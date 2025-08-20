Mašek (ANO): Evropa? Totální tragédie. Slabá jak čaj z pytlíku

Evropa? Totální tragédie. Slabá jak čaj z pytlíku vylouhovaný desetkrát – ekonomicky, vojensky, politicky. Zástupci EU doslova stojí na peróně a koukají, jak jim ujíždí vlak.

A Česká republika?

My jsme ještě za úplné šašky – pusu máme nejvíce proříznutou, jsme nejhlasitější, moralizujeme, jak jsme proti Rusku tvrdí, ale když se rozdávají karty, tak poslušně sedíme v koutku a čekáme, až nám někdo hodí kostičku a dá komunikační noty.

A Poláci, kteří mají koule i armádu, nejsou u jednacího stolu?

To je fakt jenom výsměch a debakl V4.

Dostali nás přesně tam, kam potřebovali.

K čemu jsou všichni ti slavní „evropští lídři“, když se nedokážou domluvit na ničem zásadním?

Ať si to řekneme narovinu – tohle není žádná hra na demokracii, ale tvrdá šachová partie. A Evropa? My jsme tam maximálně figurky, možná dokonce jen pěšáci na odpis.

Chceme mír na Ukrajině? Jo, fajn, kdo by ho nechtěl.

Ale kdo o něm rozhoduje? My? Houby!

O tom rozhoduje Washington a Moskva.

A my si tady akorát hrajeme na středobod vesmíru, i když jsme už dávno jen kompars šašků.

A teď k tomu, co se děje doma – kauza bitcoinů a Jiřikovského. To je taková prasárna, že by se za to styděla i Kolumbie. Nejdřív stát podepíše s tímhle šíbrem smlouvu o miliardovém daru. Premiér se při tiskovce chlubí, že získal miliardu.

A pak? Bum! Brutální razie, zatčení, vazba.

To se náš stát zbláznil, nebo co?!

Jak to máme brát vážně?

A aby toho nebylo málo: lidé, kteří si od státu ty bitcoiny koupili a poctivě zaplatili, najednou nemají nic. Peníze fuč, jistota nula.

Jaký stát si dovolí takovou transakci?

Jak máme sakra věřit, že si zítra nevytáhne peníze i z našich kapes?

Blažek vykřikuje, že tohle připomíná praktiky padesátých let. A víte co? Místo toho, aby vláda konečně bouchla do stolu a řekla: „Tady jsme to nezvládli, jdeme to spravit,“ tak Decroixová stojí za celou touhle šaškárnou,

Fiala mlčí jak zařezaný, Rakušan se někde schovává a občan?

Ten je zas jenom za idiota, který ztrácí poslední iluze.

Tak se ptám: K čemu nám je taková vláda a stát? Stát, co nechrání pravidla? K čemu nám je vláda, která místo pořádku přináší jen chaos a nedůvěru?

A kde je ta slavná „důvěra ve stát“, o které se pořád mele?

Protože já ji tam nevidím.

Voliči koalice, vy ji tam snad vidíte?

