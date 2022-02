Maříková (SPD): Každá totalita byla zavedena vždy k blahu občanů

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme sem dnes byli pozváni na tuto mimořádnou schůzi, abychom schválili, nikoliv řádně projednali nástroj, který prý vláda bude potřebovat k podzimní covidové vlně.

Jsme svědky mohutných protestů po celé Evropě, v Kanadě, v Austrálii, USA a stejně tak i u nás v České republice proti covidovým nelogickým opatřením, která zavádějí vlády jako přes kopírák a která nejsou v mnoha ohledech účinná v boji proti koronaviru, ale více jsou účinné v boji proti lidem. Jde o donucovací prostředky k poslušnosti, pokoře, kde jsou lidem odebírána postupně jejich práva a osobní svoboda pod zástěrkou ochrany zdraví. Že nejde o ochranu zdraví, ale poslušnost, je evidentní, protože očkovaný člověk, co může šířit nákazu, je všude vpouštěn bez testování, i když u něj může probíhat infekce, ale zdraví neočkovaný, který neposlechl a nenechal se očkovat v zájmu ochrany svého zdraví nebo ze strachu, z obav před experimentální vakcínou, je šikanován, omezován na svých právech a svobodě.

Nebo vám přijde zcela normální, že zdravý - například - dělník, který venku v zimě mrzne, staví nám či opravuje silnice nebo stojí někde na lešení a opravuje domy, nemůže o polední pauze do restaurace na teplou polévku, aby se trochu prohřál jen proto, že si nechce nechat aplikovat něco, co je dobrovolné a co nebrání vzniku nemoci a šíření infekce jen proto, že ministr zdravotnictví zřejmě potřebuje udat co nejvíce vakcín, jelikož jeho předchůdci jich nakoupili zřejmě tolik, že neví nyní co s nimi? Mně tohle ve svobodné demokratické zemi úplně normální nepřijde.

Nejvyšší správní soud sice dnes toto opatření zrušil, jelikož očkování dobrovolné, a to, co je dobrovolné, nelze vynucovat a nelze kvůli tomu lidi určitě segregovat. Lidé, kteří se nechtějí očkovat, jsou dehonestováni a uráženi. Vlády a média tyto lidi záměrně hanlivě nazývají antivaxery i přesto, že tito lidé mají všechna řádná očkování, ale mají jiný názor a jiný pohled na tyto nevyzkoušené vakcíny, které máme podmínečně schválené. Nikdy se v minulosti nestalo, aby byla na trh vpuštěna vakcína, která by neprošla řádnou studií, aby se vědělo o jejích dlouhodobých dopadech a řádně se zhodnotily jak benefity, ale tak také ta rizika. Nikdy by si to v minulosti nikdo nedovolil.

Nikdo určitě nepopírá existenci viru. Nelze také popřít, že existuje účinná léčba, pokud je včasná, ale také nikomu nelze odebrat právo rozhodovat se o svém zdraví a léčbě, obzvláště pokud neexistuje žádná vakcína bránící jak vzniku, tak šíření onemocnění. Pokud bychom žili v demokratické společnosti, vedla by se o různých názorech diskuse, respektoval by se i jiný pohled a názor druhé strany, ale to se tak neděje.

Ty strany naší vládnoucí pětikoalice, (které?) se nejvíce (zaštiťují?) demokracií, (nemají?) s demokracií zřejmě asi nic společného. Pro ně je totiž jen ten jeden názor, a to ten jejich správný. A je to vidět právě i při projednávání tohoto pandemického zákona, který je protlačování silou a nevede se k němu řádná diskuze a nebude schválen v řádném legislativním procesu.

Vakcinace se stala modlou vlád, které se zavázaly farmaceutickým firmám, které bohatnou stejně jako výrobci a distributoři testů. Na své si přišly také nemocnice, kterým si ještě před covidovou vlnou schválily nadstandardní úřady za covidová lůžka. Do celého molochu bylo zainteresováno co nejvíce skupin, aby pro peníze byly ochotny papouškovat jeden názor a zastrašovat národ koronahysterií, která tady už trvá 2 roky. Zájmové skupiny bohatnou, stát a národ chudne.

Novelou pandemického zákona, kterou dnes vláda předkládá, potvrzuje, že s touto hysterií asi nechce skončit a chce i nadále ničit život všech vrstev obyvatelstva a nehodlá jen tak přestat. Když si přečtete pandemický zákon a představíte si jeho možnosti v praxi, tak vám opravdu zatrne. Naše země se po 33 letech opět ocitá v ohrožení svobody. Tímto ohrožením je nový pandemický zákon z pera koaliční vlády, proti kterému se bouří nejen občané v České republice, ale i právníci napříč zemí bubnují na poplach a není divu. Tento zákon je útokem na svobodu občanů, na jejich ústavní práva pod hrozbou drakonických sankcí. Tato novela pandemického zákona pod záminkou ochrany zdraví občanů dává do rukou třem ministrům takřka neomezenou moc, kterou mohou zasahovat do života občanů, do chodu státu bez kontroly a Parlamentu.

