Zwyrtek Hamplová: Umanuté děti…. a stínové zahraniční cesty?

Když opominu, že je to hlavně dětinské, úsměvné a politicky hloupé, a pověsti opozice v České republice “prospívající”, nemohu nepřipomenout, že bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová jela na Slovensko jen s manželem a asistenty, a ministr (!) Rakušan, nikým nepověřen, dokonce demonstrovat proti vládě, což je v mezinárodních vztazích věc nevídaná a velké faux pas. A nepamatuji se přesto, že by se tehdejší opozice chovala na protest podobně politicky nevyzrále…
Zkrátka současná opozice jsou čím dál více typově umanuté rozmazlené děti, kterým voliči sebrali kyblíček, lopatičku a píseček (vládu), a protože s tím nemá věk evidentně co dělat, nemohou si na to stále zvyknout, a jak není po jejich, vzteky zadupou a hodlají si to vše vyvztekat a vyvzdorovat natruc, i kdyby “vlakem”. Svatá prostoto… To u nás budou nakonec stínové zahraniční cesty? Patrně budeme světová novinka…
To jim opravdu nedochází, jak jejich chování působí?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV