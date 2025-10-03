Maříková (SPD): Mnohem vyšší suma pro Ukrajinu, než vláda oficiálně uváděla

Ukázalo se, že částka, kterou Fialova vláda poskytla Ukrajině, je mnohem vyšší, než vláda oficiálně uváděla. Fiala uvedl, že česká vláda dala na pomoc Ukrajině celkově 25 miliard.
„Velkou část naší pomoci jsme nezveřejňovali, proto se také neobjevovala ve veřejných zdrojích. Mohu nicméně uveřejnit, že za celou dobu války jsme jako Česká republika dali na pomoc Ukrajině přibližně 25 miliard korun, spadá sem materiál ze skladů, nákup techniky, ale třeba i výcvik vojáků,“ říká premiér Fiala.
Ještě donedávna se uvádělo, že Ukrajina z Česka dostala pomoc za více než sedm miliard. Důvody utajování skutečné výše vojenské podpory byly údajně bezpečnostní.
