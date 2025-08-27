Lochman (STAN): Podpis je blokován přes sto dní

Vážené kolegyně, vážení kolegové, za mě pouze krátce.
Já jsem se díval na tu zprávu. Formálně se dá říci, že všechno splňuje. Na straně 42, kde je uváděno, že ta délka toho rozhodnutí trvá 39 dní... Proti třeba zprávě z roku 2022 je to o 6 dní rychleji. Já bych jenom chtěl říct, že to je v tom dvoustupňovém pěkné, nicméně to celé rozhodování, do vydání pravomocného, přesahuje vlastně 100 dní, kdy je ten podpis blokován.
Já jen chci říct, že to číslo vypadá hezky, ale reálně se vlastně pohybujeme nad 100 dní veřejných zakázek, tak jsem na to chtěl upozornit, že v reálu to, že tam toto číslo je, a vy ho tam často uvádíte, je to i v těch minulých zprávách, je dobře, že se snižuje. To chválím. Nicméně když se podíváme na praxe na samosprávách, třeba, které my známe, opravdu v tom reálu, když se podíváme do pravomocného rozhodnutí, tak jsme přes 100 dní, kdy ten podpis je blokován. To chci říct jako jednu důležitou věc.
Ta souvisí s tou reformou, o které tady mluví kolegyně a kolegové. Za mě, jak jsem se díval na tu reformu, která zde byla i navrhovaná a diskutovaná, bohužel nebyla předložena vládou nakonec do legislativního procesu, tak bychom rozhodně si zde ušetřili diskuzi o té koncentraci moci, a teď to nemyslím, a personálně, a funkce předsedy té instituce, protože, jak zde bylo řečeno, ten vliv je koncentrován v jednom bodu.
Kdybychom zde měli buď rozdělení do dvou kompetencí, zakázek a hospodářské soutěže, třeba mezi dvě osoby, tedy dvě funkce, nebo také zde byla jednoinstančnost, a potom nahrazeno například kolektivní rozhodování senáty, tak se vyhneme této diskuzi, jestli zde někdo někoho obchází, jestli blokuje nějaký legislativní proces. Je to opravdu o té jednoinstančnosti, která je ověřená třeba v Německu, která přináší zrychlené nebo rychlejší rozhodování o těch zakázkách, kde, kdybychom se dívali na ten celý proces, tak v tom Německu z těch dat, která mám, tam už ten proces opravdu je mezi 30 až 50 dny, tedy jsme až třikrát níže na tom blokování podpisu.
Druhá věc je právě ta transparentnost, kdy, kdybychom měli zde kolektivní rozhodování, tak tu nebude osočována jedna osoba nebo celá ta struktura toho úřadu, že je to koncentrované na jednom člověku. Je nám asi jasné, že toto bychom si odpustili.
A poslední věc je, to je ta hospodářská soutěž, kterou zde komentoval ctěný senátor, kolega Bazala. Když se bavíme s výrobci, vždycky dojdeme nakonec o tom, kdo za ty ceny na tom trhu může. Výrobci říkají, že to jsou ty firmy, které nám nakonec prodávají v těch obchodech. My víme, že se to pohybuje mezi 4 až 6 subjekty. Zde si myslím, že kdybychom udělali tu reformu ÚOHS, tak bychom možná vám dali i více prostoru k tomu, aby konečně se do toho trhu rázněji zasáhlo.
A příklad ode mě z regionu, z Mladoboleslavska. Když se díváme na cenu cukru, já tam mám cukrovar, ona ta cena cukru je někde zpátky několik let. Když se potom ptáte, jakým způsobem je to děláno, jsou to ty řetězce, které tu cenu určují. Je jim jedno, na co nalákají, protože mohou srazit toho výrobce.
Teď jsem zmínil cukr, ale může to být cokoliv jiného, v jedné věci, protože lidi tam nalákají a vědí, že v tom spotřebním koši ten dotyčný zaplatí 600 až 800 Kč a vlastně se jim to vrátí někde jinde. A potom jsou to ty řetězce, které určují ty ceny, ať už nahoru nebo dolů. My tady máme právě státem řízený úřad, který by mohl více pronikat do této sféry, a to prostě z mého pohledu se tak neděje.
Tudíž já podporuji všechny kolegy a kolegyně, kteří zde vystoupili, s tím, že reforma této instituce je důležitá. Ta zmíněná jednoinstančnost nebo kolektivní rozhodování v senátech bych považoval za velmi vhodnou. Upozorňuji tedy na to, že na té straně 42, kde je uváděno, že to rozhodnutí trvá 39 dní, v reálu to blokování smlouvy se bude pohybovat kolem 100 dní a více.
Děkuji.
