Maříková (SPD): Mnohem vyšší suma pro Ukrajinu, než vláda oficiálně uváděla

03.10.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře Ukrajině.

Maříková (SPD): Mnohem vyšší suma pro Ukrajinu, než vláda oficiálně uváděla
Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková, poslankyně SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje

Ukázalo se, že částka, kterou Fialova vláda poskytla Ukrajině, je mnohem vyšší, než vláda oficiálně uváděla. Fiala uvedl, že česká vláda dala na pomoc Ukrajině celkově 25 miliard.
„Velkou část naší pomoci jsme nezveřejňovali, proto se také neobjevovala ve veřejných zdrojích. Mohu nicméně uveřejnit, že za celou dobu války jsme jako Česká republika dali na pomoc Ukrajině přibližně 25 miliard korun, spadá sem materiál ze skladů, nákup techniky, ale třeba i výcvik vojáků,“ říká premiér Fiala.

Ještě donedávna se uvádělo, že Ukrajina z Česka dostala pomoc za více než sedm miliard. Důvody utajování skutečné výše vojenské podpory byly údajně bezpečnostní.

Karla Maříková

  • SPD
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Do Partie poslali Lipavského. Málem z toho byla třetí světová
Maříková (SPD): Lidé se aktivně zapojují do petice za svobodu slova
Maříková (SPD): Stojíme na straně lidí, ne lobbistů a zájmových skupin
Maříková (SPD): Totalita v Chebu za vlády starosty ANO

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ukrajina , SPD , Maříková

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Rostl český veřejný dluh kvůli neúměrně vysoké podpoře Ukrajiny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Mgr. Jana Berkovcová byl položen dotaz

Všichni pořád slibujete

Dostupné zdravotnictví, bydlení atd. Ale i Vy jste byli u moci a docela dlouho a problém tu byl i tehdy a logicky, tím, že jste ho ani vy nevyřešili, se stupňuje. Proč věřit stranám, co už byli u vlády - teda i vaší straně, že se něco změní, když v ní budete zase?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Chcete zastavit drahotu, zadlužování, migrační pakt ?

16:04 Vondráček (Svobodní): Chcete zastavit drahotu, zadlužování, migrační pakt ?

Dnes a zítra jsou volby. Chcete zastavit drahotu, zadlužování, migrační pakt a omezovaní svobody slo…