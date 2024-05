Laudát (KAN): Žádný z členů jeho ochranky nebyl ochotný pro něho riskovat zdraví

reklama

Ozeáš - sedmá část osmé kapitoly: "Zaseli vítr, sklidí bouři. Nevyroste jim ani stéblo, co vzklíčí, nevydá žádnou mouku, kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci". Z této části starozákonní knihy pochází slogan "kdo seje vítr, sklidí bouři". Nejsem asi jediný, kdo už dlouhou dobu s obavami sleduje proměnu Slovenska na území mafiánů a nenávisti. I včerejší šílený útok na premiéra Fica ukázal, kam až situace na Slovensku zašla. Ani mě ale nepřekvapilo, že to byli Ficovi političtí souputníci Blaha a Danko, kteří ani minutu neváhali přilévat olej do ohně a třískat z tragédie, s nejistým vyústěním pro Fica, politický kapitál. Velké pochyby jsem měl i při emotivním pozdně večerním vystoupení Kalinčáka a ministra vnitra. Podle nich Fico bojoval v té době o život, podle následného vyjádření ministra životního prostředí Taraby už byl premiér mimo ohrožení života. Proč doposud nenechali promluvit po skončení operace lékaře, aby Slováci věděli, na čem jsou, se nabízí.

Občas se po osobní tragédii její leckterá oběť změní. Možná by se měl i Fico po uzdravení zamyslet nad svým chováním před atentátem, nad tím, že jeho motorem v politice byla ukřivděnost a touha oponentům dát to tvrdě pocítit, nad tím, že jeho nejbližší političtí souputníci z jeho tragédie vytloukají politický kapitál pár minut po atentátu, i to, že žádný z členů jeho ochranky nebyl ochotný pro něho riskovat zdraví, natož život, a chránit ho vlastním tělem. Tedy skočit do dráhy střel.

Nikdo neskočil..

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

