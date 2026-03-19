Všichni klečí na Orbánovi kvůli Ukrajině. A Maďarsko vyslalo vzkaz

19.03.2026 9:52 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Je to tady. Politici jednotlivých členských států budou v příštích pár desítkách hodin tlačit na Viktora Orbána, aby ustoupil a nechal peníze z evropské půjčky téct do Kyjeva. Orbán jim všem nabízí stále tu samou odpověď. V Bruselu panuje napětí. Server Politico tvrdí, že se připravuje „zúčtování s Orbánem“. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó se rozzlobil. „Už toho bylo dost!“ vzkázal svému ukrajinskému kolegovi Andriji Sybihovi.

Foto: Pixabay License
Popisek: Maďarský parlament, ilustrační foto

Nastávají zlomové dny. Alespoň pro Ukrajinu. Kolegové z EU budou teď dva dny přesvědčovat a tlačit na maďarského premiéra Viktora Orbána, aby ustoupil a přestal blokovat půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard euro. Tato půjčka má Ukrajinu udržet nad vodou. Bez ní hrozí, že ukrajinský stát do pár měsíců zkrachuje.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 14911 lidí
Politici EU, včetně maďarského předsedy vlády Viktora Orbána, se v závěru roku 2025 shodli, že poskytnou Ukrajině půjčku 90 miliard euro. Jenže v lednu 2028 přestala proudit ruská ropa přes Ukrajinu dál na Slovensko a do Maďarska. Ukrajinci tvrdí, že ropovod Družba, přes který má ropa téct, je poškozen v důsledku ruských útoků. Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že tomuto zdůvodnění nevěří a trvá na tom, že Ukrajina musí znovu ruskou ropu pustit přes své území do Maďarska a ukončit ropnou blokádu. A dokud ji neukončí, z bruselské půjčky pro Ukrajinu nic nebude.

Ostatní lídři EU se teď budou pokoušet přesvědčit Viktora Orbána, aby ze svého stanoviska ustoupil a peníze pro Ukrajinu pustil do Kyjeva. Agentura Reuters napsala, že ostatní lídři EU „budou tlačit na Orbána, aby se vzdal svého nesouhlasu s půjčkou“. Chtějí argumentovat tím, že se Zelenskyj zavázal ropovod Družba opravit. S pomocí peněz, případně s pomocí technického vybavení z EU.

Nemalé množství zástupců EU je s Orbánovým postojem víc než rozladěno, zvlášť když si Orbán spolu s Českou republikou a Slovenskou republikou vyjednal výjimku, ve které se praví, že tyto tři země nechtějí mít s touto půjčkou nic společného.

„EU se připravuje na konfrontaci ohledně půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur,“ napsal k tématu server Politico. Prý se připravuje „zúčtování s Orbánem“. Ke zúčtování má podle informacví serveru dojít i v případě, pokud Orbán prohraje dubnové parlamentní volby, aby bylo jasné všem lídrům, že se EU už nenechá vydírat.

„Chování Maďarska je novým dnem,“ řekla serveru Politico před čtvrtečním zasedáním Evropské rady švédská ministryně pro Evropu Jessica Rosencrantzová. Na otázku, zda by Stockholm zvážil použití právních nástrojů proti Maďarsku, včetně použití článku 7 Smlouvy o EU k odebrání hlasovacích práv Budapešti, odpověděla: „Rozhodně, jsme této možnosti otevřeni.“

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
14%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 22643 lidí
Ale co přesně by EU udělala, aby znovuzvoleného Orbána přibrzdila, zůstává otevřenou otázkou, protože nelze předpokládat, že se podaří prosadit omezení hlasovacího práva Maďarska. Už kvůli předpokládanému odporu slovenského premiéra Roberta Fica.

Zatím se zdá, že Orbán nehodlá ze svého stanoviska uhnout ani o milimetr.

„Žádné dodávky ropy? Žádné peníze. Takhle jednoduché to je,“ nechal se Orbán slyšet na sociální síti X.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zašel ještě dál, když se hodně rozzlobil na svého ukrajinského kolegu Andrije Sybihu. Ten na sociální síti X napsal, že tajná služba Ukrajiny zaznamenala ruské snahy ovlivnit maďarské volby.

„Ukrajinská bezpečnostní služba odhalila rozsáhlou ruskou dezinformační operaci zaměřenou na členy maďarské komunity na Ukrajině. Rusové se vydávali za ukrajinské policisty a vyhrožovali Maďarům. Odhalená operace demonstruje rozsah ruského vměšování do maďarských voleb na straně Viktora Orbána,“ napsal Sybiha na sociální síti X.

Szijjárta toto tvrzení zvedlo ze židle.

„Tak už dost! Víme, že je ve vašem zájmu, aby opozice v Maďarsku vyhrála volby. Dovolili by vám zatáhnout Maďarsko do vaší války, poslali by vám peníze Maďarů a dovolili by Ukrajině vstoupit do EU. Ale to se nikdy nestane! Přestaňte lhát, přestaňte se vměšovat do našich voleb a nezneužívejte maďarskou komunitu v Zakarpatí pro své špinavé politické cíle!“ odepsal maďarský šéf diplomacie svému kolegovi do Kyjeva.

 

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Brusel , demokracie , ekonomika , EU , Maďarsko , půjčka , Slovensko , Ukrajina , válka , volby , zahraničí , Švédsko , ropovod , Družba

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vměšuje se podle vašeho názoru ukrajinská strana do maďarských voleb?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Nezvolení

Dobrý den pane poslanče. Stěžujete si, že jste nebyl zvolen do funkce místopředsedy poslanecké sněmovny díky vládním poslancům. Můžete mi vysvětlit, proč Vás nevolilo víc než 20 poslanců z vašeho spektra ?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

