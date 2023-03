Máca (Soukromníci): Diktovaná elektromobilita ohrožuje volný pohyb pracovních sil

reklama

Když císař Josef II. v roce 1781 zrušil nevolnictví v českých zemích, nečinil tak myslím z lásky ke svým poddaným, ale z ekonomického pragmatismu. Strávil hodně času touláním po venkově své říše a poznal, jak zbídačená je. Byl na tehdejší dobu moderní. Pochopil, že volný pohyb pracovních sil je základem ekonomické prosperity. Rakousko-Uhersko bylo třetí nejlidnatější zemí tehdejší Evropy.

Stejně tak o necelých 200 let později zakládající členové EHS v roce 1968 definovali jako základ prosperity svých členů volný pohyb zboží, služeb a osob. Ano, to byly doby, kdy se na celoevropské úrovni řešily věci pro ekonomiku důležité, nikoliv počty pohlaví a kvóty.

Jistěže Josef II. ani první předseda EHS W. Hallstein neměli sílu ani vůli řešit skutečnou mobilitu lidí, ale na tehdejší doby to bylo hodně vizionářské. A ukázalo se, že správné. Tenkrát hlavně řešili zrušení bariér při přesídlení, ale efekt mobility lidí byl už tehdy znát.

Sám nerozumím spoustě věcem. Tedy upřímně, je toho mnohem víc, čemu nerozumím, než v čem se dokážu zorientovat. Snad jen při svém věku pamatuju víc, než poslední dekádu a dokážu srovnávat. Přitom se nebráním ani hledět do příštích let, ještě nejsem ve věku, abych žil jen ze vzpomínek. Relativně nedávno měl u nás automobil doma jen tu a tam někdo. Pokud v roce 1989 bylo průměrně 4,3 obyvatel na auto (započtena i nesoukromá vozidla), vloni už jenom něco přes 1,5 člověka.

Pokud za časů mého mládí byl i výlet z vesnice do města okresního věcí plánování, dnes je běžnému motoristovi už malá republika. Auto, tedy prostředek individuální mobility, je dnes naprosto běžnou součástí většiny domácností, je docela dobře dostupné. Já si myslím, že je to fajn. Celé dětství i posledních 30 let žiju na venkově, jsem hrdý venkovan a fakt to tady mám rád. A tak vidím, že dnes není většina lidí na vsi odkázaná jen na místní koloniál, většina si nakoupí kde chce a kdy chce. Ale i do toho místního obchodu své zboží dopraví i malý místní i přespolní producent.

Když jsem se do dnešního bydliště před lety nastěhoval, bez objednání jsem v pátek chleba nedostal. A auto jsem neměl. Nejsme dnes tady na vsi odkázáni ani na jediného místního řemeslníka, dnes není problém, aby mi přijel vodovod opravit i z desítky kilometrů vzdáleného městečka. Teda, pokud ho seženu. Pokud tady na vsi soused není spokojený se svou prací, není velký problém za ní dojíždět. Stejně tak do místní firmy může přijet schopný zaměstnanec i zdaleka. Pokud nejste spokojení se svým lékařem, není složité za ním někam dojet. A naopak, i do malých městeček přijíždí lékař. Individuální mobilita umožnila větší specializaci ve všech lékařských oborech. Prostě za specialistou najednou můžeme přijet, nebo on za námi.

Ne, prosím neříkejte nám venkovanům, že individuální mobilitu nahradí doprava hromadná a komunikační technologie. Prostě nenahradí. A tak se nám Evropský parlament usnesl, že po roce 2035 již nekoupíme auto se spalovacím motorem. Prý kvůli ekologii. Nevím, nejsem expert ani přes automotiv, ani přes ekologii, ale nějak mi to nevychází. Snad ale rozhodují moudřejší, nebo ti skutečně moudří jim radí. Mám ale trošku strach, že se na něco zapomíná.

Dnes asi už nikdo nepochybuje, že elektromobily (dnes jediná alternativa k hnusným benzínovým a naftovým motorům) nebudou levné. Na rozdíl od málem nesmrtelných nafťáků se zdá být omezená i jejich životnost. Optikou událostí posledního roku ani nevypadá, že by snad náklady na používání elektromobilu byly až tak výhodné. Na omezené zdroje energetické ani nehledě.

Já jsem velký fanda rozvoje lidského poznání. Sám občas s pobavení vzpomenu, co je dnes běžné a před 15 lety takřka nepředstavitelné. Ale komerčně se elektromobily začaly prosazovat už na sklonku minulého milénia a popravdě, převratné změny jsem nezachytil. Opravdu můžeme něco takového čekat pod taktovkou direktiv za 12 let? Taky by mi to možná mohlo být jedno, zákaz bude od roku 2035, nějakých 10 let se snad i při vhodné „kubanizaci“ automobilismu budeme moct spolehnout na stará a škaredá auta se spalovacím motorem. I když určitě bude snaha (nejlíp přes daně, to funguje) zbavit nás tíhy jejich používání. Jen mi prostě stále nějak nesedí, proč tak máme činit?

Z čeho mám strach? Potlačením individuální mobility (bude to prostě asi příliš drahé) se dočkám, že:

si nezajedu nakoupit do sousedního města

řemeslník bude mít víc komplikací za mnou přijet

zaměstnanec bude mít omezenou volbu zaměstnavatelů, a naopak

A celkově prostě omezená individuální mobilita zpomalí přirozený rozvoj společnosti, její ekonomiky a kvality života. Anebo povede k dalšímu vylidnění venkova. A já stále nevím proč. Popravdě, prostou trojčlenkou mi ta eko výhodnost elektromobility nějak nevychází. Třeba mě někdo poučí.

Ing. Mgr. Petr Máca, MBA, podnikatel

člen vedení Strany soukromníků České republiky, předseda její Zdravotnické sekce

