Malá (ANO): Chcete prolomit princip retroaktivity a předvídatelnosti práva

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Chtěla bych reagovat na slova kolegy Marka Výborného. Já myslím, že to není marné. Není marné vám to tady neustále připomínat, a budeme to dělat donekonečna, a pokud to nepochopíte, tak podáme skutečně ústavní stížnost, že se chystáte zneužít stavu legislativní nouze, chcete prolomit princip retroaktivity, princip legitimního očekávání a princip předvídatelnosti práva. To jsou základní ústavní principy, na kterých stojí demokracie a Ústava České republiky.

A opravdu my na tohle nerezignujeme! Já bych hrozně moc chtěla slyšet názory všech členů ústavně-právního výboru, jaký na to mají názor, jenže bohužel pokud budeme projednávat tento bod ve stavu legislativní nouze, tak my tu možnost mít nebudeme. A já se ani nedivím, protože ti, co by pro to hlasovali, by se museli stydět!

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Malá (ANO): Tomu se říká pokrytectví v praxi. Nerudová v tom byla roky Malá (ANO): Tady už na sebe lidi kdysi práskali Malá (ANO): Lidé řeší především drahé energie a strach z budoucnosti, pane premiére Malá (ANO): Nic neříkající fráze, za které lze schovat různé úmysly

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama