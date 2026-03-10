Premiér Babiš: Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner

11.03.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Předseda vlády ČR Andrej Babiš se v úterý 10. března 2026 setkal v Berlíně s kancléřem Spolkové republiky Německo Friedrichem Merzem.

Premiér Babiš: Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Mezi hlavními tématy jednání bylo posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, dokončení silničních a železničních spojení mezi našimi zeměmi, posílení energetických spojení či aktuální vývoj situace na Blízkém východě. Lídři se dohodli na vytvoření česko-německé pracovní skupiny k energetickým „dálnicím“. Premiér Babiš se v Berlíně rovněž setkal se zástupci Německého svazu průmyslu a asociace Ost-Ausschuss.

„Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner, proto jsem velmi rád za naše dlouhodobě skvělé vztahy. V České republice působí přes 5 000 německých firem, které zaměstnávají 350 000 lidí, proto byla důležitým tématem konkurenceschopnost evropského průmyslu a změna emisních povolenek ETS 1, kvůli kterým jsem už napsal evropským lídrům dva dopisy a mluvil jsem o tom na poslední Evropské radě,“ uvedl po setkání premiér Babiš.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

2%
90%
8%
hlasovalo: 6021 lidí

Lídři jednali také o možnosti dalšího propojení našich dálničních sítí u Chebu a o modernizaci železničního spojení z Plzně do Mnichova. Diskutovali také o společných energetických projektech, které rozšíří přenosovou kapacitu mezi oběma zeměmi.

„Velkým tématem pro mě je vytvoření společné energetické dálnice mezi Německem a Českou republikou. Požádal jsem kancléře Merze o dobudování zhruba 30 kilometrů energetické sítě na jejich území a my za to vybudujeme nové silnější spojení s Bavorskem. Pomůže to oběma zemím, a u nás by to mohlo snížit ceny energií. Proto jsme se dohodli na vytvoření pracovní skupiny, která na tomto projektu začne hned pracovat. Potvrdil jsem také, že dálnice D6 bude dokončena až na německou hranici v roce 2031, a požádal jsem o dokončení zhruba 20 km úseku na německé straně, který napojí naši dálnici na německou A93,“ dodal premiér.

Premiér Babiš hovořil s kancléřem Merzem také o aktuální mezinárodní situaci, válce na Ukrajině, konfliktu na Blízkém východě a jeho dopadech na naše země.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Babiš přivezl lidi z války domů, média plivou. Zjistili jsme, jak to je
Babiš i Okamura si mohou vydechnout. Za kulisami se však odehrává hra justice o „poslušné“ soudce
Babiš (ANO): Jde o to vládu ochočit, svázat, paralyzovat
Babiš projevem o Čapím hnízdě píchl do vosího hnízda. Efekt okamžitý

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , doprava , energetika , Německo , premiér , Merz

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je Německo pro Českou republiku nejdůležitější ekonomický partner?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Nadlidi

I já si myslím, že z vás imunita dělá nadlidi, a proto se ptám, proč jste ji nezrušili třeba když jste byli ve vládě? Navrhnete její zrušení aspoň nyní?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Rozpočet se úplně míjí dokonce s vlastními prioritami

12:12 Hřib (Piráti): Rozpočet se úplně míjí dokonce s vlastními prioritami

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny dne 11. března 2026 k návrhu státního rozpočtu