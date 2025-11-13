Mašek (ANO): Byl jsem zvolen předsedou Výboru pro zdravotnictví

Dnes jsem byl zvolen předsedou Výboru pro zdravotnictví a nyní již zbývá jen souhlas pléna. Je to pro mě obrovská čest, ale zároveň nová výzva, kterou přijímám s pokorou, respektem a plným vědomím, jak významnou roli dobře fungující zdravotnictví v našich životech hraje.
Funkční zdravotní systém se dotýká našeho zdraví, zdraví našich rodin, dětí, našich rodičů a všech lidí kolem nás, kteří se ocitají v těžkých životních okamžicích a potřebují jistotu, že jejich zdravotní péče bude bezpečná, dostupná a kvalitní.
Budu dělat vše pro to, aby se zkušenosti lidí i odborníků promítaly do rozhodnutí, která nejsou jen politickým gestem, ale skutečným krokem kupředu.
Chci, aby každé rozhodnutí, které mohu v této funkci ovlivnit, mělo konkrétní a pozitivní dopad na životy a zdraví lidí, kteří se na systém spoléhají.
Děkuji všem, kdo mi důvěřují, podporují mě a věří, že společně dokážeme posunout české zdravotnictví tam, kde si zaslouží být.
Beru to jako velký závazek a slibuji, že ho budu naplňovat s maximálním odhodláním.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV