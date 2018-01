Maříková (SPD): Prezident, který neohýbá hřbet

Tu si dlouhodobě přála veřejnost. Návrh tehdy získal potřebnou třípětinovou většinu od přítomných senátorů. Pro bylo 49 senátorů, proti 22, zdrželi se čtyři, nehlasovalo jich šest.

Jak se volí prezident?

Podle schváleného vládního návrhu prezidenta lidé volí podobně jako senátory. Tedy ve dvou kolech, do druhého kola postoupí dva nejúspěšnější kandidáti. Navrhnout kandidáta mohou 20 poslanců, 10 senátorů nebo také občan České republiky s peticí, která získá minimálně 50 tisíc podpisů. Přímá volba prezidenta funguje ve dvanácti zemích Evropské unie, které jsou republikou, nepřímá je jen v osmi zemích. První přímá volba prezidenta České republiky se uskutečnila poprvé v roce 2013. První kolo prezidentských voleb proběhlo 11. a 12. ledna 2013, druhé kolo se konalo 25. a 26. ledna 2013. Vítězem se stal Miloš Zeman, který získal 54.8 % hlasů, přes 2,7 milionu hlasů, kterého navrhli občané České republiky s více než 50 tisíc podpisy pod peticí. První kolo druhé přímé volby prezidenta České republiky máme za sebou, vítězem se stal současný první přímo zvolený prezident občany České republiky prezident Miloš Zeman a dále postoupil kandidát Jiří Drahoš. To druhé kolo nás čeká v pátek a sobotu 26. a 27. ledna a voliči budou rozhodovat mezi Milošem Zemanem prezidentem 10 milionů občanů nebo kandidátem „Pražské kavárny“ a horních deseti tisíc Jiřím Drahošem.

Proč by měl být prezidentem znovu Miloš Zeman?

V parlamentních volbách lidé zvolili změnu, volbou Jiřího Drahoše by podpořili za prezidenta člověka, kterého podporují zakonzervovaní takřka 30 let vládnoucí politické garnitury, vyznačující se klientelismem a korupcí ve vrcholné politice jako je Bohuslav Sobotka nebo Miroslav Kalousek. Pestrou minulost mají, ale také sponzoři, kteří přispěli na Drahošovu kampaň (27,5 milionu korun) jako je Luděk Sekyra nebo pánové Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský, kteří ovládali Mosteckou uhelnou společnost. Částkou 1,3 milionů korun přispěly také Lázně Luhačovice společně s Léčebnými lázněmi Jáchymov, jejichž generální ředitel Eduard Bláha by rád tímto darem přispěl k ozdravění politické kultury v Česku. Co začít nejdříve u ozdravování mzdové politiky svých zaměstnanců, kteří berou v mnoha případech téměř minimální mzdy a že jich není málo. Je vidět kdo stojí o zvolení kandidáta Jiřího Drahoše, obyčejný lid to určitě není, ale jsou to prospěchářské elity, pro které je běžný občan nesvéprávný hlupák. Jiří Drahoš je zástupce elit a „Pražské kavárny“, člověk kterého vůle lidu vůbec nezajímá, protože jinak by nikdy nemohl pronést, že by nikdy nejmenoval vládu KSČM a SPD. Jak chce být prezidentem člověk, který nerespektuje výsledky voleb? Je vidět, kam by se naše země ubírala pod vládou Jiřího Drahoše, pro kterého nemá hlas lidu žádnou váhu.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Úplným opakem je prezident Miloš Zeman, je prezidentem všech. Je to sečtělý člověk s vysokou inteligencí, přesto se nad nikým nepovyšuje a mluví řečí běžných občanů. Známé filosofy cituje takovým způsobem, že jim rozumí každý občan této republiky. Je to člověk, který není závislý na penězích a majetku, o čem také svědčí jeho rozhodnutí, že bude dávat 30 procent svého platu na splácení státního dluhu. Nemá za sebou žádnou politickou kauzu. Je to silná osobnost, která nebude poklonkovat Bruselu a člověk, který respektuje vůli lidu.

Přijďte 26. a 27. ledna k volbám a než vhodíte svůj lístek do urny, tak si uvědomte, že nechceme přeci prezidenta, který nosí brýle proto, aby vypadal důvěryhodně, ale chceme prezidenta, který důvěryhodný je. Chceme prezidenta, který bude respektovat výsledky voleb a ne prezidenta, pro kterého hlas lidu nebude mít žádnou váhu. Chceme prezidenta, který bude zástupcem 10 milionů občanů, kteří nehodlají ohýbat hřbet pod diktátem Bruselu a chtějí si zachovat český národ a ne prezidenta horních deseti tisíc. Proto přijďte k volbám a volte prezidenta Miloše Zemana, člověka který má charakter, je jedinečný a národ se o něho může opřít, je to osobnost, kterou nám mohou jiné země závidět. Je to na nás jakého prezidenta si zvolíme!

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Maříková (SPD): Levná pracovní síla snižuje cenu práce na trhu Maříková (SPD): Proč děti vědí čím dál méně? Maříková (SPD): Státem podporovaný hazard Maříková (SPD): Kalousek ožebračil stát a teď z občanů dělá vlastizrádce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV