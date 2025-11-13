Mašek (ANO): Byl jsem zvolen předsedou Výboru pro zdravotnictví

13.11.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zvolení do výboru pro zdravotnictví.

Mašek (ANO): Byl jsem zvolen předsedou Výboru pro zdravotnictví
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Dnes jsem byl zvolen předsedou Výboru pro zdravotnictví a nyní již zbývá jen souhlas pléna. Je to pro mě obrovská čest, ale zároveň nová výzva, kterou přijímám s pokorou, respektem a plným vědomím, jak významnou roli dobře fungující zdravotnictví v našich životech hraje. 

Funkční zdravotní systém se dotýká našeho zdraví, zdraví našich rodin, dětí, našich rodičů a všech lidí kolem nás, kteří se ocitají v těžkých životních okamžicích a potřebují jistotu, že jejich zdravotní péče bude bezpečná, dostupná a kvalitní.

Budu dělat vše pro to, aby se zkušenosti lidí i odborníků promítaly do rozhodnutí, která nejsou jen politickým gestem, ale skutečným krokem kupředu.

Chci, aby každé rozhodnutí, které mohu v této funkci ovlivnit, mělo konkrétní a pozitivní dopad na životy a zdraví lidí, kteří se na systém spoléhají.

Děkuji všem, kdo mi důvěřují, podporují mě a věří, že společně dokážeme posunout české zdravotnictví tam, kde si zaslouží být.

Beru to jako velký závazek a slibuji, že ho budu naplňovat s maximálním odhodláním.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

