Všichni klečí na Orbánovi kvůli Ukrajině. A Maďarsko vyslalo vzkaz

Nastávají zlomové dny. Alespoň pro Ukrajinu. Kolegové z EU budou teď dva dny přesvědčovat a tlačit na maďarského premiéra Viktora Orbána, aby ustoupil a přestal blokovat půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard euro. Tato půjčka má Ukrajinu udržet nad vodou. Bez ní hrozí, že ukrajinský stát do pár měsíců zkrachuje.
Ostatní lídři EU se teď budou pokoušet přesvědčit Viktora Orbána, aby ze svého stanoviska ustoupil a peníze pro Ukrajinu pustil do Kyjeva. Agentura Reuters napsala, že ostatní lídři EU „budou tlačit na Orbána, aby se vzdal svého nesouhlasu s půjčkou“. Chtějí argumentovat tím, že se Zelenskyj zavázal ropovod Družba opravit. S pomocí peněz, případně s pomocí technického vybavení z EU.
Nemalé množství zástupců EU je s Orbánovým postojem víc než rozladěno, zvlášť když si Orbán spolu s Českou republikou a Slovenskou republikou vyjednal výjimku, ve které se praví, že tyto tři země nechtějí mít s touto půjčkou nic společného.
„EU se připravuje na konfrontaci ohledně půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur,“ napsal k tématu server Politico. Prý se připravuje „zúčtování s Orbánem“. Ke zúčtování má podle informacví serveru dojít i v případě, pokud Orbán prohraje dubnové parlamentní volby, aby bylo jasné všem lídrům, že se EU už nenechá vydírat.
„Chování Maďarska je novým dnem,“ řekla serveru Politico před čtvrtečním zasedáním Evropské rady švédská ministryně pro Evropu Jessica Rosencrantzová. Na otázku, zda by Stockholm zvážil použití právních nástrojů proti Maďarsku, včetně použití článku 7 Smlouvy o EU k odebrání hlasovacích práv Budapešti, odpověděla: „Rozhodně, jsme této možnosti otevřeni.“
Zatím se zdá, že Orbán nehodlá ze svého stanoviska uhnout ani o milimetr.
„Žádné dodávky ropy? Žádné peníze. Takhle jednoduché to je,“ nechal se Orbán slyšet na sociální síti X.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó zašel ještě dál, když se hodně rozzlobil na svého ukrajinského kolegu Andrije Sybihu. Ten na sociální síti X napsal, že tajná služba Ukrajiny zaznamenala ruské snahy ovlivnit maďarské volby.
„Ukrajinská bezpečnostní služba odhalila rozsáhlou ruskou dezinformační operaci zaměřenou na členy maďarské komunity na Ukrajině. Rusové se vydávali za ukrajinské policisty a vyhrožovali Maďarům. Odhalená operace demonstruje rozsah ruského vměšování do maďarských voleb na straně Viktora Orbána,“ napsal Sybiha na sociální síti X.
Szijjárta toto tvrzení zvedlo ze židle.
„Tak už dost! Víme, že je ve vašem zájmu, aby opozice v Maďarsku vyhrála volby. Dovolili by vám zatáhnout Maďarsko do vaší války, poslali by vám peníze Maďarů a dovolili by Ukrajině vstoupit do EU. Ale to se nikdy nestane! Přestaňte lhát, přestaňte se vměšovat do našich voleb a nezneužívejte maďarskou komunitu v Zakarpatí pro své špinavé politické cíle!“ odepsal maďarský šéf diplomacie svému kolegovi do Kyjeva.
Enough is enough! We know it is your interest that the opposition wins elections in Hungary. They would let you drag Hungary into your war, they would let the money of the Hungarians be sent to you, and they would let Ukraine join the EU. But this will never happen! Stop telling… https://t.co/UmEAcayR8n— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 18, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.