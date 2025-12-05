Okamura (SPD): Návrh státního rozpočtu Fialovy vlády nezajišťuje ani povinné výdaje státu

05.12.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu Fialovy vlády

Okamura (SPD): Návrh státního rozpočtu Fialovy vlády nezajišťuje ani povinné výdaje státu
Foto: Repro Tomio Okamura, FB
Popisek: Tomio Okamura

Návrh státního rozpočtu na rok 2026 předložený Fialovou vládou je nerealistický, netransparentní a nezajišťuje ani povinné výdaje státu. Chybí v něm desítky miliard korun například pro dopravní infrastrukturu, školství, zdravotnictví či sociální systém.

Rozpočet, předložený dosluhující vládou, je i v rozporu s doporučeními odborných institucí. Svým postupem vláda způsobila nutnost rozpočtového provizoria.

Nová koalice SPD, ANO a Motoristé sobě je po jmenování nové vlády připravena sestavit a předložit Poslanecké sněmovně realistický a odpovědný státní rozpočet, zajistit financování základních funkcí státu a zahájit skutečnou konsolidaci veřejných financí.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
