Maříková (SPD): Prezident překračuje své pravomoci

13.11.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k povolebnímu jednání.

Maříková (SPD): Prezident překračuje své pravomoci
Foto: Archiv Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková, poslankyně SPD a kandidátka na hejtmanku Karlovarského kraje

Prezident překračuje své pravomoci!

Požadavek prezidenta Pavla, aby budoucí vláda doplnila své programové prohlášení o konkrétní postoje k válce na Ukrajině, členství v NATO či navyšování obranných výdajů, působí jako nepřiměřené zasahování do výkonné moci. Ústava totiž jasně vymezuje, že prezident není tvůrcem vládní politiky, a už vůbec nemá určovat, co má obsahovat programové prohlášení kabinetu. To je plně v kompetenci vlády, která za svůj program nese politickou odpovědnost Poslanecké sněmovně, nikoli Hradu.

Tímto postupem se prezident dostává na tenký led: místo aby zůstal nestranným garantem ústavního pořádku, začíná se chovat jako politický aktér, který se snaží ovlivnit směřování vlády ještě před jejím vznikem. To je precedent, který by mohl do budoucna narušit rovnováhu moci mezi ústavními institucemi.

Pokud prezident chce do vládní politiky mluvit, měl by kandidovat do Sněmovny, nikoli z Hradu řídit politické priority kabinetu, který má být odpovědný voleným zástupcům občanů, nikoli jednomu muži z Pražského hradu.

Karla Maříková

  • SPD
  • krajská zastupitelka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

To tu vládne prezident? Zle po setkání na Hradě
„Tak začínaly pogromy.“ Hrdost na tradice, víru a národ trnem v oku novináře
Mekka letectví se otevírá: Češi míří do Dubaje s historicky největší expozicí a světovou premiérou
Vyvěsili ukrajinskou vlajku. Pochlubili se. Ale komentovali jim to lidé

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

SPD , Maříková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Překračuje prezident své pravomoci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Projevy těla při nedostatku potřebných bílkovinProjevy těla při nedostatku potřebných bílkovin Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Ukrajinský korupční skandál a my jim dál posíláme miliardy?

9:06 Vích (SPD): Ukrajinský korupční skandál a my jim dál posíláme miliardy?

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) oznámil obvinění sedmi osob v dosud největší korupční kau…