Maříková (SPD): Personální devastace zdravotnictví

České zdravotnictví se potýká dlouhodobě s nedostatkem lékařů. Z toho důvodu na apel krajů byl prodloužen tzv. projekt Ukrajina, který do Česka importuje lékaře z Ukrajiny bez povinných zkoušek.

Ministr zdravotnictví sice sliboval v dubnu, že projekt ukončí, ale stal se pravý opak, projekt se dočkal svého prodloužení. Komora lékařů marně upozorňuje, že je tak ohrožena bezpečnost pacientů. Nejde o averzi vůči zahraničním kolegům, ale o kritiku obcházení zákona a bezpečnost pacientů. Ukrajinští lékaři totiž na výjimku pracují na pozici lékařů i bez ověřovacích odborných a jazykových zkoušek. Není tak ani jasné, jestli se dorozumí s kolegy a pacienty. Takto nekvalifikovaný lékař, který provádí neodborně zákrok, může pacientovi způsobit závažné poškození zdraví. Budeme snad čekat, dokud k něčemu takovému dojde?

Aprobační zkoušky pro zahraniční lékaře nejsou jednoduché. Úspěšnost je u nich jen asi deset procent. Limity jsou možná nastaveny příliš vysoko, ale to jen utvrzuje, jaký je rozdíl mezi vzděláním českých a zahraničních lékařů. Lékařská komora proto navrhuje, aby zkoušky skládali zahraniční lékaři společně s českými mediky, aby jejich úroveň byla jednotná. Došlo by k zajištění jednotné úrovně zahraničních a českých lékařů. Podle odhadů lékařské komory v Česku schází aktuálně až 3000 lékařů.

Plat začínajícího lékaře, než složí atestaci, nedosahuje v mnoha případech ani výše průměrné mzdy. Nemalá část českých mediků míří proto ze škol rovnou do západní Evropy. Další lékaři odcházejí v průběhu své kariéry. Než začínající lékař složí atestaci uplyne doba tří až pěti let dle odbornosti, ale tím pro něj vzdělávání nekončí, musí se vzdělávat celý život. Místo abychom hledali řešení k udržení našich lékařů v České republice, aby nedocházelo k jejich odlivu do zahraničí, tak je v podstatě v uvozovkách vyháníme, když ve velké míře nahrazujeme naše lékaře zahraničními, kterým ještě nemocnice nabízejí náborové příspěvky.

(převzato z Profilu)

Karla Maříková SPD



poslankyně

