Zwyrtek Hamplová: Umanuté děti…. a stínové zahraniční cesty?

04.12.2025 9:15 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vzdorocestě nové opozice na Slovensko

Zwyrtek Hamplová: Umanuté děti…. a stínové zahraniční cesty?
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Když opominu, že je to hlavně dětinské, úsměvné a politicky hloupé, a pověsti opozice v České republice “prospívající”, nemohu nepřipomenout, že bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová jela na Slovensko jen s manželem a asistenty, a ministr (!) Rakušan, nikým nepověřen, dokonce demonstrovat proti vládě, což je v mezinárodních vztazích věc nevídaná a velké faux pas. A nepamatuji se přesto, že by se tehdejší opozice chovala na protest podobně politicky nevyzrále…

Zkrátka současná opozice jsou čím dál více typově umanuté rozmazlené děti, kterým voliči sebrali kyblíček, lopatičku a píseček (vládu), a protože s tím nemá věk evidentně co dělat, nemohou si na to stále zvyknout, a jak není po jejich, vzteky zadupou a hodlají si to vše vyvztekat a vyvzdorovat natruc, i kdyby “vlakem”. Svatá prostoto… To u nás budou nakonec stínové zahraniční cesty? Patrně budeme světová novinka…

To jim opravdu nedochází, jak jejich chování působí?

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Je to o práci, ne o politice
Zwyrtek Hamplová: Prostě si rozdělili role a jedou
Zwyrtek Hamplová: To v pátek před domem Rajchlových nebyli lidi
Zwyrtek Hamplová: Hayato Okamura by měl položit mandát

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

opozice , Slovensko , Zwyrtek Hamplová

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Chová se nová opozice jako rozmazlené děti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Robert Králíček byl položen dotaz

Chat Control

Když ho EU prosadí, což myslím, že bohužel prosadí, co uděláte jako vláda? A můžete něco udělat aby se na nás nevztahoval?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prezident Pavel: Myslím, že oba tyto extrémy jsou škodlivé

10:21 Prezident Pavel: Myslím, že oba tyto extrémy jsou škodlivé

Vyjádření prezidenta republiky po jednání na summitu hlav států Visegrádské skupiny