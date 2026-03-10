Premiér Babiš: Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner

Mezi hlavními tématy jednání bylo posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, dokončení silničních a železničních spojení mezi našimi zeměmi, posílení energetických spojení či aktuální vývoj situace na Blízkém východě. Lídři se dohodli na vytvoření česko-německé pracovní skupiny k energetickým „dálnicím“. Premiér Babiš se v Berlíně rovněž setkal se zástupci Německého svazu průmyslu a asociace Ost-Ausschuss.
„Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner, proto jsem velmi rád za naše dlouhodobě skvělé vztahy. V České republice působí přes 5 000 německých firem, které zaměstnávají 350 000 lidí, proto byla důležitým tématem konkurenceschopnost evropského průmyslu a změna emisních povolenek ETS 1, kvůli kterým jsem už napsal evropským lídrům dva dopisy a mluvil jsem o tom na poslední Evropské radě,“ uvedl po setkání premiér Babiš.
Lídři jednali také o možnosti dalšího propojení našich dálničních sítí u Chebu a o modernizaci železničního spojení z Plzně do Mnichova. Diskutovali také o společných energetických projektech, které rozšíří přenosovou kapacitu mezi oběma zeměmi.
„Velkým tématem pro mě je vytvoření společné energetické dálnice mezi Německem a Českou republikou. Požádal jsem kancléře Merze o dobudování zhruba 30 kilometrů energetické sítě na jejich území a my za to vybudujeme nové silnější spojení s Bavorskem. Pomůže to oběma zemím, a u nás by to mohlo snížit ceny energií. Proto jsme se dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která na tomto projektu začne hned pracovat. Potvrdil jsem také, že dálnice D6 bude dokončena až na německou hranici v roce 2031, a požádal jsem o dokončení zhruba 20 km úseku na německé straně, který napojí naši dálnici na německou A93,“ dodal premiér.
Premiér Babiš hovořil s kancléřem Merzem také o aktuální mezinárodní situaci, válce na Ukrajině, konfliktu na Blízkém východě a jeho dopadech na naše země.
Ing. Andrej Babiš
