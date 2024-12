Ludková (ODS): Debata o tom, že by děti neměly popíjet energetické nápoje je zbytečná

Debata o tom, že by děti, a nejenom děti, neměly popíjet energetické nápoje je zbytečná. Je mnoho důkazů, že jejich složení není zdraví prospěšné a ve velké většině nemá ani deklarované povzbuzující nebo hydratační účinky. Jinými slovy je to předražená a přeslazená potravina.

Podle statistik popíjí každý den nějaký energetický nápoj 3% školáků. Častěji chlapci než dívky, naopak 60% dětí je nepije vůbec.

Státní zdravotní ústav upozorňuje, že při častém užívání škodí organismu. Nadměrné množství energie přijaté z cukru, kofein a další stimulanty zase mohou narušit spánek, dokonce způsobovat úzkost, podrážděnost, v krajním případě a dlouhodobém nadměrném užívání i srdeční problémy.

Pomyslnou hranicí mezi bezpečnou a rizikovou konzumací by podle SZÚ mělo být pití dvou takových nápojů týdně.

Před měsícem podpořila vláda zákaz prodeje energetických nápojů do 15 let věku. Přitom jedna z navrhovatelek uzákonění tohoto zákazu v diskusi v pořadu Pro a proti na rozhlasové stanici ČRo+, poslankyně Martina Ochodnická (TOP09) řekla, cituji: „úplně bych netvrdila že regulace je potřebná“, „regulace samotná nic nezmění“, „regulace sama o sobě nedokáže úplně ovlivnit to, zda naše děti vědí proč jim něco zakazovat“.

Znovu zopakuji, že určitě nechci aby děti popíjely energetické nápoje. Je nutné ale přiznat, že asi víc než energetické nápoje může mít na jejich fyzické i psychické zdraví vliv třeba konzumace ultrazpracovaných potravin, nedostatek pohybu, absence sportu, špatný rodinný vzor, rozvolňování bariér, zpochybňování přirozených hodnot, apod.

Sama za sebe pak musím k zákazu říct, že nejsem příznivcem zákazů jako je tento. Podle mého názoru je to věcí rodinné výchovy a zákony by měly rámcově upravovat ta nejzákladnější pravidla. Věci jako je pití energy drinků, kdy se v podstatě jedná spíše jen o jakýsi „morální apel“, není nutné vtělovat do podoby zákonných norem.

A co si myslíte vy?

A na okraj doplním, že pokud si chcete poslechnout opravdu dobrý rozbor jednoho z posledních hitů mezi energeťáky, tak vám doporučuji video Institutu Moderní Výživy s názvem PRIME a energetické nápoje: Rizika u dětí i dospělých. Hodina velmi zajímavého povídání, po kterém se nedotknete energetického nápoje ani vy.

Mgr. Vladimíra Ludková ODS



