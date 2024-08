Malý (Trikolora): Na sítích se objevují výzvy „Ukrajinci táhněte“. Nesouhlasím...

Rusy opravdu nemusím, ale nemohu být na straně Ukrajiny, prolezlé fašismem, korupcí, černým obchodem se zbraněmi a s lidskými orgány, včetně dětských. Fašismus je neskonalé svinstvo, které se nesmí tolerovat.

Zahraniční media sdělují, že zbraně a munice dodávané Ukrajině jako pomoc proti Rusku jsou z části na černém trhu prodávány teroristům. Humanitární pomoc, potraviny a oblečení je prodávána v supermarketech, nebo vyhazována. Ukrajina je prolezlá fašismem, hlavní třída v Kyjevě je pojmenována jako Banderův prospekt, všude po Ukrajině jsou pozlacené sochy Bandery, ke kterým Ukrajinci kladou květiny. Jak jí mám držet palce?

Znám spoustu slušných Ukrajinců, kteří u nás pracují poctivě, těch si vážím. Pak jsou tu ti, co se schovávají před válkou a dělají rozbroje. Jsou tu i ti, co bydlí v hotelích, mají auta za víc jak 3 mil. a berou podporu. Navíc, většina z nich odešla z oblastí nedotčených válkou a někteří z nich dokonce jezdí domů na „dovolenou“. Ti by se měli vrátit domů. Pomoc potřebují ti, co skutečně uprchli před válkou z oblastí, kde se bojuje.

Není možné, aby všichni žili na úkor naší ekonomiky, našich seniorů. S ohledem na to, že vím, co se na Ukrajině dělo a děje, nemohu být s čistým svědomím proukrajinský. Ač z mnoha důvodů chápu konání Rusů, nemohu být ani na jejich straně. Ta válka je od prvního dne neskonalé svinstvo, ale nezačala v únoru 2022. Začala Majdanem.

Jsem celý život „pacifista“ a tak jsem od prvního dne protestoval proti té válce na Ukrajině, ale protestoval jsem již od roku 2014, kdy Ukrajina na Donbase vraždila civilní obyvatelstvo. Do února 2022 o tom psala i naše media. O fašismu, korupci, obchodu se zbraněmi a lidskými orgány. Politika naší vlády, podporující Ukrajinu za každou cenu dary zbraní a peněz je zcestná, vláda má krev na rukou.

Obrat veřejného mínění má na svědomí vládní propaganda a media díky zaslepené a nesoudné podpoře Ukrajiny. Díky tomu, že jsme jako snad jediná země oblepili naši republiku vlajkami Ukrajiny. Díky tomu, že vláda a media od února 2022 zamlčují, co se ve skutečnéosti na Ukrajině dělo a děje. To šílené zabíjení je nezbytné co nejdříve ukončit.

Rusko nikdy neprohrálo válku a neprohraje ani tuto. Bojuje proti němu celý Západ a prohrává. Je třeba dotlačit politiky, bankéře a zbrojaře, aby bylo toto vraždící zvěrstvo zastaveno. Může pomoci každý z nás, pokud nebude volit válečné štváče pětikoalice. To šílené zabíjení musí skončit.

I když se může zdát, že s tím krajské volby nesouvisí, není to tak docela pravda. Je nezbytné tyto válečné štváče, kteří zaprodávají a likvidují naši zemi, obětují její obyvatele a seniory na prvním místě oslabit na všech frontách a odstavit je od penězovodů a rozhodování v krajích, městských částech, ale zejména v Senátu a ve Sněmovně.

Naposledy na nás „upekli“ korespondenční volbu, kdy důvodem možná nejsou krajánci v zahraničí, ale Sudety a prolomení Benešových dekretů. Prosím, pojďme k volbám a volme rozumem, a ne dle novinových titulků. Lidi, prosím nepodceňte ani krajské volby, i když možná máte pocit, že nejsou podstatné. Podstatné totiž jsou každé volby.

Michal Malý, místopředseda MO Trikolora Praha 8.

