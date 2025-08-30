Maláčová (SOCDEM): Vláda nemá čas řešit drahotu a nízké mzdy

Přátelé, tento týden byl opravdu výživný. Dočetla jsem se, že pětina českých domácností je chudých. Nejvíce osamělí senioři, matky samoživitelky nebo lidé v nájmu. Pětina občanů má méně než dvacet tisíc čistého měsíčně! Tak schválně, kolik vládních politiků by s touhle částkou zvládlo vyžít?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Pak jsem zjistila, že Praha je třetím nejméně dostupným velkým městem v Evropě pro koupi bytu. Na vlastní bydlení lidé průměrně potřebují 15 hrubých ročních platů, což je o dva víc než loni. A připomeňme si, že když byl pan Hřib od Pirátů primátorem, ceny bydlení v Praze za čtyři roky vzrostly o 51 procent!?
A protože miluju kávu, vyrazila mi dech zpráva, že hypermarket Globus prodával kilo kávy za více než tisíc korun. V Německu stojí to samé balení zhruba čtyři stovky. A poradce premiéra Křeček nám hned vysvětlil, že si za to můžeme sami. Prostě nás ždímají jako mokrý hadr.
A proč to všechno píšu? Normální vláda by na to reagovala. Ta naše ale nemá čas řešit drahotu a nízké mzdy. Čtyři roky jim to bylo fuk! A teď, těsně před volbami, také. Prostě dělají, že to nevidí, a místo toho útočí a hážou špínu na všechny, kteří si proti nim dovolili kandidovat.
