Finanční správa nabídne zabavenou elektroniku

19.03.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Finanční úřad pro hlavní město Prahu spustil sérii elektronických dražeb a nabídne v nich více než 2 000 kusů spotřební elektroniky značky Apple.

Finanční správa nabídne zabavenou elektroniku
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Dražby probíhají online prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED).

Celkem jde o 2 031 kusů mobilních telefonů iPhone, tabletů iPad, počítačů MacBook a sluchátek AirPods. Odhadovaná hodnota draženého zboží dosahuje téměř 45 milionů Kč. Elektronika byla zabavena v rámci rozsáhlé kontrolně-exekuční akce s krycím názvem „Hunter“.

„Zabavená elektronika byla dovezena tuzemskou společností ze Spojených arabských emirátů a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s orgány Celní správy ČR došlo k zabavení předmětného zboží a z jeho následného prodeje v dražbě bude uhrazena velká část doměřené daně,“ uvedl Václav Žemlička, ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Zdroje:

https://drazby.fs.gov.cz/

Další články z rubriky

Finanční správa nabídne zabavenou elektroniku

16:26 Finanční správa nabídne zabavenou elektroniku

Finanční úřad pro hlavní město Prahu spustil sérii elektronických dražeb a nabídne v nich více než 2…