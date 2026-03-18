Finanční správa nabídne zabavenou elektroniku

Dražby probíhají online prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED).
Celkem jde o 2 031 kusů mobilních telefonů iPhone, tabletů iPad, počítačů MacBook a sluchátek AirPods. Odhadovaná hodnota draženého zboží dosahuje téměř 45 milionů Kč. Elektronika byla zabavena v rámci rozsáhlé kontrolně-exekuční akce s krycím názvem „Hunter“.
„Zabavená elektronika byla dovezena tuzemskou společností ze Spojených arabských emirátů a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s orgány Celní správy ČR došlo k zabavení předmětného zboží a z jeho následného prodeje v dražbě bude uhrazena velká část doměřené daně,“ uvedl Václav Žemlička, ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.