Levice: Nesmyslné škrty pravice nikam nevedou

Vláda profesora Fialy měla mnoho slibů. Jedním z nich bylo, že místo montovny z České republiky udělá mozkovnu. Ale stejně jako tomu bylo u jiných slibů pravice i toto byla pouze a jen reklamní fráze. Dnešní situace je přesně opačná.

Ministr financí Zbyněk Stanjura ve slavném konsolidačním balíčku navrhuje snížit rozpočet pro výzkum, vývoj a inovace o 10 procent. Pokud by se tak stalo, tak by se rozpočet Akademie věd snížil o 600 milionů korun – podle předsedy spolku Věda žije! Michaela Kromma by hrozil de facto její zánik.

Jedním z dalších sloganů, kterým se vy volbách oháněly nynější vládní strany bylo, že vrátí zemi budoucnost. Budoucnost ale bez investic do výzkumu vypadá dost černě. Jak upozorňuje Akademie věd, škrty by znamenaly odliv nadaných vědců do zahraničí a další propad české ekonomiky. To vše kvůli úspoře 1 miliardy ročně.

Nesmyslné škrty pravice nikam nevedou. Pro skutečnou konsolidaci veřejných financí je třeba šáhnout na ty nejbohatší, kteří doposud z hospodářské krize profitovali – na banky a nadnárodní korporace. Máte taky dost vládní pravice? Přidejte se k nám a pomozte nám budovat levicovou alternativu!

