Plyne to z mnoha rozhovorů redakce se zástupci členské základny z Prahy i některých regionů. Ve zkratce a s lehkou nadsázkou lze jejich pohled shrnout do následující parafráze hlášky známého českého filmu: „Máme nějakého předsedu? A mohl bych ho vidět?”
„Nezanedbatelnou část členské základny už začíná štvát, že buď jako ODS neustále naskakujeme na propagandu Milionu chvilek a jsme ve výsledku coby opoziční síla vždy druzí, ale spíš třetí nebo čtvrtí. Jako první se pokaždé šikují chvilkaři, za nimi STAN, Piráti a občas dokonce i náš bývalý přívěšek TOP 09. A potom až jsme my. ODS by se jako nejsilnější opoziční strana měla podílet hlavně na takovém odporu, který sama organizuje a stojí v jeho čele. Je pro nás ponižující, když Kupka stojí akorát po boku ostatních opozičních stran nebo pod pódiem roztleskáváme Milion chvilek na jejich demonstraci. Lidé si nás potom spojují jen s nimi. Tohle ale není ODS a když se to nezmění, tak nakonec vůbec žádná nebude,” konstatuje pro ParlamentníListy.cz zdroj z pražské ODS.
Velmi podobné hlasy zní i z regionů dál od Prahy. „Proběhl kongres, máme nového předsedu, ale reálně se od Fialy nic nezměnilo. Vedení náš názor nezajímal za Fialy, nezajímá ho ani teď. To je nějaká změna? Kde je reflexe volební porážky? Nikde, nula. Kampaň ODS naprosto podělala tím falešným tažením na údajnou východní nebo ruskou hrozbu, když vyhraje Babiš. Místo toho má tahle vláda suverénně nejlepší vazby na americkou administrativu. Lidi si klepou na čelo a to hlavně i naši bývalí voliči. Centrála v Praze místo sebekritického zhodnocení dál pokračuje v tom pitomém tažení, které nám prohrálo volby. Mám pocit, že oni snad ODS chtějí doopravdy zabít,” kroutí hlavou vlivný člen občanských demokratů z východu republiky.
Vyslechli jsem i výraznou kritiku nové „posily” ODS, exministra zahraničí Jana Lipavského. „Nejdřív si bývalého piráta, který podrazil vlastní bývalé kámoše kvůli dobře placenému a prestižnímu křeslu, nechali ve vládě. Už to byla chyba, ale dobře. A ten ‚geniální' tah vzít ho za ODS na pražskou kandidátku byl jako z dílny našeho největšího nepřítele. Jistě, udělal velmi slušný výsledek preferenčních hlasů, ale za jakou cenu? Lipavský je teď fakticky nejviditelnější tváří ODS, nejspíš k nám i vstoupí. Je to ale dlouhodobě velká chyba,” míní dlouholetý občanský demokrat.
„Takový člověk prostě do ODS nepatří. Když ho slyšíte mluvit, tak byste ho zařadili víc do TOP 09 nebo STAN, ale vlastně zpátky i mezi ty piráty, ze kterých vzešel a po jejichž zádech vyšplhal do vlády, aby je potom oportunisticky bodnul do zad. Jenže on není skutečný politik, je to instantní PR produkt, který jen sází na sítě dost hloupá hesla a mám podezření, že v případě potřeby bude zítra přesvědčeně říkat přesný opak toho, co vám vykládá dnes. Tohle prostě do ODS nepatří a jestli to pan Kupka a jeho nejbližší nechápou, tak Bůh s námi,” dodává.
Bývalá poslankyně za ODS a komentátorka Kateřina Dostálová pro ParlamentníListy.cz politiku své bývalé strany vidí jako zcela nezajímavou.
„Uspávači hadů je první co mě napadá. Nikoho nezajímají, protože s ničím nepřichází. Pozornost může vzbudit snad jen Marek Benda, který stanul znovu v čele klubu poslanců a zahájil jeho ‚revitalizaci‘. Martin Kupka, nový předseda strany zaujme pouze nesledovaností svého kanálu, která je nižší než přenosy Respektu z knihovny Václava Havla. Pokud se ohlédnu tak konec ODS začal v roce 2019 vyloučením VK ml., které nestálo na ideových důvodech, ale čisté rivalitě slabého Fialy. Měl daleko víc preferenčních hlasů. ODS se rozplynula ve Spolu a dnes ji nerozeznáte od koaličních partnerů. Stínová vláda za tím vším udělala tečku,” řekla redakci Dostálová.
