Laudát (KAN): USA pustí válečného zločince na své území

14.08.2025 11:17 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na jednání Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem

Laudát (KAN): USA pustí válečného zločince na své území
Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

USA pustí válečného zločince na své území - v pátek se má uskutečnit jednání amerického prezidenta s Putinem. Chtějí se radit o Ukrajině bez Ukrajiny. V době, kdy se ukazuje, že Rusko má stále větší ekonomické potíže, může dostat ve špinavé válce proti Ukrajině oddechový čas na svoji konsolidaci před další expanzí.

Ukrajině narůstají problémy se zadržováním ruské armády. Vnitřní zrada idejí západu, neschopnost Evropské unie navýšit pomoc Ukrajině, neschopnost rázně zarazit podomní kšeftování s Ruskem a bezpáteřní politika řady zemí třetího světa, nezavedení sekundárních sankcí, nese svoje, pro budoucnost demokracií děsivé ovoce. Svět kleptokracie jako ekonomická převodová páka autokracií stojí před svým velkým triumfem.

Naivní, bezhodnotová politika minulých dekád, "Wandel durch Handel" (sbližování skrz obchod), jejímiž známými protagonoisty byli nejen němečtí a američtí politici, nese svoje trpké ovoce. Obchod s násilnickými režimy nepřináší liberalizaci diktatur, ale jejich vykrmování pro jejich ekonomický i technologický rozvoj, domácí stabilizaci jejich režimů a následné šíření zla.

Tato realita dneška, kleptokracie jako ekonomický pilíř udržitelnosti autokracií. přináší děsivý fenomén, stále více lidí ve svých zemích nemůže rozhodovat o svých zemích. Čína, Severní Korea, Írán a Indie drží nad vodou Rusko v jeho špinavé válce, Rusko drží proti vůli Bělorusů nad vodou Lukašenkův režim, Čína s Ruskem a Kubou drží Madurovu diktaturu ve Venezuele.

Do náruče tohoto systému padá každou chvíli další a další, nejen africké země. To i díky tomu, že demokratický svět nepovažuje svoje hodnoty a ideje za klíčové, ale okamžitý konzum je prioritou dneška, ber kde ber. Pro všechny by mělo být varováním, že všechny tyto kleptokracie nakonec uvrhnou vlastní občany do bídy, Venezuela, Rusko, Bělorusko... jsou toho jasným dokladem.

Domnívám se, že takto je třeba číst současný svět, o němž se u nás nemluví.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