Co je nejvíce znepokojivé, je schválení této novely v legislativní nouzi bez možnosti řádného projednání, před kterým by došlo k demokratické diskusi. Tato vláda již bez skrupulí sundala svou masku, zřejmě lačností po moci se nezastaví ani před porušováním ústavních práv. Já jsem v šoku z toho, kam se posunula ODS od původního ochránce svobody až k pandemickému zákonu v té podobě, v jaké je předkládán. Nyní voliči, kteří doufali v pravicovou vládu ODS, vidí, že pravicová vláda ODS neexistuje. Je stejná jako její koaliční partneři, pokud jde o demokracii, dodržování základních práv a svobod, je zajímá jen za hranice jiného státu, jiných vlád. V tom jim jde kritika dobře. Ale zapomínají tato pravidla aplikovat také na sobě a našich občanech.

Ale podívejme se na jednotlivé strany, co mají ve svém programu a jak velkými demokraty jsou na papíře a jak je tomu ve skutečnosti. ODS ve svém programu prosazuje svobodu jednotlivce. Tak vám poslanci za ODS přijde obsah novely pandemického zákona, že koresponduje s tím, co hlásáte? STAN má zase ve svém programu základní hodnotu pro nás představuje svobodný člověk a občanská společnost. Poslanci hnutí STAN, vy asi máte pocit, že svobodný člověk má být omezován na základních právech, jak vyplývá z novely pandemického zákona. TOP 09 tam má zase, že je stranou respektující a prosazující vlastenecké ideály, svobod, humanismus a tak dále. Tak nevím tedy, jestli novela pandemického zákona má co dělat se svobodami a právním státem, to snad asi nemůže být myšleno ani vážně. A Piráti, ti tam mají zase, že diskriminace staví mezi lidi umělé hranice, a proto ji odmítáte. Tak to tedy nevím, Piráti, proč už jste se nebouřili a neodmítali diskriminaci neočkovaných. A KDU-ČSL tam má, že v politických řešeních dbá na lidskou důstojnost, osobní zodpovědnost, šetrnost atd. Tak o osobní zodpovědnosti jsem zatím jenom četla v programovém prohlášení, v praxi to tak nevypadá.

A tato vládnoucí pětikoalice má dokonce i ve svém programovém prohlášení, že chce stát, který patří do demokratické Evropy a který vík, že hodnoty svobody a demokracie je třeba efektivně prosazovat a bránit. Tak, když si přečtete pandemický zákon, tak to tak moc nevypadá.

Nyní si mohou vaši voliči tedy porovnat, co máte v programovém prohlášení, ve svých programech a co skutečně prosazujete. Nutno si připomínat, že každá segregace určitých skupin je nepromlčitelný trestný čin, za který dříve nebo později si každý, kdo tohle aplikoval, nebo aplikuje, ponese zodpovědnost. Upozorňuje na to celá řada právníků. Dnes a denně mi píší a volají lidé, jak zaměstnanci, tak živnostníci. Jedni zoufalí ze šikany zaměstnavatelů, druzí zase ze strany státu, co je nutí šikanovat zaměstnance a hosty ve stravovacích a ubytovacích službách. Tato šikana musí přestat, a to bez podmínek. Česká republika je právní stát a není možné, aby veřejný zájem byl postaven na omezení práva jednotlivce. Fikcí, co vláda vytváří, že každý občan je ohrožením veřejného zdraví, nás nutí ustupovat od svých práv na základě domněnek, že někoho můžeme chránit. Je nutno si připomínat, že každá totalita byla zavedena vždy k blahu občanů. Schválením této narychlo vytvořené novely by mohla být velmi zásadně omezena lidská práva a svobody a ústavní právo občanů České republiky, proto si pojďme připomenout, než tuto novelu schválíme, co jsme všichni poslanci na začátku svého mandátu slibovali, jelikož vládní koalice na to zřejmě zapomněla. Pojďme si připomenout slib poslance, který každý z nás složil.

Zní: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Novela pandemického zákona není v souladu se zákony ani Ústavou, říká to řada právníků a odborníků a každý z nás, který pro tento zákon zvedne ruku, si protiřečí s tímto slibem, který dal občanům této republiky, protože kdo jiný by měl dodržovat zákony, Ústavu a dbát na to, aby zákony a Ústava byly dodržovány vůči občanům, než právě my zákonodárci. Děkuji.

