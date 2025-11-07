Maříková (SPD): ODS se úplně zbláznila

Tomio Okamura jako předseda Poslanecké sněmovny naprosto správně odstranil z budovy ukrajinskou vlajku. Sněmovna je symbolem české státnosti, ne pobočkou cizí ambasády. Jenže ODS to neunesla a místo respektu k rozhodnutí vedení sněmovny se zachovala jako uražené dítě. Vlajku vyvěsili z okna svého poslaneckého klubu, a ještě se tím pochlubili na Facebooku.
Takový krok je nejen trapný, ale i nepřijatelný. Budova Parlamentu není jejich soukromý majetek a vyvěšování cizích symbolů bez souhlasu předsedy Sněmovny je porušení pravidel i úcty k institucím.
ODS tím jen ukazuje, že místo hájení zájmu České republiky raději hraje laciné politické divadlo. Takové chování je nedůstojné a jen potvrzuje, že ODS už dávno ztratila soudnost i respekt k vlastní zemi.
autor: PV